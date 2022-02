Biestow

Vor dem neuen Wellnesstrakt des „Rittmeisters“ in Biestow stapeln sich Baumaterialien: Die Auslegeware ist abgedeckt, der Empfangsbereich mit Folie zugehängt und durch die Räume wuseln Handwerker. „Ich gehe mehrfach am Tag über die Baustelle“, sagt Andreas Barnehl, Inhaber des Landhotels. Staub und Dreck seien für ihn mittlerweile zur Normalität geworden.

Noch ist der Pool hinter der großen Fensterfront zum Garten leer. „Die Folienauskleidung und die Technik zur Wasseraufbereitung fehlen noch“, sagt der 55-Jährige. Genauso wie einige Waschbecken. Lieferschwierigkeiten, Materialmangel, zu wenig Handwerker – zurzeit werde er immer wieder vertröstet.

„Neuer Wellnessbereich war jahrelange Odyssee“

„Wir sind seit acht Wochen in einem Schwebezustand. Dabei wäre die reine Arbeitszeit, um alles fertigzustellen, rund zwei Wochen“, schätzt er. Doch der Gastronom hat gelernt, geduldig zu sein. Rund 17 Jahre hat das Projekt Wellnessbereich gedauert – für Barnehl und seine Frau Yvonne eine Zerreißprobe, die sie fast in den finanziellen Ruin getrieben habe, sagt er. Nun, da die Bauarbeiten fast abgeschlossen seien, ließen sich seine Gefühle nur schwer beschreiben.

Bildergalerie: Neue Wellnessoase im Landhotel „Rittmeister“ in Biestow

Zur Galerie Nach 17 Jahren Baustress soll der neue Anbau Ende Februar eröffnet werden: Die OZ war vorab auf der Baustelle

Im Jahr 1996 übernahm das Hotelier-Ehepaar das mehr als 100 Jahre alte Haus, in dem sich ehemals eine Dorfschule befand und das 1995 als Restaurant eröffnet wurde. „Wir haben das Haus umgebaut, einen Wirtschaftstrakt angebaut und ein neues Bestandshotel mit 17 Zimmern errichtet, das 2003 eröffnet wurde“, so Barnehl.

2010 wurde mit der „Destille“ ein weiterer Anbau fertig, in dem seitdem eigene Spirituosen hergestellt werden. 2005 fasste das Unternehmerehepaar den Entschluss, das Hotel um einen Wellnessbereich mit weiteren 20 Zimmern und einer Rezeption zu erweitern. „Das war der Startschuss der Odyssee, in der wir uns seit 17 Jahre befinden“, sagt Barnehl rückblickend.

Bürgerinitiative klagte wegen möglichem Lärm

Langwierige Genehmigungsverfahren, Klagen, Baustopps und diverse Planänderungen habe es in dieser Zeit gegeben – nicht zuletzt aufgrund einer Bürgerinitiative aus der Nachbarschaft, die mit einer Unterschriftensammlung gegen den Bau mobil machte. Die Initiatoren zogen 2013 sogar vor Gericht. Grund dafür seien falsche Lärmberechnungen im Lärmgutachten gewesen. Die zulässigen Grenzwerte würden bei hohem Fahrzeugaufkommen und beim Umherfahren auf der Suche nach einem Parkplatz höher ausfallen, beklagte die Initiative.

Barnehl reagiert mit einem neuen Konzept, das unter anderem weitere Parkplätze sowie einen größeren Abstand zum Nachbarn vorsah. Auch dagegen wurde geklagt. 2017 erhielt der Hotelier schließlich in zweiter Instanz recht, sodass 2018 die Bauarbeiten wieder anlaufen konnten.

„Das Problem war, dass die ursprünglich geplanten Firmen inzwischen mit anderen Aufträgen ausgelastet waren. Zudem ist durch die Zeitverzögerung über die Jahre vieles teurer geworden“, beklagt Barnehl. Mehrere Millionen habe er insgesamt in das Bauvorhaben investiert. „Durch die Verzögerung ist für uns ein Millionenschaden entstanden – von der psychischen Belastung mal ganz abgesehen“, sagt er. Ein kleiner Trost dürfte der Anblick des ersten kleinen Anbaus mit vier neuen Zimmern, der neuen Rezeption und einer „Wohnzimmer“-Lounge sein, der 2018 fertiggestellt wurde.

Auch für den Bau des neuen Wellnessbereichs, der drei Saunen, fünf Anwendungsräume für Massagen und kosmetische Behandlungen, Pool und ein Private Spa umfasst, ist nun endlich ein Ende abzusehen: „Ich gehe davon aus, dass wir spätestens Ende Februar bis Anfang März fertig werden“, wagt Barnehl eine neue Prognose.

Ausgenommen davon seien der Pool, für den die Bauteile aus Übersee erst im März erwartet werden, und der Außenbereich, der bis spätestens April fertiggestellt werden soll. Unter einem Blätterdach sollen Gäste dann vom Innenbereich in den Wellnessgarten schreiten, wo zurzeit noch ein Radlader seine Runden dreht. Ein neuer Holzsteg, unter dem zurzeit das Erdreich ausgebaggert wird, soll Besucher künftig über einen kleinen See führen.

Wasserbett mit integrierter Bassbox, die Vibrationen überträgt

Im neuen Kräuter-Spa duftet es bereits nach Kräuteressenzen: Die Anwendungsräume, Umkleide und das private Spa mit eigener Sauna und Erlebnisdusche sind bereits fertig. Gestaltet sind sie in warmen Farben und mit Naturmaterialien. Waschbecken aus Naturstein, Holzelemente und indirekte Beleuchtung sorgen für eine wohlige Atmosphäre. Ein Dortmunder Künstler hat Motive zum Thema Kräuter entworfen, die sich in den verschiedenen Räumen als Wand- oder Deckentapeten sowie im Holz wiederfinden. In einer Regenstraße können Saunagäste Wasserduschen in drei Temperaturstufen auf sich niederplätschern lassen.

Eines der Highlights des neuen Spas ist bereits im Einsatz: Die Wave-Balance-Liege – eine Art Wasserbett, das mit einer Musikanlage verbunden ist. „Im Unterbau ist eine Bassbox montiert. Die Vibrationen der Bässe werden von der Box durchs Wasser auf den Körper übertragen und sorgen für ein wohliges Gefühl“, erklärt Barnehl. Er und seine Mitarbeiter haben bereits probegelegen: „Wir haben schon mal einen Testlauf gemacht, damit unsere Spa-Mitarbeiter trainieren können.“ Nach der Eröffnung soll der Wellnessbereich neben Hotelgästen auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Geteilte Meinungen zum Projekt in Biestow

In Biestow gibt es dazu immer noch geteilte Meinungen: Es habe von Anfang an Befürworter und Gegner des Projektes im Ort gegeben, sagt eine Biestowerin, die ihren Namen nicht nennen möchte. „Einige hatten Sorge, dass ein großes Hotel den ländlichen Charakter störe oder sie als direkte Anwohner sich von Hotelgästen gestört fühlen könnten“, sagt sie.

Sie und ihr Mann hingegen könnten viele der Argumente nicht nachvollziehen. „Wir freuen uns darauf, den neuen Spa-Bereich zu nutzen, ohne weite Wege zurücklegen zu müssen. Das ist sicherlich für viele im Ort attraktiv.“ Wenn es endlich soweit ist, können sich wohl nicht nur die Gäste entspannen, sondern vermutlich endlich auch die Barnehls.

Von Stefanie Büssing