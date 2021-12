Welt-Aids-Tag am Mittwoch: RKI meldet weniger HIV-Infektionen in MV

Rostock

Etwa 1090 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leben mit HIV oder Aids. Kurz vor dem Welt-Aids-Tag am Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut die neuen Zahlen veröffentlicht. Demnach haben sich im vergangenen Jahr nach Schätzungen des RKI etwa 40 Menschen in MV mit dem HI-Virus – Humane Immundefizienz-Virus – infiziert. Die Tendenz der Neuansteckungen ist sinkend.

Am Rostocker Rathaus hängt bereits seit vergangener Woche ein Banner, das auf die Aktion „Rostock zeigt Schleife“ hinweist. Initiiert wurde das Projekt gemeinsam vom Centrum für sexuelle Gesundheit und dem Büro für Gleichstellungsfragen der Hansestadt Rostock.

600 bis 800 Beratungen im Jahr in Rostock

Robert Holz vom Centrum für sexuelle Gesundheit erklärt: „Vielen Menschen ist noch nicht bewusst, dass es inzwischen keine tödliche Krankheit mehr ist, sondern eine chronische.“ Mit Medikamenten können HIV-positive Menschen ein nahezu normales Leben führen. Das Virus ist unter Therapie nicht mehr übertragbar, Betroffene können auch Kinder bekommen. „95 Prozent der Infektionen entstehen durch ungeschützten Sex, der Rest durch Drogengebrauch – etwa verschmutzte Nadeln“, erklärt Holz.

Robert Holz vom Centrum für sexuelle Gesundheit und Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Wenke Brüdgam vor dem Rostocker Rathaus. Dort wurde ein Banner mit der Aufschrift „Rostock zeigt Schleife“ gehängt. Quelle: Martin Börner

In MV gibt es drei Anlaufstellen für Beratungen zum HI-Virus, neben Rostock zudem in Wismar und Stralsund. „Wir führen in Rostock etwa 600 bis 800 Beratungen durch – allerdings nicht nur zu HIV.“ Die Beratungsstellen bieten auch Tests auf andere verschiedene sexuell übertragbare Krankheiten wie Syphilis oder Hepatitis an. Etwa 100 bis 130 Tests werden in der Beratungsstelle Rostock durchgeführt – die Tendenz ist seit der Corona-Pandemie sinkend.

Infektionszahlen in Deutschland sinkend

In ganz Deutschland schätzt das RKI die Neuinfektionen für 2020 auf rund 2000, das sind etwa 290 weniger als im Vorjahr. „Insbesondere zwischen west- und ostdeutschen Bundesländern gibt es einen strukturellen Unterschied, da eine nennenswerte HIV-Epidemie in Ostdeutschland erst in den 90er Jahren entstanden ist“, heißt es dazu aus dem RKI. Im vergangenen Jahr ist kein Mensch in Deutschland durch HIV verstorben.

Der Empfang im Rostocker Rathaus am Mittwoch zum Welt-Aids-Tag ist wegen der angespannten Corona-Lage abgesagt.

Von Michaela Krohn