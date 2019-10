Wenn die Worte nicht über die Lippen kommen: Ein Stotterer aus Rostock berichtet

Rostock

Eigentlich kann man sich mit Danilo Ohse ganz gut unterhalten: Der 35-jährige Rostocker redet zwar teilweise ein wenig schnell und fahrig, doch durchaus gut verständlich. Nur manchmal merkt man ihm an, dass die Worte nicht recht über die Lippen kommen wollen. Dann zittert seine Unterlippe und er wirkt nervös.

Ohse stottert, seit er ein Kind ist. Doch er lässt sich von der Sprachstörung nicht unterkriegen: „Ich habe zwar als Kind ein wenig darunter gelitten, aber heute empfinde ich es nur noch als störend. Es ist nicht so, dass das Stottern mein Leben bestimmt.“ Am 22. Oktober ist Welttag der Stotterer.

Wenn die richtigen Worte fehlen

Etwa in der dritten Klasse fing es bei Ohse an. „Ich mochte es nicht, vor der Klasse zu stehen und Aufsätze vorzulesen oder Gedichte aufzusagen.“ Besonders schwer wird es, wenn er Laute sprechen muss, die sowohl hart als auch weich ausgesprochen werden können, wie T und D oder K und G. „Da verwechsle ich manchmal die Konsonanten, auch bei meinem Namen – Danilo.“ Was genau ihn daran hindert, das Richtige zur rechten Zeit zu sagen, kann Ohse nur schwer erklären: „Es fühlt sich an, wie wenn man bei etwas ertappt wird.“

Trotz seiner Einschränkung hat Ohse vor einigen Jahren in einem Theaterstück mitgespielt. „Das ging komischerweise“, sagt er, als wäre er immer noch von sich selbst überrascht. „Vielleicht hat auch das Licht der Scheinwerfer geholfen – dadurch habe ich das Publikum nicht gesehen.“ Diesem kleinen Sieg stehen jedoch auch alltägliche Niederlagen gegenüber. „In spontanen Situationen verhaspele ich mich oft, etwa wenn ich an der Supermarktkasse etwas gefragt werde. Auch Telefonanrufe hasse ich.“

Kaum soziale Kontakte

Ohse wurde eine Sozialphobie diagnostiziert, also Probleme im gesellschaftlichen Umgang. „Ich traue mich nicht richtig, fremde Leute anzusprechen.“ So hat der 35-Jährige zwar viele Bekannte in der Tagesstätte, in die er geht, oder auch im Internet. „Aber in Rostock habe ich niemanden, mit dem ich mal etwas unternehmen kann.“

Diese Kontaktprobleme sind ein typisches Symptom bei Stotterern, weiß Prof. Frank Häßler, Chefarzt in der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik (GGP) in Rostock. „In unserer Gesellschaft wird jemand, der Fehler oder Auffälligkeiten hat, schnell gemobbt. Kinder können da grausam sein. Das löst wiederum Ängste aus, die zu sozialer Isolierung führen können.“ Oft seien Stotterer auch schlecht in der Schule, weil sie sich nicht trauen zu sprechen. „Und wer nicht mitreden kann, versucht, anders auf sich aufmerksam zu machen. Daher sind Stotterer oft aggressiv oder verhaltensauffällig.“

Gute Heilungschancen

Etwa ein Prozent aller Menschen stottern irgendwann im Leben. Die Ursachen dafür sind noch nicht endgültig geklärt. Gesichert scheint nur, dass es sowohl körperliche als auch psychische Auslöser gibt, und auch genetische Einflüsse spielen laut Häßler eine Rolle. „Die Prognose ist gut: Bei den meisten Betroffenen verschwindet das Stottern mit oder ohne Therapie, nur zehn Prozent behalten es das ganze Leben lang“, so der Experte.

Logopädin Hanna Schwanz hilft vor allem Kindergartenkindern dabei, ihr Stottern zu überwinden. Ein Weg dazu ist, sie dazu zu bringen, das Stottern erst einmal zu akzeptieren. So sollen sie die Angst vor dem Stottern verlieren und selbstbewusster damit umgehen. „Dann sto-to-to-ter doch einfach“, rät sie den Kleinen. „Oft finden sie dadurch den Mut, überhaupt etwas zu sagen.“

Hier finden Sie Hilfe Selbsthilfegruppe: In Rostock treffen sich alle vier bis sechs Wochen stotternde Menschen, um gemeinsam an der Verbesserung ihres Sprechens zu arbeiten. Betroffene und Angehörige sind willkommen. Termine und Treffpunkt können Interessierte via Mail an Maren Fuchs (maren-fuchs@hotmail.de)erfragen. Fachberatung zur Stottertherapie bei der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe (BVSS): Sie beantwortet die drängendsten Fragen rund ums Stottern, vermittelt Informationsmaterial sowie Kontakt zu Stotterer-Selbsthilfegruppen: info@bvss.de, Telefon: 0221 / 1 39 11 06. In Deutschland behandeln vor allem Logopäden sowie Sprachheilpädagogen stotternde Menschen. Es haben sich jedoch nur wenige von ihnen auf Stottern spezialisiert. Fragen Sie nach der Qualifikation oder erkundigen Sie sich bei Krankenkassen oder bei der BVSS, die ein bundesweites Verzeichnis zur Stottertherapie führt.

Worte singen

Eine andere Möglichkeit sei, die Worte, bei denen es hapert, stark in die Länge zu ziehen und dabei den harten Konsonanten weich auszusprechen – also etwa „Gauuuugummi“ statt „Kaugummi“. Um das körperlich zu unterstützen, können die Kinder dabei mit einem Finger einer Stoff-Schlange über den Rücken streichen oder ein Gummiband dehnen. „Auch Worte zu singen hilft oft, denn beim Singen wird die rechte Gehirnhälfte benutzt, die für das musische Empfinden zuständig ist, während das Sprachzentrum in der linken Hälfte liegt“, erklärt Schwanz.

Auch Danilo Ohse wurde früh logopädisch, also sprachtherapeutisch, behandelt. „Es ist auch schon viel besser geworden.“ Und die Folgen der sozialen Ausgrenzung versucht er heute unter anderem mit Gruppen-Ergotherapie in den Griff zu bekommen. Am liebsten töpfert er dabei: „Da kann ich etwas mit den eigenen Händen formen.“ Denn das fällt ihm oft leichter, als Worte mit den Lippen zu formen.

Von Axel Büssem