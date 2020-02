Rostock

Mit einem Platscher taucht der Neuling ins Becken des Rostocker Fischereihafens ein. „Schwimmt sehr schön auf der Wasserlinie!“ Christian Cammin reckt begeistert den Daumen nach oben, als die Spierentonne backbord von „MS Helios Krebs“ über die Wellen der Warnow schunkelt.

Das knallrote Seezeichen soll demnächst Kapitäne vor Stralsund und Wismar in sichere Fahrwasser leiten und ist etwas ganz Besonderes. „Sie besteht komplett aus Kunststoff. Das hat es in dieser Form in Deutschland bislang noch nicht gegeben“, verkündet Christian Cammin stolz.

Test bestanden: Die neue Kunststofftonne von Julius Marine schwimmt. Quelle: OVE ARSCHOLL

Mit der Plastik-Tonne revolutioniert Cammins Unternehmen, die Julius Marine GmbH aus Rostock, den Bau von Navigationshilfen. Bis dato werden solche Wegweiser für die See- und Binnenschifffahrt aus Stahl hergestellt. Damit halten sie zwar bis zu 70 Jahre lang, „sind aber sehr wartungsintensiv“, erklärt Firmen-Chef Christian Cammin. „Sie müssen regelmäßig gestrichen und geschweißt werden.“

Julius Marine: Weltweit mit Seezeichen erfolgreich

Aufwand, der beim neuen Tonnentyp, den sein Unternehmen entwickelt hat, wegfallen soll. Denn das Seezeichen besteht aus Hochleistungs-Polyethylen (PE), ist dadurch kostengünstiger in der Herstellung, pflegeleichter und wiegt wesentlich weniger als konventionelle Stahl-Tonnen, erklärt Cammin.

Prototypen gehen in Serie

Der Neuling besteht den Schwimmtest – zur Freude der Experten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes, die an diesem Donnerstag neben Christian Cammin an Bord des Tonnenlegers stehen. Mehr als ein Jahr lang hat das Team des Julius-Marine-Chefs zusammen mit der WSV-Fachstelle für Verkehrstechnik am innovativen Kunststoff-Wegweiser getüftelt. Entstanden sind eine Spieren- und eine Spitztonne – zwei Prototypen, reif für die Serienproduktion.

Beide Varianten bestehen aus je drei Segmenten. Genau hier lag die größte Herausforderung für die Entwickler: Die Einzelteile müssen so miteinander verbunden werden, dass kein Tropfen Wasser in die Plastik-Tonne dringt. Gelungen sei das mittels Spiegelschweißverfahren, das die PE-Elemente lückenlos vereint, erklärt Bertram Perschnick, Projektleiter bei Julius Marine. Mit einer ähnlichen Methode werden beispielsweise auch Kunststoffrohre verschweißt.

Auslieferung im Herbst

Nach einer halben Stunde in der Warnow ist Schluss mit baden. Der Kran der „MS Krebs Helios“ angelt nach der Spierentonne. Normalerweise hängen bis zu elf Tonnen schwere Lasten am Haken. Nun zieht er das 292-Kilo-Leichtgewicht aus dem Wasser. Die Plastik-Tonne wird vorerst auf dem Trockenen sitzen: Sie kommt zurück in die Werkshalle.

Dort läuft demnächst die Serienproduktion an: Insgesamt 400 Spieren- und Spitztonnen will Julius Marine herstellen. Die eine Hälfte davon kommt in Wismar, die andere in Stralsund zum Einsatz. „Ich denke, dass wir die Tonnen im Herbst ausliefern können“, sagt Christian Cammin.

Dafür heuert er seetüchtige Partner an: Seit knapp einem Jahr arbeitet Julius Marine im Bereich maritime Verkehrstechnik mit der Krebs-Unternehmensgruppe zusammen. Die Crew um Peter Cipra, Geschäftsführer von Krebs Offshore Shipping, unterstützt Cammin dabei, Tonnen in Häfen und im Seegebiet der Ostsee und Nordsee auszulegen.

Marktführer mit maritimen Signalen

Echtes Nordlicht: Julius-Marine-Chef Christian Cammin. Quelle: OVE ARSCHOLL

Julius Marine sorgt weltweit dafür, dass Seefahrern ein Licht aufgeht. Mit Seelaternen, Schleusensignalen und Richtfeuern haben es die Rostocker zum deutschen Marktführer im Bereich maritime Navigationshilfen gebracht. Firmen-Chef Christian Cammin ist seit 2008 in der Branche tätig und hat sich 2017 den Traum vom eigenen Unternehmen erfüllt. Seither zieht das achtköpfige Julius-Marine-Team nonstop Aufträge an Land und erwirtschaftet so jährlich Millionenumsätze.

Der neueste Clou, die Plastik-Tonne, begeistert Christian Cammin nicht nur, weil sie Geld in die Firmenkasse spülen wird. Als waschechtes Nordlicht brennt der Geschäftsmann für Seesignale aller Art und will mit eigenen Innovationen auch künftig Wellen auf dem Weltmarkt schlagen. „Ich liebe meinen Beruf und will nie mehr etwas anderes machen.“

Der Leuchtturm unter den Seezeichen-Bauern Die Julius Marine GmbH wurde im Februar 2017 mit dem Ziel gegründet, Schifffahrtszeichen in Deutschland zu planen, zu bauen und zu verkaufen und zählt aktuell acht Mitarbeiter. Ob Tonne, Seelaterne oder Schleusensignalanlage – die Navigationshilfen für die Binnen- und Seeschifffahrt werden in Rostock und im norwegischen Bergen produziert und kommen weltweit zum Einsatz.

