Weltreisen-Holzsegler „Maranatha“ aus Lübeck ist nach Rostock umgezogen

Lübeck/Rostock

Der 35 Meter lange Zweimaster, den die Gleschendorfer Familie Grebe in 40 000 Stunden Eigenarbeit gebaut hatte, um damit auf Weltreise zu gehen, prägte 16 Jahre lang das Bild der Lübecker Roddenkoppel mit. Doch jetzt ist die „Maranatha“ (hebräisch für „Unser Herr wird kommen“) weg. Genau gesagt, ist sie schon seit einem Jahr weg. Eigner Henrik Arnold hat sie an zwei Rostocker Privatleute verkauft. Ein weiterer Umzug, aber immerhin bleibt das Schiff mit Geschichte an der Ostsee.

1991 läuft die selbst gebaute „Maranatha“ zwecks Weltumseglung der Familie Grebe aus Travemünde aus. Quelle: LN-Archiv

Reise endete vorzeitig

Ein Blick zurück: Die tief gläubige Familie Grebe – Maschinenbau-Ingenieur Udo Grebe, seine Frau Inge, die drei erwachsenen Söhne Oliver, Thorsten und Marius sowie deren Freundinnen oder Frauen, hatten mit viel Liebe zum Detail ihr Traumschiff selbst gebaut, Haus und Hof verkauft und sich auf die Reise gemacht, die 1995 vorzeitig in Florida endete. Bis 2004 lebten die Grebes teilweise noch auf der Brigantine, die im Neustädter Hafen lag. Dann verkauften sie es an den Lübecker Kaufmann Heinz Arnold, dem auch das „Schlösschen Bellevue“ an der Einsiedelstraße gehörte. Seitdem lag der Zweimaster an der Roddenkoppel.

Holzschiffe brauchen viel Liebe und Pflege

Doch Arnold, der die „Maranatha“ geringfügig umbaute, verstarb 2005, seine Kinder Henrik Arnold und Christina Bigell verkauften sie an einen Hamburger Hotelier. „Der hat das Schiff ein wenig umgebaut und ein- bis zweimal bewegt, mehr nicht“, sagt Henrik Arnold. Zudem sei der neue Eigner steuerflüchtig gewesen, die „Maranatha“ lag ungenutzt an der Roddenkoppel. Schließlich kaufte Arnold das Schiff mit dem Mahagoni-Rumpf und den grünen Segeln zurück. Doch auch er konnte mit dem Schiff nicht viel anfangen, „denn gerade in ein Holzschiff muss man enorm viel Arbeit und Liebe hineinstecken“. Und dafür fehlte ihm einfach die Zeit.

Rostock ist der neue Heimathafen

Also inserierte Henrik Arnold in der Fachzeitschrift „Boote“, was viel Resonanz und zehn bis zwölf Besichtigungen gebracht habe. Der Zuschlag ging letztlich an zwei Rostocker, die die Masten der Brigantine gezogen hätten und sie nach dem Umbau als Motorboot nutzen wollten.

Kurz vor Weihnachten 2012 überreichten Henrik Arnold (r.) und seine Schwester Christina Bigell die alte Schiffsglocke der „Maranatha“ an Marius Grebe. Eine schöne Erinnerung für die Familie aus Ostholstein. Quelle: Wolfgang Maxwitat

Für Familie Grebe bleibt noch ein Erinnerungsstück an ihr Traumschiff: Kurz vor Weihnachten 2012 hatten Henrik Arnold und seine Schwester Christina Bigell die rund 30 Kilo schwere Schiffsglocke der „Maranatha“ an Marius Grebe übergeben, nachdem sie gelesen hatten, dass Vater Udo Grebe es bereut habe, beim Verkauf nicht besagte Glocke mitgenommen zu haben.

Von Sabine Risch/RND