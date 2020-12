Wendekalender 2021: Das sind die beliebtesten Motive aus Rostock und Warnemünde

Rostock

Seit vielen Jahren hält Christian Alexander Schulz die Liebe zu Rostock und Warnemünde in Bildern fest. „Wenn ich rausfahre, um zu fotografieren und mich auf das perfekte Motiv konzentriere, kann ich gut abschalten“, sagt der Krankenpfleger auf einer Intensivstation. „Da kann ich runterkommen.“

Jedes Jahr entstehen zahlreiche Bilder, die der Hobby-Fotograf mit der Öffentlichkeit teilen möchte. So hat er auch für 2021 mit seinem Kollegen, mit dem er zusammen die „Rostocker Bildermanufaktur“ bildet, einen Kalender gestaltet. „Das Besondere ist, dass es sich um einen Wendekalender handelt“, sagt Schultz. „Auf der einen Seite sind Motive aus Warnemünde zu sehen – dreht man den Kalender, gibt es Fotos aus dem Rostocker Stadtgebiet.“ Zusammen mit den beiden Titelbildern, die sich in den Monatsblättern nicht wiederfinden, werden also 26 Bilder gezeigt.

Motive in Corona-Zeiten

Beliebt sei die Rostocker Skyline vom Gehlsdorfer Ufer aus betrachtet oder die Innenstadt. In Warnemünde können sich die Käufer über Motive von West- und Ostmole, Leuchtturm und Ostsee freuen. „Beliebt sind außerdem romantische Sonnenuntergänge oder Bilder im Sturm“, sagt der Rostocker. In diesem Jahr kämen auch noch „Corona-Motive“ hinzu: So zeigt das Februar-Blatt des Warnemünde-Kalenders das leuchtende Herz, das während des ersten Lockdowns am Hotel Neptun erstrahlte.

Große Nachfrage online

In diesem Jahr laufe der Verkauf sehr gut. „Die Leute haben Sehnsucht nach der Ostsee und den Motiven“, erklärt Schulz. „Wir haben viele Kunden aus Berlin und Hamburg, die gerade nicht herkommen können. Es gibt auch Bestellungen von ehemaligen Rostockern, die nun in der Schweiz leben. Alle lassen sich den Kalender zuschicken und freuen sich über die Bilder.“

Dankeschön für Krankenschwestern und Ärzte

Der Kalender im großen DIN-A-Format sei bereits ausverkauft. DIN-A3-Kalender gibt es hingegen noch – erhältlich unter anderem im Deko-Laden „Rosenrot“ in der Langen Straße oder „Foto Barten“ im Barnstorfer Weg. „Bei Foto Barten erhalten Krankenschwestern und Ärzte fünf Euro Rabatt auf den Kalender – als kleines Dankeschön für ihren Einsatz“, erklärt der Krankenpfleger.

Weitere Infos zum Kalender unter www.foto-idee.de.

Von Katharina Ahlers