Rostock – Stadtmitte

Wegen eines Zusammenstoßes zwischen einer Straßenbahn und einem Auto hat es am Montagvormittag rund um den Vögenteich im Herzen der Rostocker Innenstadt teils massive Verkehrsbehinderungen gegeben. Ein Senior hatte beim Abbiegen den Vorrang der Bahn missachtet – und wurde dabei verletzt.

Wie die Polizei berichtete, war der 77-Jährige mit seinem BMW vom Grünen Tor in Richtung der Vögenteich-Kreuzung unterwegs. Er wollte an der Ampel nach links zum Wenden abbiegen, um in entgegengesetzter Richtung weiterzufahren. Doch dabei hatte der 77-Jährige nicht die parallel neben ihm fahrende Straßenbahn gesehen. So kam es zum folgenschweren Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Der 77-Jährige, der allein in seinem BMW unterwegs war, konnte im Anschluss schnell von den Rettern aus seinem Auto befreit werden. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen. Ein Notarzt kümmerte sich um ihn. Straßenbahnfahrer und Fahrgäste blieben trotz des starken Aufpralls unverletzt, erlitten aber einen Schrecken. Ein größerer Einsatz der Feuerwehr und der Polizei schloss sich an. Aufgrund des Unfalls – Bahn und Pkw standen mitten auf der Kreuzung – kam es rund um den Knotenpunkt zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen.

Von Stefan Tretropp