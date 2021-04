Warnemünde

Am Mittwoch entscheidet die Rostocker Bürgerschaft über die Erhöhung der Kurabgabe. Sowohl in den Ortsbeiratssitzungen von Warnemünde und Markgrafenheide als auch in der Tourismusbranche sorgt die Maßnahme jedoch für Kritik. Denn vor allem in der Nebensaison fehle es an entsprechenden Angeboten. Die Seebäder von Diedrichshagen und Markgrafenheide fühlen sich durch die Angleichung an Branchenprimus Warnemünde benachteiligt.

Das Szenario: Ein Paar macht im Oktober zwei Wochen Urlaub in Diedrichshagen – also außerhalb der Hauptsaison. Sie wollen vor allem die Ruhe der Umgebung genießen. Den Strand werden sie vermutlich höchstens für Spaziergänge nutzen. Während das Paar im gleichen Zeitraum in den Jahren zuvor hier noch keine Kurabgabe entrichten musste, muss sie nun voll zahlen. Für 14 Tage kommen so 63 Euro zusammen. Im Gegenzug erhalten sie eine Kurkarte mit Ermäßigungen wie einem Euro Rabatt für eine Hafenrundfahrt, einen Schlüsselanhänger beim Kauf einer Jacke in einer Rostocker Boutique oder eine Gratis-Kinderfahrt mit der Sommerrodelbahn in Bad Doberan.

Werbemaßnahmen statt Leistungen

Die Leistungen stehen jedoch in keinem Verhältnis zu der geplanten Erhöhung, meint etwa Bert Pohling, Betreiber der Hotels Godewind und Susewind in Markgrafenheide: „Das sind eher Werbemaßnahmen für die lokale Wirtschaft und keine vernünftigen Leistungen eines Kurbetriebes.“ Bisher haben Gäste in Markgrafenheide und Diedrichshagen lediglich zwischen 1. Mai und 30. September 1,75 Euro als Kurabgabe pro Tag entrichten müssen. Künftig werden ganzjährig 2,25 Euro pro Person gefordert.

„Selbst in der Saison hatte ich es schon schwer, den Leuten zu vermitteln, wofür sie das bezahlen. Und wir sind es, die es den Gästen klar machen müssen“, sagt Pohling. In Markgrafenheide fehle es an Angeboten, kostenfreien Toiletten, einer angemessenen Strandreinigung und öffentlichen Verkehrsmitteln. Da es in der Nebensaison eigentlich gar keine Angebote der Tourismuszentrale gibt, sei die geplante Erhöhung für ihn nicht nachvollziehbar.

Abgabehöhe im Mittelfeld der Region

Einen ähnlichen Standpunkt vertritt Susann Apitz vom Landhotel Ostseetraum in Diedrichshagen. „Wir haben keine Radwege, keine Beleuchtung, keine vernünftige Infrastruktur, keine öffentliche Toiletten und keinen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr“, sagt sie im Rahmen der Warnemünder Ortsbeiratssitzung. Für sie ist der Zeitpunkt der Erhöhung mitten in der Pandemie das falsche Signal. Warnemünde als Marke für einen guten Gastgeber habe damit ausgedient.

Frank Martens, Betreiber des Warnemünder Hofes und Vorsitzender des Tourismusvereines, empfindet hingegen die Angleichung der Kurabgabe von den Seebädern in Markgrafenheide und Diedrichshagen grundsätzlich als unkritisch. „Mit 2,25 Euro befinden wir uns im Vergleich mit den anderen Seebädern im guten Mittelfeld.“

Abschreckung der Gäste?

Inakzeptabel und nachvollziehbar empfindet er jedoch die Kritik, dass es vor allem in der Nebensaison in Diedrichshagen und Markgrafenhiede zuvor keine Abgabe gegeben hat. Eine minimale Anpassung wäre nachvollziehbar gewesen. „Ich sehe die Gefahr, dass es vor allem bei preisintensiven Gästen so zu einer Abwägung kommen kann, die schlussendlich gegen einen Aufenthalt in Rostocks Seebädern spricht.“

Die Tourismuszentrale verteidigt ihr Vorgehen: So habe es seit 2008 keine Erhöhung mehr gegeben. Die Kosten zum Erhalt des Seebadstatus seien jedoch gestiegen. Die Folge: 2019 habe es abgaberelevante Ausgaben in Höhe von 2,816 Millionen Euro gegeben, lediglich 2,068 Millionen seien jedoch lediglich durch die Kurabgabe gedeckt gewesen. Dies entspreche einer Kostendeckung von lediglich 73 Prozent. Notwendig seien aber 90. Es fehlen dafür 500 000 Euro, die durch die geplante Erhöhung erreicht werden sollen.

Ist es jedoch gerecht die Gäste von Markgrafenheide und Diedrichshagen genauso zur Kasse zu bitten, wie jene in Warnemünde? Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm argumentiert in diesem Zuge, dass diese auch Angebote in Warnemünde wahrnehmen würden. „Die Gäste bleiben ja nicht nur im Ort, sondern sie bewegen sich auch nach Warnemünde.“ Darüber hinaus biete man in der Nebensaison Events wie das Turmleuchten oder das Wintervergnügen.

Höhere Kurabgabe mit kostenfreien Toiletten?

In den Ortsbeiräten von Warnemünde und Markgrafenheide wurde die geplante Erhöhung diskutiert. „Ich kann beide Seiten nachvollziehen“, sagt etwa Wolfgang Nitzsche (Die Linke), Vorsitzender des Warnemünder Ortsbeirates. Er gibt aber auch zu Bedenken, dass gewisse Dinge, die etwa Frau Apitz angesprochen hat – so etwa eine ausreichende Beleuchtung oder Radwege – nicht durch eine Kurabgabe finanziert werden können. „Das Argument zieht leider nicht.“

Sein Gremium hat in der vergangenen Sitzung einen Änderungsantrag gestellt, der entsprechende Mehrleistungen für die Kurabgabe beinhaltet. Demnach werde man der Beschlussvorlage nur zustimmen, wenn es eine ganzjährige kostenfreie Nutzung der öffentlichen Toiletten gibt. Was Tourismusdirektor Matthias Fromm von dem Vorschlag hält: „Kostenfreie Toiletten wären ohne Zweifel ein Zugewinn für die Seebäder.“ Jedoch gibt er auch zu Bedenken, dass ein solches Angebot ein neues Loch in den Haushalt der Hanse- und Universitätsstadt reißen würde. Dies ist auch Nitzsche im Angesicht des Haushaltssicherungskonzeptes der Hanse- und Universitätsstadt bewusst.

Rostock als Modellregion für kostenlosen Nahverkehr?

Im Ortsbeirat von Markgrafenheide haben vier von sieben anwesenden Mitgliedern gegen die Beschlussvorlage gestimmt. „Ich habe zwar Verständnis dafür, dass die Stadt für die Strandreinigung, Rettungsschwimmer oder den Betrieb der Touristinformation nicht jedes Jahr zuschießen kann, aber die Argumentation, dass es eine Abstufung, einen Unterschied zwischen einem Aufenthalt in Markgrafenheide oder Warnemünde geben muss, ist gerechtfertigt“, sagt Henry Klützke (Die Linke), Ortsbeiratsvorsitzender von Markgrafenheide.

Neben kostenlosen Toiletten fordert die Branche kostenlosen Nahverkehr, Ermäßigungen beim Parken und mehr Angebot in der Nebensaison. Wie Matthias Fromm vermittelt sei man aktuell sogar dabei, den Rostocker Norden zu einer Modellregion zu machen. „Wir haben ein entsprechendes Projekt für den kostenfreien öffentlichen Nahverkehr im Rahmen einer Gästekarte beim Land beantragt und selber ein großes Interesse daran, diesen Mehrwert zu bieten.“

