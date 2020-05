Rostock

Immer den gelben Schirmen nach: Die weisen den Weg in Ateliers, Werkstätten, Galerien. Die traditionelle Aktion „Kunst offen“ hat an diesem Pfingstwochenende wieder tausende Neugierige gelockt. Rund 600 Künstler und Kunsthandwerker haben sich in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt, im Landkreis Rostock waren es 84 Kunstschaffende, in der Hansestadt Rostock sechs, die sich und ihre Projekte unter strengen Corona-Auflagen an drei Tagen vorgestellt haben.

Gefragt: Frische-Fische-Grafiken von Till Dörner

Die frech-fröhlichen Frische-Fische-Grafiken von Till Dörner kommen an. Ob der Doktorfisch, der seinen Artgenossen hilft, der Bikerfisch oder der Salonlöwe – die Zeichnungen des Kritzmower Künstlers machen Spaß. „Ich habe schon einige Originale von ihm“, sagt Monika Landskron, die auch bei ihrem Besuch am Sonntag nicht widerstehen kann und einen Druck mitnehmen muss. In seiner Scheunengalerie in Kritzmow präsentiert der Maler und Zeichner zu „Kunst offen“ einen Einblick in sein Schaffen. Wobei er sich auf Fische spezialisiert habe, „das passt zur Ostsee“, sagt er. Viele Gäste schauen vorbei, finden im Garten Flugrost-Objekte eines befreundeten Kunstschmieds, Seidiges von Ulrike Miksch und Keramik von Dorit Lilienthal.

Kunst-Versammlung im Garten in Anna-Luisenhof

Eine kleine Gemeinschaft Kunstschaffender hat sich auch im großen Garten von Brigitte Dix in Anna-Luisenhof ausgebreitet. Die Hausherrin bietet ihre Keramik an – für Haus und Garten. Birgit Lucke aus Ventschow bei Schwerin hat ihren Schmuck ausgestellt mit handgefertigten Perlen aus Murano-Glas. Glas im Holz hat Jörg Roß, ein Holzkünstler aus Nienhusen, verarbeitet und auf der Wiese ausgebreitet – „eine Liebhaberei“, erklärt der 50-Jährige, der er seit zehn Jahren mit Leidenschaft nachgehe. Holz und Stein sind die Materialien von Roland Jungmichel aus Fahrenholz, aus denen er Haus- und Gartendekoration fertigt.

Jörg Roß aus Nienhusen hat Holz und Glas in seinen Objekten verarbeitet. Quelle: Doris Deutsch

„Das ist eine tolle Truppe“, sagt Brigitte Dix, „wir kennen uns schon von Märkten und zu Pfingsten verteilen wir uns auf unserem Riesengrundstück“. Die 68-Jährige war 43 Jahre als Lehrerin vor allem an der Schule in Satow tätig. „Musik, Mathe, Sport“, verrät sie. Mit 60 Jahren sei sie noch mal in die Lehre gegangen bei einer Töpfermeisterin in Kröpelin und habe sofort Feuer gefangen und viel investiert in Brennofen, Werkstatt, Ton und Farben. Auf „Kunst offen“, bereite sie sich gut vor, arbeite den ganzen Winter dafür in ihrer Töpferei. Sehr gefragt ist das Geschirr. „Der Renner sind die Daumen-Schalen, die hab’ ich selbst erfunden“, sagt Dix.

Brigitte Dix hat „Daumen-Schalen“ erfunden

„Daumen in den Henkel, kleinen Finger drunter und schon liegt die Schale sicher in der Hand“, erklärt die Keramikerin den Besuchern. „Für Menschen, die Schwierigkeiten haben, eine Tasse sicher zu halten“, schiebt sie nach. Steffi Bunzel aus Tessin und Beate Leplow aus Marlow probieren es aus und haben gleich eine Idee, wem sie die Schale schenken könnten. Die beiden Frauen sind jedes Jahr zu Pfingsten auf der Spur der gelben Regenschirme. „Wir suchen uns immer eine andere Ecke aus, interessieren uns aber vor allem für Keramik“, sagt Beate Luplow.

Keramikerin Brigitte Dix (l.) erklärt Steffi Bunzel und Beate Leplow (r.) die "Daumen-Schale". Quelle: Doris Deutsch

Das Ehepaar Wilp aus Lalendorf ist gezielt nach Anna-Luisenhof gefahren. „Wir haben hier im letzten Jahr ein großes rotes Keramikhuhn für den Garten gekauft“, berichtet Rosemarie Wilp, „und nun brauchen wir Nachwuchs, diese zwei Küken hier.“ „Kunst offen“ sei jedes Jahr Pflicht. „Unsere Ecke haben wir abgegrast, nun erkunden wir die Region Rostock und Bad Doberan“, erzählt Alexander Wilp.

Ziele gibt es genug, obgleich in diesem Jahr landesweit etwa 200 Künstler weniger beteiligt waren. Auch der Besucherzulauf sei aufgrund der Corona-Pandemie „verhaltener“, haben viele Kunstschaffende beobachtet. Sie hoffen, nun bald wieder auch auf den Kunsthandwerkermärkten entlang der Küste ihre Kunden treffen zu können.

Von Doris Deutsch