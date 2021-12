Wenn Eltern wegen Corona-Impfung für Kinder streiten: Das rät Rostocker Anwalt

Rostock

Die Pandemie sorgt bei vielen getrennt lebenden Eltern für Diskussionen. Ging es im Lockdown vor allem darum, wie der Umgang mit den Kindern geregelt wird, ist es jetzt das Thema Impfen, das die Familien, aber auch Gerichte beschäftigt. Im Gespräch mit der Ostsee-Zeitung klärt Carlo Stöwer die wichtigsten Fragen. Der 33-Jährige ist Anwalt für Ehe- und Familienrecht in der Rostocker Kanzlei Geiersberger Glas & Partner.

Herr Stöwer, was können getrennte Eltern tun, wenn das Impfen der gemeinsamen Kinder zum Streitthema wird, weil einer Befürworter und der andere Gegner ist?

Zunächst sollten die Eltern versuchen, die Debatte zu versachlichen und zum Beispiel eine gemeinsame medizinische Beratung beim Kinderarzt in Anspruch nehmen. Bei Fragen, die das Kindeswohl betreffen, kann auch das Jugendamt vermitteln. Sind die Fronten bei der Impfdebatte aber schon sehr verhärtet, kann beim zuständigen Amtsgericht ein Antrag gestellt werden, damit ein Elternteil die alleinige Befugnis zur Impf-Entscheidung bekommt. Die Entscheidung des Gerichts orientiert sich dabei ausschließlich am Kindeswohl, nicht am Willen eines Elternteils.

Wer darf denn entscheiden, ob das Kind gegen Corona geimpft wird?

Die Impfung ist aus Sicht des Kindes eine sogenannte Angelegenheit von erheblicher Bedeutung. Anders als bei Dingen des täglichen Lebens – beispielsweise einem Kinobesuch – müssen sich Eltern, die geteiltes Sorgerecht haben, bei der Impfung abstimmen und zu einer einvernehmlichen Lösung kommen. Bei alleinigem Sorgerecht muss der andere Elternteil nicht um Zustimmung gebeten werden.

Was passiert, wenn ein Elternteil einfach Tatsachen schafft und das Kind impfen lässt?

Das ist aus rechtlicher Sicht nicht zu empfehlen. Der vor den Kopf gestoßene Elternteil könnte rechtliche Schritte einleiten, um die Zweitimpfung des Kindes zu verhindern oder veranlassen, das alleinige Sorgerecht für sich durchzusetzen. Außerdem gilt: Ist dem Kinderarzt bekannt, dass der impfwillige Elternteil ohne Zustimmung des anderen handelt – etwa weil das Kind über den anstehenden Impftermin berichtet und sich der andere Elternteil beim Arzt beschwert – so darf er das Kind grundsätzlich nicht impfen.

Gibt es zur Frage der Impfung von Kindern schon richtungsweisende Prozesse beziehungsweise Entscheidungen?

Der Bundesgerichtshof hat bereits vor einiger Zeit entschieden, dass Impfen eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung ist. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat dies jüngst bei einem Fall bestätigt. Dabei ging es um die Impfung eines 16-Jährigen. Im Urteil wurde die „Impfkompetenz“ dem Elternteil zugesprochen, das für die Impfung war. Grundsätzlich gilt: Gerichte ordnen nicht etwa die Impfung an. Sondern sie entscheiden, wer in dieser Frage die Entscheidungsbefugnis erhält.

Welche Rolle spielt die Impf-Empfehlung der Ständigen Impfkommission bei der Entscheidung?

Laut einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes haben die Empfehlungen der Stiko über bestimmte Impfungen maßgeblichen Einfluss auf die Kindeswohlprüfung – auch bei Corona. Da die Empfehlung – Stand jetzt – für Kinder ab zwölf Jahren vorliegt, ist es wahrscheinlich, dass das Gericht dann zugunsten des Impf-Befürworters entscheidet.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Haben die Kinder ein Mitspracherecht?

Sobald die Kinder 18 sind, können sie selbst über eine Impfung entscheiden, weil die Sorgeberechtigung der Eltern entfällt. Inwieweit jüngere Kinder vor Gericht gehört werden, ist eine Einzelfallentscheidung. Ab 14 Jahren hat das Gericht Kinder anzuhören. Kann sich das Kind altersbedingt eine eigenständige Meinung zur Impffrage bilden, so wird die Meinung des Kindes in jedem Fall mit berücksichtigt.

Von Claudia Labude-Gericke