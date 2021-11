„Wer kennt Rostock“ – Das neue Stadtquiz: Die OZ verlost 25 Spiele

Rostock

Wie viele Fahrspuren führen insgesamt durch den Warnowtunnel? Wo arbeiten die sogenannten „Schauer“? Oder wann fand die erste Bundesligasaison des FC Hansa statt? Echte Rostock-Kenner dürften die Antworten auf diese Fragen kennen. Oder vielleicht doch nicht?

Wer sein Wissen über die Hansestadt einmal genau testen oder es ein wenig vertiefen möchte, für den hat Galeria Rostock ab sofort ein perfektes Angebot im Sortiment: Das neue Stadtquiz „Wer kennt Rostock“.

Wissen unter Beweis stellen

Darin enthalten sind insgesamt 500 spannende und zum Teil skurrile Fragen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Darunter: Kultur, Sport, Politik, Historisches und Aktuelles. „Wer glaubt, seine Heimat in- und auswendig zu kennen, wird beim Spielen bestimmt das eine oder andere Mal überrascht sein“, ist sich Johannes Hülsmann, Geschäftsführer der Filiale in der Langen Straße, sicher.

Gewinnen Sie eins von 25 „Wer kennt Rostock“-Spielen: Hier können Sie mitmachen

Er selbst hat sich dafür eingesetzt, dass das Quiz produziert und in seiner Filiale vertrieben wird. „So etwas hat es hier bislang noch nicht gegeben“, hebt er hervor. „Wir sehen uns als Rostocker Warenhaus und wollen unseren Kunden immer wieder ganz besondere lokale Besonderheiten bieten. Das ist uns mit diesem Spiel erneut gut gelungen.“

Jetzt exklusiven Gewinn sichern

Insgesamt existieren von dem Spiel gerade einmal 2000 Stück. Erhältlich sind die raren Exemplare aktuell ausschließlich in der Galeria-Filiale in der Langen Straße. Kostenpunkt: 26,95 Euro. „Wer sich mit seinen Freunden und Verwandten ein spannendes Duell liefern möchte, muss schnell sein. Das Spiel ist sehr gefragt“, berichtet Hülsmann. Allein in den vergangenen paar Tagen seien bereits zahlreiche Spiele über die Ladentheke gegangen. „Es freut uns sehr, dass dieses exklusive Angebot so gut bei unseren Kunden ankommt. Der Spaßfaktor ist garantiert.“

Gemeinsam mit Galeria Rostock verlost die OSTSEE-ZEITUNG nun 25 der begehrten Spiele. Dazu müssen Sie lediglich an unserer kurzen Onlineumfrage teilnehmen, die richtige Antwort auf die Frage: „Das westliche Ende der Kröpi ist…“ geben und schon landen Sie im Lostopf. Bis 12 Uhr am 13. Dezember können Sie bei unserem Quiz mitmachen. Die Gewinner werden zeitnah informiert. Viel Erfolg und noch mehr Spaß beim Duellieren.

Von Susanne Gidzinski