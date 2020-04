Werft-Chef Meyer: „Müssen auch über den Abbau von Arbeitsplätzen reden“

Rostock/Papenburg

Die Corona-Krise könnte die Kreuzfahrtbranche zehn Jahre lang belasten. Das sagte Bernhard Meyer, Geschäftsführer der Papenburger Meyer Werft, zu der auch die Rostocker Neptun Werft gehört, in einer Videobotschaft.

„Erst 2030 werden wir die Situation haben, die wir letztes Jahr hatten.“ Für die Werft und alle Tochterbetriebe bedeute das: „Wir müssen über Kurzarbeit in allen Bereichen und auch über den Abbau von Arbeitsplätzen reden“, so Meyer weiter.

40 Prozent weniger Arbeit

Nach Aussage des anderen Meyer-Geschäftsführers, Thomas Weigend, muss die Arbeitsleistung auf der Werft um etwa 40 Prozent gekürzt werden. „Wir erleben derzeit die größte Krise der modernen Kreuzfahrt“, sagte Weigend in derselben Botschaft. Erstmals lägen derzeit weltweit nahezu alle rund 400 Kreuzfahrtschiffe vor Anker.

Mit der jüngsten Verlängerung des Einlaufverbots in US-Häfen für Kreuzfahrtschiffe bis zum 23. Juli würden die Auswirkungen auf den Markt noch weit schwerwiegender ausfallen als bislang befürchtet.

Massive Verluste bei Reedereien

Frühestens Ende des Jahres würden wieder 50 bis 75 Prozent der weltweiten Flotte unterwegs sein, beruft sich Weigend auf Experten. „Das heißt, 2020 werden die Reedereien massive Verluste verzeichnen.“ Frühestens 2023 sei daher mit neuen Bestellungen von Schiffen bei den Werften zu rechnen.

Sollten allerdings Kreuzfahrtreedereien in die Insolvenz gehen, könnten deren Schiffe als billige gebrauchte Schiffe in den Markt gehen. „Wäre das der Fall, würden Neubestellungen noch viel länger zum Erliegen kommen“, sagte Weigend. Es sei ganz klar abzusehen, dass alle Kreuzfahrtwerften massive Überkapazitäten haben werden.

Nur noch ein großes Schiff pro Jahr

Für die Papenburger Werft bedeute dies, dass statt zwei großen und einem kleinen Schiff pro Jahr im besten Fall noch ein großes und ein kleines gebaut werden könne. „Wir werden versuchen, das aktuelle Auftragsbuch an allen Standorten zu strecken.“

Laut Bernhard Meyer soll durch die Streckung auch verhindert werden, dass Kunden ihre bestehenden Aufträge stornieren. „Es werden einfach nicht mehr so viele Kreuzfahrtschiffe gebraucht.“ Neueinstellungen und die Vergabe von Aufträgen seien bereits gestoppt. Am Freitag war vereinbart worden, dass die Werft in Papenburg ab Mai für zwei Monaten in Kurzarbeit gehen wird. Die Beschäftigten arbeiten nur noch 30 Stunden pro Woche. Zahlreiche Zeitarbeiter wurden entlassen.

Keine Fertigungspause

Von einer Fertigungspause, wie bei den MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund, war in der Botschaft nicht die Rede. Die MV Werften hatten den seit Anfang April dauernden Stopp in der vergangenen Woche bis zum 3. Mai verlängert. Zuvor hatte die Werftleitung Zulieferern und Subunternehmern mitgeteilt, dass sie Rechnungen für das Mega-Kreuzfahrtschiff „Global 2“ und die Luxusyacht „Crystal Endeavor“ vorerst nicht bezahlen könne.

Andere Werften in MV leiden nicht so stark unter der Corona-Krise. Die Rostocker Werft Tamsen Maritim sei zwar insofern betroffen, dass sie in diesem Jahr etwas weniger Reparaturaufträge für Fähren und Fahrgastschiffe in der Region hat, sagte Geschäftsführer Christian Schmoll. „Gleichzeitig läuft aber der Bau von Seenotrettungsbooten und die Reparatur von Marineschiffen – unser Hauptgeschäft – weiter.“ Sollten die Reparaturaufträge für den touristischen Bereich dauerhaft zurückgehen, hoffe er, dies durch zusätzliche Neubauaufträge kompensieren zu können, so Schmoll.

Von der Lürssen Werftengruppe mit dem Standort Wolgast hieß es nur: „Bis jetzt führen wir den Betrieb auf unseren norddeutschen Werften unter Berücksichtigung der derzeitigen Umstände regulär fort.“

Von Axel Büssem