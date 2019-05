Boltenhagen | an der Seebrücke | 11-15 Uhr | Zum Anmeldeformular

Im Ostseebad Boltenhagen wird ab 11 Uhr an der Seebrücke gebuddelt. Der Wettbewerb endet gegen 16:30 Uhr. Vorher findet natürlich die Siegerehrung statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Grill und Musik heizen die Stimmung an. Auch die „ganz Kleinen“ kommen auf ihre Kosten. Ein abgetrennter Bereich ermöglicht im Sand zu spielen und von Beginn an dabei zu sein. Für die 2–4 Jährigen ist für Kinderbetreuung gesorgt.

Parkmöglichkeit: „Am Weidenstieg“

Zierow | am Badestrand Strandstraße | 10-16 Uhr | Zum Anmeldeformular

Das Ostseebad Zierow ist erstmalig beim Sandburgenqwettbewerb vertreten. Auch hier wird mit Musik für gute Laune gesorgt. Das leibliche Wohl kommt ebenfalls nicht zu kurz. Der große Spielplatz am Buddelstrand bietet Unterhaltung für die kleineren Gäste. Moderator und DJ sorgen für Stimmung. Speisen und Getränke sind selbstverständlich. „Imbiß 2 Beach“ und das „Café Knobel“ sorgen für Essen und Getränke. Die Personenzahl pro Team ist unbegrenzt.

Parkmöglichkeit: „Strandstraße“

Insel Poel | Am Schwarzen Busch | 14-16 Uhr | Zum Anmeldeformular

Die Insel Poel startet ab 14 Uhr „Am Schwarzen Busch“. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der Kurverwaltung. Vor Ort kann jedoch auch hier nachgemeldet werden. Zum Rahmenprogramm zählt eine Kunsthandwerksausstellung sowie ein Minigolf Turnier. Kinderbasteln steht während des Wettbewerbs für die kleineren Gäste auf dem Programm. Für Verpflegung ist gesorgt. Die musikalische Untermalung mit Live Musik ist selbstverständlich. Die Teilnehmerzahl pro Team ist auf 6 Personen begrenzt.

Parkmöglichkeit: „Am schwarzen Busch“

Rerik | an der Seebrücke | 14-16 Uhr | Anmeldung in der Kurverwaltung, unter info@rerik.de oder Tel. 038296-78429

Auch für das Ostseebad Rerik ist der Sandburgenbau ein Veranstaltungshöhepunkt des Monats Mai. Beginn ist dort am 04.05.18 ab 14 Uhr – 16 Uhr. Das Veranstaltungsareal direkt an der Seebrücke hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Auch in Rerik ist ein separater Kinderbuddelbereich eingerichtet, der „außer Konkurrenz“ am Spaß teilhaben läßt. Dazu gehört auch eine Hüpfburg. Der Grill ist fürs leibliche Wohl im Einsatz, für Moderation und Unterhaltung wird sowieso gesorgt.

Parkmöglichkeit: „Dünenstraße“ (Wustrower Hals)

Kühlungsborn | Strandzugang 10 | 10-12 Uhr | Anmeldung unter event@kuehlungsborn.de

In Kühlungsborn beginnt der Wettbewerb um 10 Uhr. Die Veranstaltung findet dort in diesem Jahr ausschließlich am Strandzugang 10 statt. Die Anmeldungen erfolgen über „events@kühlungsborn.de“ oder alternativ direkt am Strandzugang. Der DJ sorgt nicht nur für musikalische Unterhaltung, sondern begleitet auch unterhaltsam die Siegerehrung gegen 12 Uhr. Auch hier kommt der Hunger und der Durst nicht zu kurz.

Parkmöglichkeit: „Parkhaus an der Seebrücke“ in Kühlungsborn-Ost

Börgerende | am Hauptstrand | 13.30-17 Uhr | Anmeldung unter info.boergerende-rethwisch@t-online.de oder in der Tourist-Info

Börgerende nimmt zum 3. Mal am Wettbewerb teil. Hier geht es um 13:30 Uhr los und das Ende ist auf 17 Uhr festgelegt, was auch der Zeitpunkt der Siegerehrung ist. Der Hauptstrand am Bootsliegeplatz ist der Ort des Geschehens. Bei Kaffee und Kuchen erfreut man sich der Geschehnisse im Sand.. Dabei sorgen Musik und Moderation für gute Unterhaltung. Die Teilnahme ist auf 10 Teams begrenzt.

Parkmöglichkeit: „Deichstraße“

Nienhagen | am Hauptstrand | 13-17 Uhr | Anmeldung in der Kurverwaltung, info@ostseebad-nienhagen.de oder Tel. 038203 81163

Im Ostseebad Nienhagen fällt der Startschuß In diesem Jahr um 13 Uhr. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr. Danach findet die Siegerehrung statt. DJ Ralf begleitet dieses spannende Event aus dem Hintergrund und sorgt wie in den vergangenen Jahren für Unterhaltung. Auch in Nienhagen können 10 Teams an den Start gehen, wobei jedes Team aus max. 6 Personen besteht. Am Hauptstrand/Promenade findet das bunte Treiben statt. Für das leibliche Wohl sorgt das Strandrestaurant, welches bereits ab 12 Uhr mit einem Barbecue am Start ist.

Parkmöglichkeiten: „Straße am Meer“, öffentlicher Parkplatz, „Kliffstraße“,„Waldstraße“.

Warnemünde | Strandabschnitt 1-2 (Leuchtturm/Teepott) | 14-17 Uhr | Zum Anmeldeformular

Warnemünde wartet ebenfalls parallel zum 25 Jährigen „Warnemünder Stromerwachen“ mit der erstmaligen Teilnahme am Wettbewerb auf. Von 14 bis 16 Uhr wird am Warnemünder Ostseestrand im Bereich westlich der Mole (Strandblock 1 und 2) gebuddelt. Die Freiwillige Feuerwehr sorgt hier für Essen und Trinken.

Parkmöglichkeit: Ortseingang Park und Ride

Markgrafenheide | Strandabschnitt bei der Blauen Boje | 15-17 Uhr | Zum Anmeldeformular

In Markgrafenheide nimmt die Rezeption des Strandresorts die Anmeldungen gerne entgegen. Am 04. Mai können sich Teilnehmer auch noch direkt am Strand anmelden. Austragungsort ist der Strandzugang 36, „Blaue Boje“ Dort macht man sich gegen Mittag startklar, um den 15 Uhr Startschuss nicht zu verpassen. Das Ende des kreativen Wettbewerbs ist auf 17 Uhr festgelegt. Urkunden und Medaillen warten bei der Siegerehrung gegen 17:30 Uhr auf die Strandbuddler. Man entdeckt einiges für das leibliche Wohl in einem mobilen Holzkiosk, aber auch Aktivitäten, wie z.B. einen Malwettbewerb für die kleineren Gäste.

Parkmöglichkeit: „Budentannenweg 10“, großer Parkplatz

Graal-Müritz | an der Seebrücke | 10.30-15 Uhr | Zum Anmeldeformular

Das Ostseebad Graal-Müritz wartet ebenfalls mit Aktivitäten auf. Das Sandburgenbauen findet am Strand an der Seebrücke, rechts und links des Strandaufganges 23 statt. Der Start ist auf 11 Uhr festgelegt und das Ende auf 13:30 Uhr fixiert. Danach erfolgt die Siegerehrung gegen 15 Uhr. Eine mobile Kaffeebar sorgt fürs leibliche Wohl. In Graal-Müritz unterstützt die AOK mit dem Maskottchen „Jolinchen“. Es dreht sich darum, den Kindern Baderegeln zu vermitteln. Strandspiele wie „Vier gewinnt“ in Überlebensgröße werden ebenfalls geboten. Einheimische Unternehmer spenden hier viele Sachpreise.

Parkmöglichkeit: „Parkplatz zur Seebrücke“