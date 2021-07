Musik - Who’s Pink? aus Rostock: Was die jungen Musiker an ihrem Vorbild Pink Floyd so fasziniert

Die Musiker von Who’s Pink? aus Rostock haben ein Pink-Floyd-Bühnenprogramm erarbeitet. Doch warum spielt eine junge Band die Lieblingsmusik ihrer Vätergeneration? Im OZ-Interview sprechen sie über ihre Faszination und ihre Geschichte.