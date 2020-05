Die Polizei ist am Mittwochabend zu dem S-Bahn Haltepunkt Lichtenhagen gerufen worden, weil sich dort angeblich eine leblose Person auf den Gleisen befinden sollte. Vor Ort ermittelten die Beamten einen betrunkenen Mann, der vor ihnen flüchtete. Bei der Festnahme leistete er Widerstand.

Widerstand bei Festnahme: Mann bedroht und bespuckt Polizisten in Rostock

