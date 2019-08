Rostock-Stadthafen

Im Stadthafen sollen ab 2020 die Roulette-Kugeln rollen: Die vieldiskutierte Spielbank Rostock will und muss in der ersten Jahreshälfte öffnen, sonst droht sie die Konzession zu verlieren. Geschäftsführer Thomas Fritz ist optimistisch: Angesichts des Erfolgs der anderen Standorte von Spielbanken MV hat er die Erwartungen für Rostock sogar nach oben geschraubt. „Wir rechnen jetzt mit einem jährlichen Spielertrag von 4,5 Millionen Euro.“ Zunächst war er noch von drei Millionen ausgegangen. Die Stadt könnte so jährlich fast 300 000 Euro Spielbankabgabe kassieren, 40 Jobs sollen entstehen.

Doch der Ortsbeirat Stadtmitte stellt sich gegen das Projekt: In der jüngsten Sitzung stimmte eine Mehrheit dagegen, dass die ehemalige Disco am Warnowufer 60 künftig als Spielbank genutzt werden darf.

Kein roter Teppich

Widerspruch erntet bei den Ortsbeiräten unter anderem die geplante Gestaltung: „Uns wurde es so dargestellt, als würde eine gediegene Spielbank mit rotem Teppich entstehen. Jetzt hat uns das Bauamt aber Pläne vorgelegt, wonach im Erdgeschoss nur Automaten stehen sollen“, kritisiert der Vorsitzende Andreas Herzog ( SPD). Nur im oberen Stockwerk ist demnach das sogenannte „Große Spiel“ mit Roulette, Black Jack und Poker vorgesehen.

Eine weitere Sorge: Glücksspieleinrichtungen müssen mit einem Sichtschutz vor Blicken abgeschirmt werden. Dies könne die Ästhetik der Kaipromenade stören, so die Stadtteilvertreter. Auch dass auf der Dachterrasse, die früher den Disco-Besuchern einen schönen Blick auf die Stadt geboten hatte, Lüftungseinrichtungen gebaut werden sollen, sorgt für Unmut.

Keine abgeklebten Scheiben

Spielbankchef Fritz bestätigte der OZ zwar die Pläne, kann die Aufregung darüber jedoch nicht nachvollziehen. Zum Sichtschutz meinte er: „Wir kleben ja nicht einfach nur die Scheiben ab, sondern werden mit Vorhängen oder anderen ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten arbeiten.“ Die Dachterrasse werde auch weiterhin bei schönem Wetter für die Besucher nutzbar sein. „Die Lüftungsanlagen werden den Gesamteindruck nicht stören“, verspricht er.

Bei einigen Mitgliedern des Ortsbeirats wurde allerdings deutlich, dass sie grundsätzlich gegen eine Spielbank sind. Manfred Betke (Rostocker Bund) betonte: „Es gibt die Entscheidung, dass es in der Innenstadt keine Spielstätten geben soll.“ Und Kira Ludwig ( SPD) meinte: „Die Aufgabe des Staates, Menschen vor der Spielsucht zu schützen, ist wichtiger, als mit Spielbanken Geld zu verdienen.“ Christoph Eisfeld ( FDP) sagte dagegen: „Die Immobilie steht seit anderthalb Jahren leer. Wir stehen vor der Entscheidung, ob es bei Leerstand und Verwahrlosung bleibt oder ob dort eine Spielbank entsteht.“ Er halte da Letzteres für die bessere Idee.

Ultimatum bis Mitte 2020

Der Ortsbeirat hat in der Sache nur beratende Funktion. Entscheidungen trifft die Bürgerschaft. Diese hatte sich zunächst gegen die Spielbank entschieden, nach einem Einspruch des Oberbürgermeisters gegen die Ablehnung dann 2018 doch zugestimmt. Die Hoffnung der Kritiker im Ortsbeirat Stadtmitte ist nun, dass sie mit ihrem Votum die Bürgerschaft doch noch dazu bringen, auf das städtische Wohnungsunternehmen Wiro als Vermieter einzuwirken, den Mietvertrag mit der Spielbank nicht abzuschließen.

Das Schweriner Innenministerium hatte die Spielbankerlaubnis Ende Oktober 2016 erteilt. Sie wäre nach zwei Jahren abgelaufen, aber die Spielbanken MV haben inzwischen die reinen Automaten-Standorte Schwerin, Stralsund und Neubrandenburg eröffnet. Dadurch blieb die Konzession bestehen. Aber: „Der Spielbank wurde aufgegeben, nunmehr spätestens in der ersten Jahreshälfte 2020 die Spielbank auch am Standort Rostock zu errichten und zu betreiben“, heißt es aus dem Ministerium.

Millionen für die Staatskasse

Im Landeshaushalt sind die Einnahmen aus der Spielbankabgabe auch schon fest eingeplant: insgesamt 800 000 Euro für dieses und 1,2 Millionen für nächstes Jahr aus allen Standorten. Sollten die nach oben korrigierten Erwartungen von Spielbanken MV eintreffen, erhält auch die Landeskasse einen warmen Regen: knapp 1,9 Millionen Euro alleine aus Rostock. Das Land erhält den Löwenanteil an der Spielbankabgabe, für die Kommune bleiben 15 Prozent. Für die Hansestadt wären dies demnach knapp 300 000 Euro.

