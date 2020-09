Am Mittwochabend diskutierten in der Bühne 602 in Rostock Martina Witte (Bühne 602), Thomas Fanter (Mau-Club), Hans Jensen (Pangea-Festival), Robert Uhde (Herrenhaus Vogelsang) sowie die Landtagsabgeordneten Eva-Maria Kröger (Die Linke) und Julian Barlen (SPD). Eingeladen hatte das Kulturwerk MV. Die Stimmung war vorsichtig optimistisch.