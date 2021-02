Wie Lachen durch die Krise hilft

Rostock

So richtig viel zum Schmunzeln gibt es ja in diesen verrückten Zeiten gerade nicht. Deshalb schickte mir eine Freundin kürzlich das Video einer Frau, die als Lachtrainerin arbeitet. In dem Clip wirft sie sich mit einem Mann imaginäre Bälle zu, die den jeweils anderen zum Lachen bringen sollen.

Und ganz ehrlich: Das wirkt beim ersten Anschauen zwar sehr skurril, zieht einem aber dennoch mindestens kurz die Mundwinkel nach oben. Das ging zumindest mir und dem Gatten so.

Ich hatte das Video längst vergessen, als der Mann einmal vom anderen Ende des Raumes nach mir rief und – als ich mich umdrehte – offenbar etwas zu mir schmiss. Ich zuckte vor Schreck so zusammen, dass in diesem Moment erst einmal nur einer lachte. Und zwar der Gatte. Denn er hatte nichts in der Hand, wollte mir nur zur Aufmunterung einen Lachball zuschmeißen. Nachdem sich mein Puls beruhigt hatte, entfaltete der dann seine Wirkung. Denn auch ich konnte mir ein lautes Lachen nicht verkneifen – Ziel erreicht.

Von Claudia Labude-Gericke