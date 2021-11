Wie OZ-Leser Rostocker Kindern und Jugendlichen helfen können

Rostock

Wenn in Groß Klein der grüne Bus von Andrea und Guido Lemanczyk auftaucht, ist die Freude groß. Besonders bei den Kleinsten. Denn das Ehepaar kümmert sich seit zwei Jahren im Auftrag des Vereins „Die Arche“ um Kinder und Jugendliche in Not. Und eines wissen beide genau: Es braucht nicht viel Materielles, um zu helfen. „Es geht vor allem darum, für die Kinder da zu sein, ihnen zuzuhören, ihre Sorgen und Ängste ernst zu nehmen“, erzählt Andrea Lemanczyk.

Dennoch sei es für die Kinder natürlich besonders schön, wenn sie bei den Lemanczyks auch mal Spiel- oder Fahrzeuge ausprobieren dürfen, die sie von zu Hause nicht kennen. „Ein armes Kind wird nie sagen, dass es arm ist. Aber man merkt es – vor allem an der Freude über Dinge, die für viele andere selbstverständlich sind“, sagt Andrea Lemanczyk.

Strahlende Kinderaugen sind der schönste Lohn

Nie vergessen werden beide beispielsweise einen Ausflug ins Kino. „Wir hatten einen Jungen dabei, der das gar nicht kannte. Er wollte gerne mit, hatte aber keine Ahnung, was ihn in einem Kino erwartet“, erzählt Guido Lemanczyk. Die strahlenden Augen der Kinder zu sehen, seien Momente, in denen ihnen die Bedeutung ihrer Arbeit besonders bewusst wird, sagen beide.

Das ist die „Arche“ Das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk „Die Arche“ gibt es seit 26 Jahren. Gegründet wurde es von Pastor Bernd Siggelkow in Berlin-Hellersdorf. Ziel ist es, gegen Kinderarmut zu kämpfen, auf die Missstände in der Gesellschaft hinzuweisen und die Lebensbedingungen für sozial benachteiligte Familien zu verbessern. Zum spendenfinanzierten Angebot gehören unter anderem kostenlose Mahlzeiten, Bildungsförderung, Beratung und Feriencamps. Mittlerweile gibt es deutschlandweit 29 Arche-Kinderhäuser und ein weiteres in Warschau. Täglich werden so mehr als 4500 Kinder erreicht.

Seit Beginn des Engagements in Rostock gibt es den Plan, dass der Verein „Arche“ ein gleichnamiges Kinderhaus im Stadtteil Groß Klein eröffnet. Die entsprechenden Räume waren schnell gefunden – zwei Wohnungen im Blockmacherring sollen dafür zusammengelegt werden. Rund 99 000 Euro waren für den Umbau eingeplant, die der Verein – wie die gesamte Arbeit – durch Spenden finanziert. Erst ließ die Genehmigung auf sich warten, dann verzögerten die Corona-Krise und der Mangel an Handwerkern sowie Baustoffen die Planungen. Und machten alles gleich doppelt so teuer. Neues Ziel sei es, in den ersten Monaten des kommenden Jahres öffnen zu können.

Mittagessen oft die erste Mahlzeit des Tages

Dann wird das Hilfsangebot auch für alle Kinder geöffnet. Derzeit sind Andrea und Guido Lemanczyk neben den Begegnungen im Stadtteil nämlich vor allem an der Störtebekerschule aktiv, helfen bei der Pausenbetreuung und bieten Kurse an. Darin geht es nicht nur um Spiel, Spaß und Bewegung, sondern auch um ganz viele lebenspraktische Tipps. „Bei zahlreichen Familien sind die Nebenkosten extrem hoch, weshalb beispielsweise weniger Geld fürs Essen übrig bleibt. Wir zeigen den Kindern, wie man Energie sparen kann – indem man beispielsweise beim Abwaschen das Wasser nicht laufen lässt“, erzählt Andrea Lemanczyk. Sie weiß aus ihrer langen Erfahrung in der Arche-Arbeit, dass es oftmals bei den Familien eben auch an scheinbar Selbstverständlichem mangelt.

Guido und Andrea Lemanczyk wollen zwei Wohnungen in Groß Klein zu einem Arche-Kinderhaus umbauen. Quelle: Ove Arscholl

Unter anderem am Kochen: „Manche Kinder haben noch gar nichts gegessen, bis sie zu uns in den Kurs kommen. Dann beeilen wir uns natürlich, damit sie etwas Ordentliches in den Magen bekommen“, erzählt Andrea Lemanczyk. Was sie nie vergessen wird: „Die Kinder waren anfangs total verwundert, dass sie das, was wir gemeinsam kochen, danach auch essen durften.“

Damit die gesunden Mahlzeiten während der coronabedingten Schulschließungen nicht ausfielen, wurde das Ehepaar kreativ. „Wir haben eingekauft und Päckchen mit den Zutaten und der Anleitung gepackt. Diese Kochboxen haben wir den Kindern nach Hause gebracht. Das war gut, weil wir so auch mal die Familien kennenlernen konnten“, sagt Guido Lemanczyk.

Spendengelder vor allem in Bildung investiert

Alle Angebote seien für die Kinder sowie deren Familien kostenlos und die Nachfrage entsprechend groß. Die Lemanczyks sind deshalb dankbar, Teil der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion zu sein. „Mit den Spendengeldern wollen wir vor allem den Bereich der Nachhilfe aufbauen“, erzählt die 48-Jährige. Täglich kämen Kinder und Jugendliche mit dem Wunsch nach individueller Unterstützung bei den Schulaufgaben und -vorbereitungen auf sie zu. „Das können wir aber nicht alleine leisten“, bedauert die engagierte Frau.

Zu den traditionellen Angeboten bei der Arche gehört auch Nachhilfe. Die soll dank der OZ-Weihnachtsspenden auch in Rostock aufgebaut werden. Quelle: Paul Hoeltge

Im neuen Arche-Treffpunkt soll es deshalb nicht nur einen Hausaufgaben-Raum geben, sondern auch qualifizierte personelle Unterstützung. „Gerade die Corona-Pandemie hat die Kinder, die eh schon Schwierigkeiten haben, noch mal stärker getroffen“, weiß Andrea Lemanczyk. Diese Bildungsnachteile sollen mit Hilfe der Spenden aus der OZ-Weihnachtsaktion ausgeglichen werden. Damit die Kinder aus Rostock die bestmöglichen Chancen erhalten – und gestärkt sind für ihren weiteren Lebensweg.

So können Sie helfen: Zusammen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wollen wir in diesem Jahr benachteiligten Kindern und ihren Familien helfen. Die Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG „Helfen bringt Freude“ unterstützt deshalb das christliche Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“. Mit den Spenden soll vor allem der Bereich Nachhilfe aufgebaut werden. Die „Arche“ plant in Groß Klein einen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, wo diese gesundes Essen bekommen, mit ihren Problemen gehört und bei den Schulaufgaben unterstützt werden. Dafür braucht der Verein nicht nur Geld für Material, sondern auch für fachkompetente Unterstützung. Bitte machen Sie mit und spenden Sie – jeder noch so kleine Betrag kann helfen. Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft: Empfänger: Die Arche IBAN: DE78 1002 0500 0003 0301 00 BIC: BFSWDE33BER Verwendungszweck: Helfen bringt Freude – Arche Rostock Alle Spender werden namentlich in der OZ veröffentlicht. Sollten Sie dies nicht wünschen, vermerken Sie dies bitte auf der Überweisung. Es besteht die Möglichkeit, dass auf Wunsch Spendenquittungen ausgestellt werden.

Von Claudia Labude-Gericke