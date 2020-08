Rostock

Hitze, Sturm und Starkregen: Der Klimawandel ist auch in der Hansestadt längst angekommen. Im vergangenen Jahr rief die Rostocker Bürgerschaft bereits den Klimanotstand aus. Doch wie kann eine kluge Anpassung an die neuen Bedingungen gelingen?

Antworten darauf sollen bei einer virtuellen Ideen- und Kooperationsbörse im September gefunden werden. Das Online-Format veranstaltet das Rostocker Amt für Umwelt- und Klimaschutz gemeinsam mit dem Umweltbundesamt.

„Die Idee einer solchen Austauschbörse ist genial“, sagt Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Denn: „Wir sind alle vom Klimawandel und von Wetterextremen betroffen, so dass Ideen oder beste Praxisbeispiele getauscht und selbst oder gemeinsam realisiert werden können.“ Interessierte Akteure aus Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Behörden sollen sich miteinander vernetzen.

Engagierte Rentnerin bringt sich ein

Die virtuelle Börse beginnt am 16. und 17. September jeweils um 17 Uhr auf der Internetseite www.kooperation-anpassung.de. Ideen zu den Themen Hitze, Sturmfluten, Sturm und Starkregen können aber schon jetzt als Angebote oder auch als Gesuche auf die Internetplattform gestellt werden. Erste Rostocker haben ihre Vorschläge bereits eingetragen.

Die Feuerwehr der Hansestadt zum Beispiel will Hauseigentümer und Mieter in Risikogebieten über die Möglichkeiten des Selbstschutzes vor Starkregen informieren und sucht Multiplikatoren für die Ansprache der Zielgruppe. „Darüber hinaus haben wir eine Idee von einer engagierten Rentnerin erhalten, die sich , Gießpatenschaften’ für das Grün in der Stadt beziehungsweise im nahen Wohnumfeld wünscht“, sagt Matthäus. Die Frau gießt selbst schon die Bäume und Sträucher in der Nähe ihres Wohnblocks. „Toll“, lobt der Senator.

Aufbau eines Meldesystems bei Starkregen

Eine weitere Idee ist der Aufbau eines Helferpools, um bei extremen Wetterlagen die professionellen Rettungskräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk zu unterstützen. Die ehrenamtlichen Helfer sollen inhaltlich und organisatorisch vorbereitet werden. Auch der Aufbau eines Meldesystems zum Schutz vor Starkregen ist im Gespräch.

Hier geht’s zur Ideen-Börse Das Rostocker Amt für Umwelt- und Klimaschutz veranstaltet gemeinsam mit dem Umweltbundesamt erstmals online eine Ideen- und Kooperationsbörse zur Anpassung an den Klimawandel. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen können Interessenten im Austausch mit anderen Engagierten gemeinsam neue Ideen für eine Klimaanpassung in Rostock entwickeln und Wege der Umsetzung diskutieren. Die virtuelle Veranstaltung beginnt am 16. und 17. September 2020 jeweils um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist unter www.kooperation-anpassung.de/anmeldung-boerse/ möglich. Die Einladungen erfolgen personalisiert. Ideen zu den Themen Hitze, Sturmfluten, Sturm und Starkregen können bereits jetzt als Angebote oder auch als Gesuche auf die Internetplattform www.kooperation-anpassung.de gestellt werden.

Damit die Ideen auch in die Tat umgesetzt werden, stellt das Umweltbundesamt laut Matthäus in diesem Jahr erstmals ein Budget zur Verfügung. „Wir als Stadt unterstützen ebenfalls im Rahmen unserer Möglichkeiten“, so der Senator. Die Ideen sollen in das Rahmenkonzept zur Anpassung an den Klimawandel aufgenommen, regelmäßig evaluiert und gegebenenfalls ausgebaut werden. „Wir als Stadt haben ein großes Eigeninteresse an der Umsetzung möglichst vieler Projektideen“, betont Matthäus.

300 Vorschläge bei Ideenwerkstatt im Dezember

Bereits im vergangenen Dezember lud die Stadt zu einer Ideenwerkstatt. Das Thema damals: „Wie kann der Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen in Rostock möglichst gen Null reduziert werden?“ Mehr als 100 Bürger kamen und brachten knapp 300 Vorschläge ein.

Für Diskussionen sorgte, dass sich die Teilnehmer für autofreie Zonen in der Innenstadt und in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt aussprachen. Auch neue Bus- und Bahnverbindungen – etwa nach Lichtenhagen, in den Überseehafen und auch ins Umland – standen ganz oben auf der Liste, inklusive einer generell besseren Taktung des Nahverkehrs. Zudem sollen Unternehmen ihren Arbeitnehmern günstige Tickets für Busse und Straßenbahnen spendieren.

Über einen Teil der knapp 300 Vorschläge entscheidet im kommenden Oktober die Bürgerschaft. „Weitere der vorgeschlagenen Maßnahmen befinden sich bereits in der Umsetzung“, sagt Matthäus. Mitmachen lohne sich.

Von André Horn