Wie Rostock die Ospa-Arena für den Sport retten will

Rostock

Mehr als 1000 kleine Mädchen und Jungen wirbeln normalerweise pro Woche durch die Ospa-Arena in Reutershagen. Die Sportstätte ist das Zuhause des Polizeisportvereins Rostock, der dort in seinen zahlreichen Kindersport-Kursen die Kleinsten der Hansestadt trainiert. Doch seit mehreren Monaten fürchtet der PSV um seine Arena. Denn der Mietvertrag des Objektes wurde vom Eigentümer ICE Marketing so geändert, dass dem Verein jederzeit mit einer Frist von neun Monaten gekündigt werden kann. Gerüchten aus dem vorigen Sommer zufolge will Besitzer Andreas Häse die Halle umwidmen und dort Wohnungen bauen.

„Das ist eine unerträgliche Situation. Der PSV zählt allein schon durch die Pandemie zu den größten Verlieren, was die Mitgliederzahlen angeht. Die Unsicherheit rund um die Sportstätte trägt nicht gerade dazu bei, dass im Verein die verdiente Ruhe einkehrt“, sagt Andreas Röhl, Geschäftsführer des Stadtsportbundes.

Häse bietet der Stadt die Halle an

Jetzt gibt es allerdings eine Option: Laut Lars Brandes, dem kommissarischen Leiter des Rostocker Sportamtes, hätte es mehrere Gespräche mit Andreas Häse gegeben, der auch die Eishalle der Hansestadt betreibt. „Er hat uns die Ospa-Arena zum Kauf angeboten“, sagt Brandes, ohne konkrete Summen zu nennen. Auch ein Defizitausgleich vonseiten der Hansestadt sei eine Option gewesen, die Häse zum Erhalt der Halle für den Sport ins Gespräch gebracht hätte.

Eine Entscheidung gibt es bisher noch nicht. Diese müsste auch von den politischen Gremien abgesegnet werden. Derzeit sei man dabei, ein Verkehrswertgutachten für die Halle zu beauftragen, um zu wissen, welche Summen realistisch wären, sagt Brandes. Ob die Halle wirklich defizitär betrieben würde, wisse er aktuell nicht, so der Amtsleiter.

Auch Spitzensport wäre vom Hallen-Aus betroffen

Allerdings hätte Andreas Häse in den Gesprächen zumindest versichert, dass er den Sportlern in den kommenden drei Jahren nicht kündigen will. „So konnten wir zumindest eine gewisse Stabilität erlangen“, erklärte Brandes. Andreas Röhl sieht das anders: „Das ist nur eine mündliche Zusage und keine Garantie, die schriftlich vorliegt“, bedauert er. Man brauche Verbindlichkeit und eine Perspektive für die Betroffenen. „Denn die Halle ist eine Schlüsselsportstätte der Stadt.“

Ein Aus der Verträge betreffe zudem nicht nur den PSV. Neben den Breitensportlern haben auch Spitzenathleten in der Ospa-Arena ihr Zuhause. Dort trainieren und spielen unter anderem die Handballer vom HC Empor, die Volleyballer vom SV Warnemünde, mehrere Basketball-Mannschaften des EBC Rostock und auch zwei Schulen machen dort Sport.

Kesselborn-Arena derzeit keine Alternative

„Es wäre sehr wichtig, dass wir die Halle am Netz halten“, bekräftigt auch Amtsleiter Lars Brandes. Denn in den bestehenden Trainingsanlagen der Hansestadt sind Hallenzeiten rar. „Den Ausfall der Ospa-Arena zu kompensieren, ist schlicht nicht möglich. Allein der PSV nutzt die Halle für 70 Prozent seines Angebotes. So viel freie Kapazitäten gibt es nirgends“, bilanziert Andreas Röhl vom Sportbund. Außerdem stehe die geplante Sporthalle gegenüber der Rostocker Stadthalle – die sogenannte Kesselborn-Arena, die von der Sparkasse errichtet werden soll – auf kurze Sicht noch nicht zur Verfügung. Denn keiner weiß derzeit, wann das Projekt realisiert wird. „Und ich weiß auch nicht, ob das eine richtige Trainingsstätte für den wöchentlichen Betrieb oder eher eine Veranstaltungs- und Wettkampfanlage wird“, sagt Röhl.

Muss eine alte Halle reaktiviert werden?

Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) ist zwar seit der Umstrukturierung der Verwaltung durch OB Claus Ruhe Madsen nicht mehr für den Bereich Sport zuständig, kann aber dennoch ein kurzfristiges Hilfsangebot machen. „Die Sporthalle Erich-Mühsam-Straße ist für den Schulsport nicht mehr nutzbar. Aber die kann ich dem Sportamt gern zur Verfügung stellen“, so Bockhahn. Allerdings stellte er gleich klar: „Durchwischen reicht dort nicht.“ Das bekräftigt Andreas Röhl vom Stadtsportbund. „Die Halle ist stark sanierungsbedürftig. Sonst hätte man sie ja auch nicht vom Netz genommen.“

Auch der kommissarische Amtsleiter Lars Brandes weiß, dass die Hansestadt wahrscheinlich in jedem Fall Geld in die Hand nehmen muss – für die Sanierung der alten Halle in der Erich-Mühsam-Straße oder für den Kauf der Ospa-Arena. Denn der PSV hatte schon vergangenes Jahr erklärt, dass er zwar eine Halle betreiben, aber nicht aus eigener Kraft eine neue errichten könnte. Der Bau der jetzigen Ospa-Arena hatte Mecklenburg-Vorpommerns größten Sportverein vor 15 Jahren in die Insolvenz getrieben, wovon er sich mühsam erholte.

Ausschuss kritisiert das neue Sportamt

Der Rostocker Schul- und Sportausschuss zeigte sich am Mittwoch mit dem bisherigen Arbeitsstand der Verwaltung wenig zufrieden. In den vergangenen acht Monaten hätte im Interesse der Rostocker Sportler mehr passieren müssen, kritisierte unter anderem Christian Albrecht (Linke). Auch die Erklärung, dass in dem neu formierten Amt noch einige Personalstellen unbesetzt sind, wurde vom Ausschuss nicht akzeptiert. „Denn die Hütte brennt“, formulierte Vorsitzender Karsten Kolbe die aktuelle Lage für die Nutzer der Ospa-Arena. Der Ausschuss erwarte bis spätestens zur nächsten Sitzung auch ein Statement vom „Sport-OB“ Claus Ruhe Madsen zur Lage rund um die Halle, erklärte Kolbe.

Von Claudia Labude-Gericke