Wie Rostocker Lebensmittel retten – und wie man mitmachen kann

Kurz vor dem Urlaub ist der Kühlschrank viel zu voll? Bei der Geburtstagsparty stehen noch jede Menge Reste auf dem Büfett? In Rostock gibt es eine immer größer werdende Zahl von Menschen, die Lebensmittel vor der Abfalltonne retten wollen. Foodsharing – also das Teilen von Essen – wird in der Hansestadt schon länger praktiziert. Etwa 1000 Menschen sind Teil einer entsprechenden Gruppe in den sozialen Netzwerken und bieten sich dort als Abnehmer für noch genießbare Waren an, für die andere keine Verwendung mehr haben.

Botschafter der Gruppe ist Sarah Raschke. Vor der Pandemie gab es in Rostock vier sogenannte Fairteiler-Stationen, also Vorrats- oder Kühlschränke, in denen jeder übrig gebliebene oder zu viel gekaufte Lebensmittel reinlegen konnte. Um die regelmäßige Kontrolle von Hygiene und Sauberkeit kümmerten sich Freiwillige.

Erster Fairteiler in einer Behörde geplant

„Durch Corona, aber auch durch bauliche Veränderungen an den Standorten, gibt es derzeit leider nur noch einen Fairteiler-Punkt in der Hansestadt – im Pütterweg“, sagt Raschke. Die Gruppe der Lebensmittelretter hofft, dass bald auch wieder der Schrank im Peter-Weiss-Haus eröffnet werden kann. Und es gibt Aussicht auf weitere Stationen, denn auch die Stadtverwaltung hat sich des Themas angenommen.

Derzeit ist nur der Vorratsschrank im Rostocker Pütterweg aktiv genutzt. Hier ist er gerade aufgestellt und deshalb noch leer. Quelle: privat

Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) will ab September einen leerstehenden Raum im Haus des Bauens und der Umwelt am Holbeinplatz für einen Fairteiler-Stützpunkt zur Verfügung stellen. „Denn die Aktion ist aller Unterstützung wert“, so Matthäus. „Es ist doch ein Unding, das Lebensmittel mit großem Energie- und Rohstoffaufwand hergestellt werden und am Ende ungenutzt wegfliegen – das ist pure Verschwendung“, so der Senator.

Neue Standorte gesucht

Der Fairteiler im Peter-Weiss-Haus war der erste in der Hansestadt und immer gut gefüllt. Derzeit ist er aber geschlossen. Quelle: privat

Die Rostocker Bürgerschaft hatte die Verwaltung bereits im Oktober 2020 beauftragt, Ideen zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung vorzulegen. Neben dem ersten Fairteiler-Punkt in einem öffentlichen Gebäude hat Matthäus noch weitere Vorschläge. „Wenn wir selbst als Stadt oder jemand anderes in einem städtischen Gebäude ein Catering macht und dort etwas übrig bleibt, dann könnten wir beispielsweise schon vorher vertraglich festlegen, dass die Lebensmittelretter angerufen werden, um verwertbare Reste abzuholen und diese zu verteilen.“

Sarah Raschke freut sich über die Unterstützung aus dem Rathaus. Die Foodsharing-Gemeinschaft sei immer auf der Suche nach neuen Standorten für Essensschränke. Ganz egal, ob diese auf öffentlichem oder privaten Grund stehen. „Am allerbesten wäre natürlich, wenn es einen Stromanschluss für den Kühlschrank gäbe und eine Möglichkeit in der Nähe, wo man sich die Hände waschen oder Wasser zum Putzen holen kann“, so Raschke.

Bewusstsein schärfen für den richtigen Konsum

Das Geben und Nehmen von Lebensmitteln sei nicht an Bedingungen geknüpft, so Raschke. „Jeder kann sich bedienen, ohne dass die Bedürftigkeit geprüft wird.“ Die Foodsharer sehen sich auch nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu Hilfseinrichtungen wie der Tafel. Bei Firmen, Händlern oder Gastronomiebetrieben, mit denen sie kooperieren, „lassen wir den Spenden für die Tafel den Vortritt. Wir nehmen das, was ansonsten wirklich in der Tonne landen würde“, erzählt Raschke.

Eigentliches Ziel der Initiative sei, sich am Ende selbst überflüssig zu machen. Schließlich ginge es den Mitstreitern nicht darum, gratis an Essen zu kommen. Sondern darum, Menschen den bewussteren Konsum, beziehungsweise – im Fall von gewerblichen Partnern – mögliche vermeidbare Überproduktionen aufzuzeigen. „Deshalb freuen wir uns, wenn Abholmengen geringer werden. Weil es zeigt, dass vor Ort vielleicht nochmal über die Bestellmengen nachgedacht wurde“, so Raschke. Solange es aber in der Hansestadt noch immer so viel leckeren und gesunden „Müll“ gäbe, würden die Lebensmittelretter weitermachen.

