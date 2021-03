Wie Rostocker das Image der Stadt verbessern können

Rostock

Okay, das Wetter ist dieser Tage schon mal nicht einladend. Aber auch bei Sonnenschein dürften ja derzeit keine Urlauber ins Land. Das ist fatal für Hotels, Pensionen, Gastronomie und Händler. Aber auch für eine Branche, an die derzeit kaum einer denkt: die Postkartenindustrie. Denn wer soll die ganzen bunten Bilder-Grüße aus der Hansestadt verschicken, wenn die Touristen ausbleiben?

Frei nach Kennedy, der einst sagte „Frage nicht, was Dein Land für Dich, sondern was Du für Dein Land tun kannst“, sind deshalb jetzt die Einwohner gefragt. Ich habe am Wochenende direkt mal fünf schöne Karten quer durch die Republik geschickt. Mit Strand, Strom, Stadthafen und den anderen tollen Ecken, welche die Hansestadt so anziehend machen. Der dazugehörige Text an Freunde und Verwandte ist auch das Versprechen nach Meer: Wenn Ihr uns möglichst bald wieder besuchen könnt, schauen wir uns Stadt und Ostsee gemeinsam an. Genau wie hoffentlich viele andere gut gelaunte Touristen.

Von Claudia Labude-Gericke