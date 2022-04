Wie Rostocker den Ukraine-Flüchtlingen als Wohnpaten helfen können

Rostock

Reges Treiben ist derzeit vor einem Haus in der Kleinen Wasserstraße zu beobachten. Helfer tragen Regale, Kühlschränke und Zimmerpflanzen hinein. Der leerstehende Block der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) stand eigentlich perspektivisch auf der Abriss-Liste, sollte für den Rathaus-Anbau weichen. Nun wird das Gebäude zum neuen Quartier für Flüchtlinge aus der Ukraine. „Zwölf Wohnungen sind am Freitag bezogen worden. Und die Dankbarkeit der Menschen war wahnsinnig rührend“, berichtet RGS-Chefin Sigrid Hecht.

Dass aus den kahlen und baureifen Zimmern innerhalb kürzester Zeit ein gemütliches Zuhause geworden ist, sei der Unterstützung ihrer Mitarbeiter, Handwerker und vieler Firmen aus der Stadt zu verdanken. „Es war überragend. Alle haben ganz unbürokratisch geholfen. Teilweise wurde bis in die Nacht gearbeitet und die Kollegen haben auch in der Freizeit mit angepackt“, so Hecht gerührt.

Dank der Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer sind die Wohnungen für die ukrainischen Flüchtlinge bezugsbereit. Quelle: privat

Neben der RGS sei auch der von ihr geleitete Kommunale Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung (KOE) beteiligt gewesen. Genau wie andere städtische Unternehmen. „Das Grünamt hat die Außenanlagen neu gemacht, die Stadtentsorgung den Sperrmüll abtransportiert“, erzählt Hecht.

Madsen ruft Rostocker zu Hilfe

Bis Montag sollen auch die noch fehlenden Wohnungen in dem Block bezugsreif sein. Unter anderem durch Hilfe der Stadtpolitik. „Bürgerschaftsfraktionen haben Patenschaften übernommen“, sagt die RGS-Chefin. Das bedeute, dass die gemalerten, aber leeren Wohnungen, mit Möbeln und allem, was es zum Leben braucht, ausgestattet werden.

Gleiches gelte für das alte Best Western Hotel in Warnemünde, wo 30 Zimmer hergerichtet wurden. „Der Verein Rostock Hilft hat sich spontan bereit erklärt, am Wochenende diese Zimmer zu putzen“, freut sich Sigrid Hecht. Für die Ausstattung konnten ebenfalls Kommunalpolitiker, Vereine, Firmen und Privatpersonen als Paten gewonnen werden. Trotz der vielen Hilfe entstehen aber natürlich auch Kosten. „In der Kleinen Wasserstraße hat die RGS rund 100 000 Euro investiert. Beim Best Western Hotel werden es durch den KOE rund 250 000 Euro sein“, so Sigrid Hecht. Die Kosten würden dabei über die Miete durch das Land getragen.

Rostocks Bürgermeister Claus Ruhe Madsen ruft die Hansestädter dazu auf, sich auch künftig noch einzubringen. „Neben der Möglichkeit, ganze Wohnungen komplett auszustatten, gibt es weitere Beteiligungsmöglichkeiten – von der rein finanziellen Unterstützung über die Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen, die Begleitung von Familien beim Ankommen in Rostock bis hin zur Übernahme von Arbeitsleistungen“, so das Stadtoberhaupt. Die zentrale Koordinierung der Unterstützung erfolgt ab sofort über das Rostocker Amt für Soziales sowie das Amt für Vereine und Ehrenamt. Wer helfen möchte, kann sich unter der Mailadresse wohnpaten@rostock.de sowie unter der Telefonnummer 0381/381 77 77 (Mo-Fr, 8 bis 16.30 Uhr) melden.

Von Claudia Labude-Gericke