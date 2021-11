Rostock

Endlose Kolonnen an Panzern und olivgrün lackierten Militärfahrzeugen zogen in den frühen 1990er-Jahren durch die Seehäfen von Rostock und Sassnitz. Die Rote Armee schickte bei ihrem Abzug aus dem wiedervereinigten Deutschland ihre Waffen auf dem Seeweg zurück in die Heimat. Seitdem tat sich nicht mehr allzu viel bei Militärtransporten per Schiff aus dem Ostseeland MV. Doch nun sind die olivgrünen Fahrzeuge wieder da.

Eine beinahe endlose Kolonne robuster olivgrüner Fahrzeuge, für die größtenteils ein Lkw-Führerschein nötig ist, rollte Anfang November im Rostocker Seehafen aus der Fähre „Ark Dania“ der dänischen Reederei DFDS Seaways. Das Spezialschiff für Militärtransporte wurde übrigens 2014 auf der Stralsunder Volkswerft gebaut, mitten in der Insolvenz der damaligen Betreibergesellschaft P&S Werften.

Die DFDS-Fähre „Ark Dania“ transportierte von September bis November „Partriot“-Einheiten von Rostock nach Kreta und zurück. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Offizieller Bundeswehr-Hafen

Elf Tage benötigte das Schiff für seine Reise aus Kreta nach Rostock. Die knapp 250 Fahrzeuge und 60 Container in den Laderäumen waren zwei Monate zuvor von hier aus aufgebrochen. Der Militärkonvoi gehört zu den Flugabwehrraketengruppen 21, 24 und 26 aus Sanitz, Bad Sülze sowie aus dem schleswig-holsteinischen Husum. Der große Verband fährt jedes Jahr mit üppigem Materialeinsatz zu einer Übung nach Kreta. Bisher war der Ostseehafen Travemünde der Verladehafen für die Truppen. Seit 2020 geht das Militär in Rostock an Bord.

Ein Rahmenvertrag wurde zwischen Verteidigungsministerium und Hafengesellschaft ausgehandelt. Der Rostocker Seehafen ist seitdem offizieller „Sea Port“ der Bundeswehr. „Auch wenn der Lufttransport in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, bleibt auch der Seetransport ein wichtiges Mittel“, sagt ein Sprecher des Logistikbataillons 163 aus Delmenhorst, das die Verschiffung organisiert und durchführt. Es gebe noch viel Potenzial für weitere Aktionen, die Hansestadt werde „im Kontext von zukünftigen Seetransporten grundsätzlich stets mit betrachtet werden“.

Auch Munition kann verladen werden

Bereits in früheren Jahren nutzte die Bundeswehr gelegentlich den Rostocker Hafen, um schweres Gerät und Material zu bewegen, beispielsweise 2017 wurde von hier aus ein komplettes Kampfpanzerbataillon nach Estland verschifft, im Jahr darauf Material im „erheblichen Umfang“ für eine NATO-Übung in Norwegen. Die Transporte nach Kreta finden jährlich statt, seit 2020 ab Rostock. In der Nordsee dient Emden als Operationshafen der Sanitzer, Bad Sülzer und Husumer „Partiot“-Einheiten. Der Rostocker Hafengesellschaft äußert sich auf Nachfrage nicht zu Militärtransporten.

Abzug der Roten Armee 1991 aus Deutschland über den Rostocker Hafen. Quelle: RIA Novosti archive / Boris Babanov / CC-BY-SA 3.0

Als Umschlagplatz bietet die Hansestadt viele Vorteile, teilt die Bundeswehr mit. So können in Rostock auch Munition verladen werden. „Das geht nicht in jedem Hafen“, sagt der Sprecher. Positiv sei außerdem die Übernachtungsmöglichkeiten für Unterstützungskräfte und der Sanitätsdienst am Marinestützpunkt in Rostock-Hohe Düne.

Scharf schießen auf Kreta

In Kreta übten die Mecklenburger Luftabwehr-Experten zwei Wochen lang „taktisches Schießen“. In Kreta besteht seit mehr 50 Jahren ein NATO-Stützpunkt, der Möglichkeiten bietet, die es im dicht genutzten Luftraum in Deutschland nicht gibt. Die Feuerleitoffiziere, das sind diejenigen, die im Ernstfall auf den Knopf drücken, um eine feindliche Rakete von Himmel zu holen, üben auf Kreta den „scharfen Schuss“.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist das einzige Mal im Rahmen ihrer Ausbildung, dass sie mit dem Verteidigungssystem scharf schießen. Anschließend gelten sie als offiziell „combat ready“, also kampfbereit. Ihre Abwehr-Rakete feuern sie übrigens auf ein Flugobjekt ab, dass von einer Drohne im Himmel über dem Mittelmeer ausgesetzt wird. Das kann weit weg sein: Die Reichweite des „Patriot“-Systems beträgt 80 Kilometer.

In Sachen Service braucht die Bundeswehr-Logistik den Vergleich vor zivilen Unternehmen nicht zu scheuen. Die Soldaten stellen ihre Fahrzeuge einfach im Hafen ab, ein- und ausparken auf die Fähre übernimmt das Logistikbataillon aus Delmenhorst. Das Personal, 600 bis 700 Personen, reist mit gechartertem Flugzeugen nach Griechenland. Eines unterscheidet diese Truppentransporte vom Abzug der GUS-Armee vor 30 Jahren: Es ist stets eine Reise mit Rückfahrticket.

Von Gerald Kleine Wördemann