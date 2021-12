Rostock

Die Kostüme hängen längst im Schrank, statt eines Schlittens steht das Familienauto in der Auffahrt – für Karin und Falk Petersen ist es der zweite Heiligabend ohne Termine. Normalerweise ist der Dezember für den Rostocker Weihnachtsmann und seine Märchentante der arbeitsreichste Monat des Jahres. Doch Corona hat beide ausgebremst – zum zweiten Mal.

Falk Petersen sitzt im heimischen Sessel und versucht, das Beste an der Lage zu sehen. „So bleibt mehr Zeit für die Familie“, erklärt der 68-Jährige. Seit 1983 ist er als Rostocker Weihnachtsmann unterwegs und in dieser Rolle über die Grenzen der Hansestadt hinaus bekannt. Erst durch die Zwangspause sei ihm eines erschreckend bewusst geworden: „In den vergangenen fast 40 Jahren war ich keinen Adventssonntag zuhause“, sagt er. Zwar wären seine Liebsten – Ehefrau Karin und Sohn Kai samt dessen Familie – immer um ihn herum gewesen. „Aber wir haben nie zuhause gesessen und gemeinsam Stollen gegessen.“

Tradition und Handwerk aus dem Erzgebirge

Dabei ist es in dem Wohnzimmer der Petersens im Advent besonders gemütlich. Die Lichter glänzen, leise spielt Weihnachtsmusik, überall stehen Engel und Räuchermännchen. „Ich komme aus Leipzig, habe aber viele Verwandte im Erzgebirge und bin deshalb mit all den Traditionen rund um das Fest aufgewachsen“, erzählt Falk Petersen. Wer so groß wird, hätte nur zwei Alternativen: „Entweder man mag das Fest gar nicht mehr. Oder man liebt es. Und das tue ich“, sagt der Rostocker Weihnachtmann, der Ehefrau Karin mit seiner Begeisterung angesteckt hat. „Bei uns ist Weihnachten Kult – und da bin ich auch festgefahren, was die Traditionen angeht“, erklärt die Märchentante bestimmt. Nur eines hätte sich in den letzten Jahren geändert: „Aus Sicherheitsgründen sind wir von echten auf elektrische Kerzen umgestiegen. Aber auch, weil es mittlerweile so viele waren, dass das Anzünden immer ewig gedauert hat“, so Falk Petersen.

Der Rostocker Weihnachtsmann zeigt auf “seinen“ Markt, der hoffentlich kommendes Jahr wieder normal stattfinden kann. Quelle: Ove Arscholl

Welche Stücke der großen Deko-Sammlung das Paar besonders liebt? „Die Räuchermännchen unserer Märchenfiguren. Die sind eine Spezialanfertigung, die Falks Cousine extra für uns gedreht hat“, sagt Karin Petersen und deutet auf das Regal, in dem auch eine Miniversion ihrer Rolle als Märchentante steht.

Gummizug im Kostüm hilft gegen Corona-Pfunde

In den vergangenen beiden Jahren hätten sie die Kostüme nur selten angehabt. „Gott sei Dank haben wir damals beim Nähen Gummizug einfügen lassen“, sagt die 68-Jährige augenzwinkernd. So passe alles noch – trotz einiger zusätzlicher Corona-Pfunde. Dass sie auf fast alle Auftritte verzichten mussten, hat die Darsteller mindestens so traurig gemacht, wie ihre unzähligen Fans. „In diesem Jahr hatte ich eine Aktion mit dem Warnow-Park und habe Kita-Kinder besucht. Die Freude in den Augen zu sehen – übrigens bei Klein und Groß – das war so schön“, erzählt Falk Petersen. Es seien gerade diese Begegnungen, die ihm, seiner Frau und den anderen Ensemble-Mitgliedern besonders fehlen.

Denn solche Momente werden zu Erinnerungen. Und von denen müssen Petersens jetzt zehren. Nie vergessen werden beide ein Mädchen, das davon träumte, Model zu werden. „Sie hatte Leukämie und wir haben dann kurzfristig auf der Bühne eine Modenschau mit ihr organisiert. Das war unglaublich ergreifend“, erinnert sich Falk Petersen. „Vor allem, weil wir erfahren haben, dass sie kurz danach gestorben ist. Aber ihren Traum konnten wir noch erfüllen“, ergänzt Märchentante Karin.

Mehr Technik und Katalog-Wunschzettel

Mittlerweile hätten sich die Wünsche an den Weihnachtsmann aber deutlich verändert. „Es ist viel mehr Technik dabei. Manches Mal weiß man gar nicht, wie die Dinge ausgesprochen werden“, so Karin Petersen. „Und bei den Wunschzetteln wird fast nur noch aus Katalogen ausgeschnitten und aufgeklebt“, weiß der Weihnachtsmann. Er bedauert diese Entwicklung. „Früher waren das richtige Kunstwerke. Bei den Kindern, die sich heute noch richtig Mühe geben und Wunschzettel malen, kommt dann bei der Frage nach den Gedichten auch mehr als nur ,Lieber guter Weihnachtsmann’. Da merkt man den Stellenwert von Weihnachten in der Familie“, beschreibt Falk Petersen seine Erfahrungen.

Er sehe zwar auch, dass durch Corona der Stress gestiegen ist und die gemeinsame besinnliche Familienzeit rar geworden ist. Dennoch würde sich der Weihnachtsmann freuen, wenn die Adventszeit gemeinsam und bewusst wahrgenommen würde. „Ich bin zwar in den Familien noch Thema, aber oftmals nur als Erziehungshelfer und mit Drohungen verbunden: ,Wenn Du nicht aufräumst, dann sage ich es dem Weihnachtsmann’“, nennt Petersen ein Beispiel. Dabei sei doch der Glaube an den Bärtigen etwas, das die besondere Magie der Weihnachtszeit ausmacht. „Ich bin überzeugt davon: Wenn die Mädchen und Jungen erfahren, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, stirbt das erste Mal ein Stück Kindheit“, sagt Karin Petersen.

Enkel Karl weiß über Opas Rolle Bescheid

Ihr siebenjähriger Enkel Karl sei mittlerweile aufgeklärt, dass Opa Falk zwar der Rostocker Weihnachtsmann, aber das nur eine Rolle ist. Märchentante Karin bedauert das ein bisschen. Letztes Jahr hätten sie sich noch besondere Mühe gegeben, eine Szenerie zu kreieren, warum der Opa genau dann nochmal los musste, als der Weihnachtsmann vorbei schaute. In diesem Jahr fällt das nun aus – und Falk Petersen kann auf den weißen Rauschebart aus Büffelhaar verzichten.

Das ermögliche aber mehr Zeit für das gemeinsame Abendessen an Heiligabend. „Bisher gab es in den Jahren, wo wir aufgetreten sind, immer nur kalte Küche. In diesem Jahr wollen wir aber mal Raclette machen“, blickt Karin Petersen voraus. Auf Wunsch des Sohnes müssten zwei kulinarische Traditionen aber beibehalten werden: Die halben Eier mit Kaviar an Heiligabend. Und zum ersten Feiertag die Ente mit Rotkohl. „Die Klöße dazu mache ich immer selber nach einem Rezept meiner Mutter“, sagt der Weihnachtsmann.

Größter Traum: Zum Advent ins Erzgebirge

Er selbst hat natürlich auch Wünsche zum Fest: Neben Gesundheit vor allem den, dass er nächsten Advent und besonders im Jubiläumsjahr 2023 wieder mit seinem Ensemble auf der Rostocker Bühne stehen kann. Dafür würde Falk Petersen sogar seinen größten Traum nochmal hinten anstellen: „Ich will schon ewig mal zur Vorweihnachtszeit ins Erzgebirge. Corona hat uns zwar die Zeit dafür verschafft – aber dafür dann den Lockdown, der uns einen Strich durch die Rechnung machte“, erzählt er. Angesichts hoher Inzidenzen hätten sie auch dieses Jahr auf eine Fahrt verzichtet. Die Reise muss warten. Auf den Tag, bis der Rostocker Weihnachtsmann in Rente geht. „Aber das dauert noch“, verspricht Falk Petersen. Solange die Kinderaugen bei seinem Anblick vorfreudig strahlen, will er weitermachen, um den Glauben an den Bärtigen und die Magie der Weihnachtszeit aufrechtzuerhalten.

Von Claudia Labude-Gericke