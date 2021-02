Wie der Warnemünder Kurpark im Lockdown leuchten soll

Rostock

Die Aussichten klingen strahlend: Der Warnemünder Kurpark soll im Lockdown mit ganz besonderen Lichtinstallationen geschmückt werden. Das planen zumindest das Rostocker Kulturamt, die Großmarkt GmbH und die „Highlights Event“-Agentur aus der Hansestadt vom 17. bis 20. Februar.

„Wir wollen den Kurpark gern schön in Szene setzen, Bäume und Büsche mit unterschiedlich farbigem Licht anstrahlen und dazu leise atmosphärische Klänge abspielen. Dazu gibt es jeden Abend Auftritte von Künstlern – mit Feuershow, Musik oder Walking Acts“, erklärt Heiko Lange, Chef der „Highlights Event“-Agentur. Er hat sich für das Projekt neben den Künstlern auch die Strom- und Licht-Profis der Firma EAS Rostock an die Seite geholt. „Wir leiden ja alle unter dem Lockdown und der Absage aller Veranstaltungen“, sagt Lange.

200 000 Euro für die Kultur

Genau deshalb haben das Rostocker Kulturamt und die Großmarkt GmbH den „Erlebniswinter“ gestartet und mit 200 000 Euro ausgestattet. 48 Projekte wurden eingereicht, 15 zur Realisierung ausgewählt.

Im Schaufenster des Lichtspieltheaters Wundervoll (Liwu) im Barnstorfer Weg gibt es aktuell im 14-tägigen Wechsel Werke aus der Kunstschule Rostock zu sehen. Quelle: Ove Arscholl

Mehrere Vorhaben wurden schon umgesetzt: Unter anderem die Citylight-Kampagne mit Schätzen aus Rostocker Museen, das Kunst-Fenster im Liwu-Kino im Barnstorfer Weg und die am Samstag begonnene digitale Clubtour mit gestreamten Konzerten lokaler Künstler.

Buchtour, Tanz und Lkw-Konzerte

Bis zu den Osterferien sind noch zahlreiche weitere Aktionen vorgesehen, die sich über das Stadtgebiet verteilen. Musiker Wolfgang Schmiedt plant mit „Kunst im Karree“ musikalische Kurzprogramme in Toitenwinkel und Dierkow, vom Traditionsschiff im Schmarler Iga-Park aus wird das „Rostocker Song Festival“ in die heimischen Wohnzimmer gestreamt. Eine Kunst-Schnitzeljagd sowie eine Buchtour sollen Neugierige durch die KTV und die Innenstadt führen.

Das Rostocker Kunstkollektiv will Werke in leerstehenden Läden ausstellen, die Veranstaltungsagentur Goliath Konzerte vom Lkw aus in den Nordwesten und Nordosten der Hansestadt bringen. Unter dem Motto „Kulturspaziergänge“ sind zudem Stadtführungen für Kinder und Familien geplant. Auch Tanzkunst soll im Aktionszeitraum noch ihren Platz finden.

Der gesamte Erlebniswinter dient dazu, der arg gebeutelten Kultur- und Veranstaltungsbranche in diesen harten Zeiten zu helfen. „Damit können wir aktuell mehr als 130 Kulturschaffende – zum Beispiel Künstler, Techniker und Veranstalter – unterstützen“, freut sich Großmarkt-Chefin Inga Knospe. Aber auch die Bürger der Hansestadt hätten etwas davon, indem die Kultur zu ihnen kommt.

Von Claudia Labude-Gericke