Rostock

Der dienstälteste Zoodirektor Europas hat sich verabschiedet – und zwar mit Musike! Auch wenn zur Klassik Nacht im Rostocker Zoo gerade mal 650 der sonst üblichen 3000 Besucher kommen konnten, war diese 22. Fassung des Zoo-Open-Airs gemeinsam mit dem Rostocker Volkstheater und der Norddeutschen Philharmonie, die sich eben dieser Zoochef Udo Nagel 1998 mal ausgedacht hat, etwas ganz Besonderes. Obwohl trotz der coronakonformen lockeren Bestuhlung noch sichtlich Plätze frei blieben.

„Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Rom“

Das Besondere: Das Flair. Was vor 23 Jahren mal im strömenden Regen begonnen hatte und eine Erfolgsgeschichte der Hansestadt wurde, erlebte Freitag Abend mediterranes Ambiente. „Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Rom“, riet Chefdirigent Marcus Bosch den Gästen. Das fiel nicht so schwer mit ’ner Weißweinschorle oder ’nem eisgekühlten Prosecco im Händchen neben der oder dem Liebste(n) – bei noch schlanken 32 Grad zur Tagesschau-Zeit.

Und dann kam Rossinis Tosca. Traurig, schaurig, wunderbar schön und ergreifend – immer wieder. Der Cavaradossi schmettert seine Arie „E lucevan e stelle“ im Angesicht der Sterne, die ihm Hoffnung auf Rettung scheinen – bevor dann das Erschießungskommando kommt.

Mediterranes Potpourri bekannter Melodien

Da hatten es die Zoogäste deutlich besser. Sterne zwar fehlten völlig so kurz vor Mittsommer um diese Zeit. Dafür aber ging die Sonne milde unter zwischen den Bäumen. Wo? Na, westlich natürlich. Nahe den Pinguinen. Und es folgten weitere eingängige Melodien. Die 22. Klassik Nacht war ein munteres, rhythmisch-sommerliches Potpourri aus bekannten Opern- und Operetten-Ouvertüren, nicht minder bekannten Arien, einem Valse, einer Polonaise, dem berühmt klangvollen „Capriccio italien“ von Tschaikowski – auf besonderen Wunsch von Udo Nagel – oder dem nicht minder berühmt-eingängigen Couplet des Grafen Orlofsky „Ich lade gern mir Gäste ein“ aus der „Fledermaus“ von Johann Strauß, vorgetragen als Hosenrolle im Abendkleid von der polnischen Mezzosopranistin des Volkstheaters Katarzyna Wlodarczyk. Die Rolle des Tenors übernahm der US-Amerikaner James J. Kee.

„Ein jegliches hat seine Zeit . . .“

Es folgten Puccini, Leoncavallo, Polonaise und Olgas Arie aus Tschaikowskis Oper „Eugen Onegin“, das „valse mélancolique“ des Letten Emīls Dārziņš oder Gustav Holsts „Jupiter“ aus der Suite „Die Planeten“.

„Ein jegliches hat seine Zeit“, zitierte Nagel bei seinem Abschied von Zoo und Klassik Nacht die Heilige Schrift in der Fassung Luthers. Nun, dieser Sommerabend mit Melodie und Wärme war eine Zeit purer Schönheit – und nach all dem Grau sowas von verdient.

Von Michael Meyer