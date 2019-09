Wie die Warnemünder Strandpromenade gegen Terror geschützt werden soll

Rostock

Es sind Bilder, die um die Welt gingen und bis heute unvergessen sind. Nach den Anschlägen in Nizza, Berlin, London und Barcelona, als Terroristen mit Fahrzeugen in Menschenmassen rasten, hat die Hansestadt ein neues Konzept entwickelt, um die Sicherheit auf öffentlichen Veranstaltungen zu erhöhen. In der Rostocker Innenstadt seien daher bereits zahlreiche Poller installiert worden. Nun soll auch im Ostseebad Warnemünde hinsichtlich der Sicherheit aufgerüstet werden.

Sicherheit im Fußgängerbereich

Während der vergangenen Ortsbeiratssitzung verkündete der Vorsitzende Alexander Prechtel ( CDU) deshalb: „Im Bereich des Hotels Neptun sollen demnächst sogenannte Anti-Terror-Poller aufgestellt werden.“ Ziel sei es, die Strandpromenade gegen illegales Befahren abzusichern. „Das gilt für jegliche Art von Fahrzeugen – geführt von wem auch immer.“

Grundsätzlich werde der Verkehr durch die vorhandene Beschilderung geregelt. Doch immer wieder komme es auf der Promenade, wie in anderen Fußgängerbereichen Rostocks, zu Verstößen gegen das Verbot, dort Fahrrad oder E-Roller zu fahren, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze mit. Der Kommunale Ordnungsdienst würde in diesem Fall entsprechende Hinweise geben und nehme im Wiederholungsfall auch Ahndungen vor.

Erhöhte Unfallzahlen oder andere Besonderheiten seien auf der Promenade aber nach Kenntnis der Stadtverwaltung nicht zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil, es handle sich um einen unter Sicherheitsaspekten unauffälligen Bereich. Die Poller sollen lediglich als ergänzende Maßnahme dienen und vor allem hoch frequentierte Veranstaltungsbereiche, wie bereits den Neuen Markt, schützen.

Keine Einschränkungen während der Arbeiten

Bevor die Maßnahme im Ostseebad startet, müssen zunächst die Arbeiten an den noch offenen Zufahrten zur Kröpeliner Straße vorgenommen werden. Begonnen werde aber voraussichtlich 2020/2021 im Bereich des Hotels Neptun (Zufahrt Kurhausstraße). „In den Folgejahren soll sukzessive die Absicherung der Zufahrten zur Seepromenade entlang der Seestraße erfolgen“, so der Stadtsprecher. Konkrete Planungen hierzu würden derzeit noch nicht vorliegen.

Von den Bauarbeiten betroffen seien insbesondere die Zufahrten von der Kurhausstraße, der Heinrich-Heine-Straße sowie der Luisenstraße. Weil die Arbeiten sich ausschließlich auf den Standort der Poller beschränken, werde es zu keinen Einschränkungen in der Nutzung der Seepromenade kommen, versichert Kunze.

Zufahrt soll weiter möglich sein

Der Ortsbeirat Warnemünde begrüßt das Vorhaben der Stadt. „Das Thema beschäftigt uns schon seit geraumer Zeit und steht dementsprechend lange auf der Tagesordnung“, bestätigt Prechtel. Seiner Meinung nach sei die Installation von Pollern vor allem in Höhe des Hotels Neptun notwendig. „In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Auffahrt dort besonders beliebt ist“, berichtet der Ortsbeiratsvorsitzende. Vor allem Radfahrer hätten sich über diesen Weg viele Male in der Fußgängerzone verirrt. „Damit wird mehr als deutlich aufgezeigt, dass die Zone ausschließlich Fußgängern vorbehalten ist“, sagt Prechtel.

Weil sowohl feste als auch versenkbare oder herausnehmbare Sicherheitspoller zum Einsatz kommen können, weist er darauf hin, dass die Promenade nicht vollständig für den Verkehr abgesperrt werden dürfe. „Es steht außer Frage, dass die Durchfahrt für die Feuerwehr, Notarzt oder auch Auf- und Abbaufahrzeuge gewährleistet werden muss.“ Aus diesem Grund sei es wichtig, dass die Poller verstellbar seien. „Ich bin mir sicher, dass hier eine geeignete Lösung gefunden wird. Ich bin froh, dass das Problem nun in Angriff genommen wird.“

Kunze bestätigt: „Im Zuge einer konzeptionellen Erarbeitung wird in Abstimmung mit den kommunalen Ordnungsbehörden sowie der Stadtverwaltung festgelegt, welche Bereiche in welcher Form abzusichern sind.“

