Wie ein britischer Pilot in Tessin sein Glück fand

Tessin

In London und Brüssel laufen die letzten Verhandlungen zum Brexit. Gibt es noch einen Vertrag oder kommt der harte Übergang, ohne Abkommen für Handel und Grenzverkehr? „Die Engländer haben keinen Plan, wie es weitergeht“, sagt Michael J. Gee.

Der Brite lebt in Tessin ( Landkreis Rostock) und ist damit ein Exot: Laut Statistischem Landesamt wohnen gerade einmal 370 Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs in MV. Gee hat wenig Hoffnung, dass der Ausstieg aus der Europäischen Union noch gut ausgeht. Vorsorglich hat er die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und besitzt nun beide Pässe.

Anzeige

Er habe das Gefühl, viele Engländer leben in einer Zeitblase, haben nicht verstanden, wie sich die Welt um sie herum verändert hat. Die Entwicklung macht ihm Sorgen. Seine Rente wird auf sein englisches Konto in Pfund überwiesen. Eine heftige Inflation hätte für ihn direkte Folgen. Seit zwei Jahren lebt der frühere Pilot mit seiner Lebensgefährtin Elke Schwarze, einer Rostockerin, in Tessin. Wenn er in sein Auto steigt, geht er noch immer automatisch zur rechten Seite, obwohl er natürlich einen Linkslenker fährt.

Weitere OZ+ Artikel

Britisches Mecklenburg

„Ich bin ein Dorfkind“, sagt er. Dass ist wohl der Grund, dass er sich in Mecklenburg wohlfühlt. Der 81-Jährige blickt auf ein bewegtes Leben zurück: Aufgewachsen in der Kohleregion Sheffield, lebte er lange im ländlichen North-Yorkshire, in einem Dorf aus fünf Häusern – sozusagen das englische Mecklenburg. Nach Deutschland kam er erstmals 1980. Als Pilot der Royal Air Force war Gee in Wolfenbüttel ( Niedersachsen) stationiert und flog Aufklärungsflüge in der Grenzregion. „Ich war ein Spion“, sagt er und lacht, was häufig vorkommt, wenn man sich mit ihm unterhält.

Erst Wismar , dann Tessin

Nach seiner Militärzeit ging Gee zurück nach England, wurde Banker und sammelte in seiner Freizeit Hubschrauber. Jenes geheimnisvolle Land auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs ließ ihn aber nicht mehr los. Um näher bei seinen Kindern zu sein, die inzwischen in Paderborn und Bielefeld leben, zog er vor acht Jahren nach Deutschland. Erst nach Wismar, dann nach Tessin.

An den Deutschen mag Gee die Ordnungsliebe. Was ihn nicht davon abhält, sich zu beschweren, wenn ihm etwas nicht gefällt. Was öfter vorkommt. Zum Beispiel die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt. Die sorgt im Tessiner Zentrum für Festtagsstimmung, nicht aber am Stadtrand, wo Gee wohnt. Das sei ungerecht, findet der Wahl-Tessiner. „Wir gehören doch auch zur Stadt.“ Er schrieb an die Bürgermeisterin, mit der Bitte, die Verwaltung sollte über eine Ausweitung der Beleuchtung nachdenken. „Sie hat nicht geantwortet“, sagt der Brite.

Briefe statt Golf

Später schlug er vor, ab Mitternacht die Straßenbeleuchtung abzuschalten – wie in seiner Heimat, um Energie zu sparen. Die Straßen seien doch auch im Dunkeln sicher genug. Beim Schweriner Infrastrukturministerium fragte er nach, warum er auf der A-20-Baustelle am Tessiner Loch abends und am Wochenende keine Bauarbeiter sehen kann, nur teure Maschinen, die unbenutzt herumstehen. „Das kostet doch viel Geld“, kritisiert Gee.

Die Reaktionen aus den Behörden sind oft spärlich, meist bleiben sie ganz aus. Seine Lebensgefährtin hält sich aus all dem raus: „Ich spiele Golf, Michael schreibt seine Briefe“, sagt Elke Schwarze. War der Umzug nach Deutschland vielleicht doch ein Fehler? „Oh nein, in England ist es noch viel schlimmer“, sagt Michael J. Gee und lacht schon wieder.

Von Gerald Kleine Wördemann