Die Stadt Irpin befindet sich etwa 27 Kilometer nordwestlich von Kiew am Ufer des Flusses Irpin. Weltweit bekannt wurde der Vorort vor allem durch Bilder der von russischen Truppen zerstörten wichtigen Brücke, die in die Stadt und für viele Ukrainer vor allem aus der Stadt herausführt. Die Bilder dieser Brücke wird auch Oksana Oliinyk nicht mehr los. Die 56-Jährige hatte sich allein aus der Stadt auf den Weg nach Rostock gemacht. In der Hansestadt ist sie inzwischen angekommen, kam bei Freunden unter, die ihr helfen, an der Warnow Fuß zu fassen.

Aus Irpin zeigt Oksana Oliinyk Fotos vom Haus ihrer Schwester – oder dem, was davon übrig ist. Die Hälfte des Hauses ist eingestürzt, an den Außenwänden sind riesige Rußflecken vom Feuer des letzten Angriffs zu sehen. Die Sorgen sind der Geflüchteten anzusehen. Sie berichtet, dass ganz in der Nähe des Hauses zuletzt Panzer stationiert waren. Die Ukraine hat das Gebiet inzwischen zurückerobert. „Es gibt dort aber viele Minen, die die Russen hinterlassen haben, als sie sich zurückgezogen haben. Gerade gestern sind dort zwei Menschen durch Minen gestorben“, berichtet Oksana Oliinyk.

Kein Trinkwasser, Strom oder Heizung in zerstörter Stadt

Leben kann dort gerade niemand mehr. „Es gibt keine Versorgung mit Trinkwasser, Heizung, Strom, Gas gibt es auch nicht.“ Die Familie ist zunächst größtenteils in die Westukraine geflüchtet. Das Land verlassen wollen ihre Schwestern aber nicht. „Sie wollen bei ihren Männern bleiben“, erklärt Oksana Oliinyk. Denn alle 18- bis 60-Jährigen müssen sich im Land für den Militärdienst bereithalten.

Oksana Oliinyk hat sich allein bis Rostock durchgeschlagen. Angekommen ist sie am 2. April. Sie hatte Glück, kannte die Familie, bei der sie inzwischen privat untergekommen ist, schon vorher durch ein polnisches Unternehmen, für das sie in der Altenpflege auch in Rostock gearbeitet hatte. „Wir haben mit ihr Kontakt aufgenommen und gefragt, wie es ihr geht, ob wir helfen können“, berichtet ihr Gastgeber. Die studierte Philologin ist zunächst mit polnischen Helfern im Auto mitgereist. In Berlin half der Neffe ihres Rostocker Gastgebers, den richtigen Zug für sie nach Rostock zu finden.

Gastgeber helfen bei Job-Suche und spendieren Deutschkurs

Die nächste Herausforderung war die Registrierung bei den deutschen Behörden. „Zuerst sollte es in der Hansemesse in Rostock stattfinden, dann funktionierten die Geräte nicht und wir mussten nach Schwerin“, berichten die beiden Rostocker, die sie bei sich aufgenommen haben. Als das geschafft war, wollten sie Oksana Oliinyk weiter helfen. „Wir haben einen großen Freundeskreis. Über den haben wir dann Kontakt zur Ostsee-Zeitung aufgenommen und einen Job als Zustellerin für sie organisiert“, sagt ihr Gastgeber. „Ich will nicht einfach nur zu Hause sein. Ich will etwas tun“, sagt auch die Ukrainerin. Für die OZ ist sie nun in den ganz frühen Morgenstunden unterwegs und verteilt von etwa 2.30 Uhr bis 6 Uhr morgens die OZ in den Briefkästen. Selbst möchte sich Oksana Oliinyk nicht in der Zeitung zeigen, ist aber froh, erst einmal eine Aufgabe zu haben.

31.03.2022, Ukraine, Irpin: Ukrainische Soldaten transportieren die durch Beschuss des russischen Militärs getöteten Zivilisten in Leichensäcken an einer zerstörten Brücke in Irpin am Stadtrand von Kiew. Quelle: Efrem Lukatsky/dpa

„Das haben wir schnell hinbekommen. Einen Tag nach dem ersten Anruf war sie schon im Einsatz. Wir haben ihr ein Rad besorgt, Taschen drangebaut und seitdem trägt sie in der Gegend die Zeitung aus“, berichtet ihr Gastgeber. Wenn alle Zeitungen in den Briefkästen stecken, geht es für die 56-Jährige kurz nach Hause zum Ausruhen, bis am Vormittag ihr Deutschkurs beginnt. Den haben ihr ihre Gastgeber privat spendiert. Am Abend schauen sie oft noch gemeinsam Nachrichten.

Oksana Oliinyk sind Anspannung, Trauer und Angst anzusehen. Dennoch sagt sie: „Ich bin sehr froh, hier in Rostock zu sein. Die Menschen hier haben mich freundlich aufgenommen. Ich bin sehr dankbar.“

Dass Putin einen Krieg gegen die Ukraine plant, das kam für Oksana Oliinyk und ihre Familie nicht ganz überraschend. Die Situation sei angespannt gewesen, Vorräte haben sie angelegt. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Der Krieg sei von jetzt auf jetzt da gewesen. Gegen die russischen Truppen hatten die Einwohner ihrer Stadt keine Chance, berichtet sie. Die ukrainische Armee sei erst viel später eingetroffen.

Ob sie je nach Irpin oder überhaupt in die Ukraine zurückkehrt, weiß Oksana Oliinyk nicht. Sie sagt: „Ich habe keinen Plan, weil ich nicht weiß, wie lange der Krieg noch dauern wird. Ich kann nicht zurückgehen, ich habe dort keine Aufgabe und keine Arbeit.“ Die Brücke in Irpin ist provisorisch inzwischen wieder aufgebaut. Ein Hoffnungsschimmer für die Ukrainerin in Rostock. Doch die Angst, dass ein weiterer Angriff Putins aus dem Norden das Land und ihre Stadt erreicht, ist groß.

