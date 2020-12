Warnemünde

Für Torsten Sitte und Martina Hildebrandt von der Hanseatischen Eventagentur gibt es in diesem Jahr Silvester nicht viel zu feiern. Normalerweise arbeitet das Paar, um zehntausenden anderen Menschen einen besonderen Jahreswechsel zu bieten: mit dem Höhenfeuerwerk am 31. Dezember und natürlich dem Turmleuchten am Neujahrstag.

Doch nun ist alles abgesagt – zuletzt sogar die beliebte Bummelmeile „Flanieren und Dinieren“. Neben der fehlenden Genehmigung liegt das auch am Verbot touristischer Reisen bis zum 1. Januar – die gut gelaunten und hungrigen Besucher, die sonst zum Jahreswechsel ins Ostseebad kommen, müssen in diesem Jahr zu Hause bleiben.

Menschenmassen beim Turmleuchten auf der Promenade – ob es das so bald wieder geben wird? Quelle: Frank Hormann / nordlicht

„Das ist alles traurig, denn da hängen ja allein an der Meile 40 bis 50 Budenbetreiber mit ihren Familien dran. Aber wir müssen uns den Entscheidungen stellen und können uns da natürlich nicht rausnehmen“, sagt Organisator Torsten Sitte. Nach dem orkanbedingten Ausfall des Turmleuchtens am Neujahrstag 2019 war nun Corona schuld an der Absage. „Uns können eben nur die Natur und eine Pandemie stoppen“, so Sitte mit Galgenhumor.

Konzept steht auf dem Prüfstand

Ob die beliebte Veranstaltung wie 2019 nun auch kommendes Jahr wieder im April nachgeholt wird, will er noch nicht bestätigen. „Wir haben einen Wunschtermin im Frühjahr und dafür auch eine Alternative“, so Sitte. Konkreter wolle er allerdings nicht werden. „Weil wir dann Hoffnungen wecken und die Menschen direkt Hotels buchen – obwohl wir derzeit nicht wissen, ob wir den Termin dann halten können“, nennt er den Grund für seine Zurückhaltung.

Ob das für Neujahr geplante Motto dann auch bei einer Wiederholung bleibt, lässt Sitte ebenfalls offen. „Es wird sicher nicht mehr das emotionale Thema sein, sondern eher etwas Fröhliches; was zur Jahreszeit passt und zum Tanzen auf der Promenade einlädt. Das haben wir uns dann verdient.“

Auch wenn das Konzept überarbeitet wird: Das Turmleuchten soll auch künftig immer am Neujahrstag stattfinden. Quelle: Frank Hormann

Zudem stünde das Konzept des Turmleuchtens derzeit generell auf dem Prüfstand. „Auch nach Corona wird nichts mehr so sein, wie es war“, sagt Torsten Sitte. Denn neben der Gesundheit stünde auch die Sicherheit der Besucher an vorderster Stelle. Deshalb sei fraglich, ob ein solches Event mit bis zu 80 000 Gästen überhaupt jemals wieder so durchgeführt werden kann wie bisher. „Wir sind dazu in Gesprächen, auch was die An- und Abreise der vielen Besucher und das Parken betrifft“, nennt Sitte Aspekte, die in der aktuellen Zwangspause überprüft und neu konzipiert würden.

Eines bleibe aber auf jeden Fall bestehen: „Egal, was am Konzept vielleicht verändert wird: Der 1. Januar ist und bleibt der traditionelle Turmleuchten-Termin“, stellt Sitte klar. Schließlich wolle man den Menschen mit der Veranstaltung an diesem Tag Zuversicht sowie Hoffnung geben und gemeinsam etwas Neues einläuten. Dass diese Idee ankommt, zeige auch der viele Zuspruch von Turmleuchten-Fans, die sich bei den Veranstaltern melden und sich – unabhängig vom Nachholtermin – schon wieder auf den 1. Januar 2022 freuen.

Von Claudia Labude-Gericke