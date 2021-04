Wie kann der Wochenmarkt in Reutershagen attraktiver werden?

Rostock

Seit 2005 gibt es den Wochenmarkt in Reutershagen an der Walter-Stöcker-Straße. Rund 15 Händler bieten dort an fünf Tagen in der Woche regionale Produkte an – unter anderem frische Eier, Fleisch- und Wurstwaren, Frischgeflügel, Backwaren, Wildfleisch, Obst- und Gemüse, frischen Fisch und Textilien. Viele Reutershägener wünschen sich aber noch mehr Vielfalt und überhaupt eine Aufwertung des Marktes – das jedenfalls sagt der Ortsbeirat Reutershagen.

Die Mitglieder wünschen sich unter anderem neue Händler auf dem Platz – zum Beispiel einen Feinkoststand, wie es ihn auch auf dem Neuen Markt, Doberaner Platz oder Margaretenplatz gibt. Großmarkt-Chefin Inga Knospe versprach zwar, beim Feinkosthändler anzufragen, sagt aber auch, dass sie und ihre Mitarbeiter dies schon versucht hätten.

Supermärkte sind große Konkurrenz für den Wochenmarkt geworden

Auch die Konkurrenz durch Supermärkte sei in den vergangenen Jahren gewachsen. Rewe und andere Märkte hätten in den vergangenen Jahren massiv beim Frischesortiment aufgestockt. Großmarkt-Chefin Inga Knospe sagt: „Wir sind auf die Markthändler angewiesen. Sie müssen die Qualität anbieten, die sich die Kunden wünschen.“ Dann sei auch die Konkurrenz der Supermärkte nicht zu fürchten.

Generell hätten Rostocks Wochenmärkte während der Pandemie aber auch profitiert. Das Freiluft-Shopping war immer erlaubt. Viele Kunden hätten sich gerade an der frischen Luft auf den Märkten in Rostock sicherer gefühlt. Und: „Die Leute kochen seit Pandemiebeginn mehr zu Hause, kaufen bewusster ein – das macht sich auf den Märkten bemerkbar“, so Inga Knospe.

Ist der Wochenmarkt nicht sauber genug?

Im Ortsbeirat war auch die Sauberkeit auf dem Markt in Reutershagen ein Thema – oder besser gesagt, die zuweilen fehlende Sauberkeit. Kritisiert wurde, dass unter anderem noch Sand vom Winter den Markt verschmutze oder Müll von Marktkunden in den Grünanlagen lande. Der Sand solle laut Großmarkt-Geschäftsführerin Inga Knospe umgehend verschwinden, zum Müll sagt sie aber: „Kunden und Händler sind verantwortlich dafür.“ Sie erwarte, dass der Platz nach einem Marktplatz so verlassen werde, wie er vorgefunden wurde. Auch eine Reinigungsfirma sei beauftragt.

Für die Händler selbst hatte sich der Ortsbeirat zudem ein neues Toilettenhäuschen gewünscht – ein Dauerthema für den Markt in Reutershagen. Diesem Wunsch nahm Inga Knospe aber gleich den Wind aus den Segeln. „Wir wurden von der Stadt gebeten, das alte Toilettenhäuschen abzureißen und wir haben kein Interesse daran, ein neues öffentliches Gebäude zu bauen“, so die Großmarkt-Chefin. Sie habe eine Vereinbarung mit der Reuterpassage getroffen, wo die Händler die sanitären Anlagen nutzen könnten. Solche Vereinbarungen gebe es für so gut wie alle Wochenmärkte in der Hansestadt. Die Marktleute am Doberaner Platz nutzen zum Beispiel die Toiletten im nahegelegenen Peter-Weiss-Haus. Nur in Lichtenhagen hätten die Händler noch eigene Sanitäranlagen.

In Reutershagen sind Markttage von Montag bis Freitag, immer 8 bis 16 Uhr, am Sonnabend 8 bis 12 Uhr.

Von Michaela Krohn