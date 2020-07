Wie sich Rostocks Hansaviertel gegen Falschparker wehren will

Rostock

Die Zahlen sind beachtlich: Mehr als 2300 Parkverstöße gab es im vergangenen Quartal im Rostocker Hansaviertel – den Hauptteil davon rund die Universitätsklinik. Allein 548 Knöllchen wurden in der Schillingallee, 340 weitere in der Strempelstraße ausgestellt. 54 Fahrzeuge mussten sogar ganz abgeschleppt werden. „Die Erfahrung zeigt aber, dass es dann nicht lange dauert, bis die Lücke wieder besetzt ist. Es ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel“, sagt Andreas Bechmann.

Der Leiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Hansestadt ist dafür da, mit seinen Mitarbeitern den Parksündern in Rostock die Quittung für ihr Fehlverhalten auszustellen. Obwohl die Stellenanzahl im Dezember erhöht wurde, hat Bechmann nur 28 Mitarbeiter zur sogenannten Verkehrsraumüberwachung – acht davon sind hauptsächlich im Nordwesten sowie in Warnemünde, Hohe Düne und Markgrafenheide unterwegs. Die Kollegen arbeiten im Schichtbetrieb an sieben Tagen der Woche und werden saisonal in Warnemünde von geringfügig Beschäftigten unterstützt.

In der Schillingallee werden die meisten Knöllchen verteilt. Manche riskieren das Falschparken dennoch. Quelle: Martin Börner

Laut Bechmann seien es dennoch zu wenig Einsatzkräfte für das Stadtgebiet, das von Diedrichshagen bis kurz vor Torfbrücke reicht. Zudem seien die Kollegen fast jeden Morgen erst einmal damit beschäftigt, an den zahlreichen Baustellen für Ordnung zu sorgen, damit dort gearbeitet werden kann. Denn auch das gehört zu den Aufgaben. „Und dann geht es auch nach Priorität. Schwerpunkte sind immer Rettungswege sowie die vor Kitas, Schulen und Pflegeheimen“, erklärt er.

Stadt braucht generell ein neues Verkehrskonzept

Eines stellt der KOD-Chef aber dennoch klar: „Auch mit mehr Sanktionen kriegen wir das generelle Problem nicht gelöst: Es gibt in Rostock einfach viel zu wenige Parkplätze für immer mehr Fahrzeuge“, sagt er. Das hätte auch die Corona-Krise gezeigt, als wegen Homeoffice und Kurzarbeit weniger Autos bewegt wurden.

„Es braucht ein belastbares Verkehrskonzept für die Hansestadt, aber daran wird gerade noch gearbeitet.“ Zudem hätte die Stadt auch Fehler gemacht: „Aus der Ausnahme, dass Bauherren Ablöse zahlen und dafür weniger Stellflächen schaffen müssen, wurde immer mehr die Regel“, bilanziert Bechmann. Das räche sich nun.

Den Vorwurf einiger Anwohner, dass zu wenig kontrolliert würde, will er dagegen nicht stehen lassen. „Wir sind nicht berechenbar“, sagt Bechmann. Die Stadtviertel würden nicht an festen Tagen oder Zeiten, sondern immer unterschiedlich kontrolliert. Aber auch das halte viele Falschparker nicht davon ab, das Risiko eines Knöllchens einzugehen. Anwohner, die trotz Ausweis keinen Stellplatz finden oder andere Parkverstöße feststellen, könnten auch immer unter der Telefonnummer 0381/3813228 das Beschwerdemanagement des KOD anrufen.

Supermärkte lehnen Park-Kooperation ab

Was das Hansaviertel betrifft, sei man vonseiten der Stadt schon versucht, Lösungen zu finden. Schon seit Jahren klagen Anwohner über die Situation vor Ort. Denn der Stadtteil ist nicht nur durch die Universitätsklinik mit ihren Patienten und Mitarbeitern stark beansprucht, sondern auch bei Spielen des FC Hansa.

„Wir haben auch schon mit den Discountern gesprochen, ob man außerhalb der Geschäftszeiten deren Stellflächen nutzen könnte“, so Bechmann. Die Unternehmen befürchten aber, dass die Flächen dann zu Dauerparkplätzen würden und am Ende den Kunden fehlen – deshalb lehnen alle ab.

Anwohnerparken bringt keine Entlastung

Das vor rund einem Jahr eingeführte Anwohnerparken hat die Probleme ebenfalls nicht gelöst. 455 solcher Ausweise wurden von der Hansestadt für das Thünenviertel ausgestellt – fast doppelt so viele, wie es Parkplätze gibt. Zudem sei ein solcher Ausweis kein Anrecht auf einen Stellplatz. „Der Bewohner hat damit die Möglichkeit, im ausgewiesenen Gebiet zu parken“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Laut Verwaltung sei es rechtmäßig, dass einem Anwohnerparkplatz drei Autos gegenüberstehen.

Das Gebiet für Bewohnerparken liegt im sogenannten Thünenviertel. Quelle: OZ-Grafik/Zill

Einen freien Stellplatz zu finden, sei deshalb oft unmöglich, schildern Betroffene: „Es sind immer die gleichen Fahrzeuge von Mitarbeitern der Uniklinik, die in dem Bereich stehen und ein Knöllchen riskieren, weil sie nur so selten erwischt werden, dass sich das für sie sogar mehr rechnet als ein gebührenpflichtiger Platz“, erklärt ein Anwohner, der namentlich nicht in der Zeitung stehen will.

Zwar plant die Rostocker Universitätsmedizin ein eigenes Parkhaus auf der sogenannten Schäferwiese an der Ecke Schillingallee/ Ernst-Heydemann-Straße. „Noch besteht aber kein Baurecht“, sagt der Kaufmännische Vorstand Harald Jeguschke.

An der Ecke Schillingallee/Ernst-Heydemann-Straße, plant die Universitätsmedizin den Bau eines Parkhauses auf der sogenannten Schäferwiese. Quelle: Ove Arscholl

Sind Poller die Lösung?

Der Chef des Rostocker Ordnungsdienstes will die Probleme im Hansaviertel nun zusammen mit dem Ortsbeirat angehen. „Wir schaffen es nur gemeinsam“, so Bechmann. Auf einer Radtour soll festgestellt werden, wo es noch Schwierigkeiten gibt. Auch Geschwindigkeitserfassungen seien möglich, weil Anwohner von Raserei in der Ernst-Heydemann-Straße berichten.

Zudem soll überprüft werden, inwieweit Poller eine Lösung sein könnten. „Damit schaffen wir aber keine neuen Parkplätze“, schränkt Bechmann etwaige Hoffnungen ein. Dennoch versprach er, die Kontroll-Intervalle zu überprüfen und wenn nötig zu erhöhen.

Von Claudia Labude-Gericke