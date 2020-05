Wieder Diskussion um Klärschlammverbrennung in Rostock

Rostock

Die Planungen für die Klärschlamm-Verbrennungsanlage kommen trotz der aktuellen Ausnahmesituation voran. „Nach aktuellem Zeitplan ist vorgesehen, die Anlage Ende 2024 fertigzustellen. Die Corona-Krise erschwert auch uns die Arbeit. Aber wir haben uns darauf eingestellt, dass momentan vieles über Telefon und Skype zu erledigen ist, so dass wir bisher keinen nennenswerten Zeitverlust sehen“, betont Klaus Rhode, Geschäftsführer der Klärschlamm-Kooperation MV (KKMV) – ein Zusammenschluss von 15 kommunalen Wasserversorgern aus dem gesamten Land.

Für 50 Millionen Euro soll direkt neben dem Klärwerk in der Carl-Hopp-Straße eine Verbrennungsanlage für Klärschlamm entstehen. Die Abwärme soll in das Fernwärmenetz der Stadt eingespeist werden. Doch dieses Vorhaben ist umstritten – Kritiker rechnen mit Lärm- und Geruchsbelästigung, erhöhtem Verkehrsaufkommen und einer enormen Umweltbelastung. „Während uns die Virus-Krise im Griff hat, wird in Rostock immer noch eifrig an der Errichtung einer Klärschlamm-Mono-Verbrennungsanlage gearbeitet – ein Thema, an welchem sich schon viele Gemüter erhitzt haben“, sagt etwa Hans-Ulrich Kalweit, der sich mit einem offenen Brief an Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wendet.

Kohlendioxid auf Jahre

So kritisiert der Rostocker den „von den Errichtern und den zukünftigen Betreibern der Anlage in Kauf genommenen Ausstoß von Kohlendioxid auf Jahrzehnte, während alle Welt sich daran abarbeitet, CO2-frei zu werden.“ Der Mann, der unter anderem als Ingenieur für die Umweltorganisation Greenpeace zur See fährt, fordert den Oberbürgermeister auf, sich noch einmal klar zu positionieren und für die Berücksichtigung der Empfehlungen des Weltklimarates in die Planungen einzusetzen.

Stadt steht zum Projekt

Bereits im März 2019 hat sich die Rostocker Bürgerschaft mit knapper Mehrheit für die Verbrennungsanlage ausgesprochen. „Die Beschlusslage ist klar. Die Klärschlamminitiative MV hat den Planungsauftrag erhalten und plant – im Auftrag mehrerer Wasser- und Abwasserverbände“, sagt Holger Matthäus.

Der Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau sieht in der Klärschlammbehandlung einen Beitrag zum Klimaschutz. „Klärschlämme sind wesentlich die Ausscheidungen von uns Menschen. Wir essen nachwachsende Rohstoffe. Nahrungsmittel, die also nicht fossilen Ursprungs sind und bei der Verwertung oder Verbrennung auch kein zusätzliches Kohlendioxid in die Atmosphäre abgeben“, betont er. „Der vorgeschaltete Trocknungsprozess wird mit Solarthermie oder Abwärme gespeist. Die Nutzung der in Bramow dann erzeugten Fernwärme ist Bestandteil des Klimaschutzes in Rostock.“

Die im Verbrennungsprozess entstehende Wärme gelte laut Klaus Rhode als „Grüne Wärme“, mit der etwa 3600 Haushalte ganzjährig versorgt werden könnten. „So ist es uns möglich, durch die geplante Anlage den Einsatz von fossilen Energieträgern bei der Fernwärmeversorgung Rostocks deutlich zu reduzieren“, sagt er.

Konkreter Zeitplan

Bis ­Jahresende sollen die Schweizer Planer des Fäkalienkraftwerks ihre Arbeit beendet haben. Vor dem geplanten Baustart 2022 müssen die Verantwortlichen 2021 zunächst ins finale Genehmigungsverfahren gehen. In diesem Genehmigungsverfahren, so Senator Matthäus, müsse auch in der Umweltverträglichkeitsprüfung Alternativen aufgezeigt und begründet werden, warum dieses Verfahren gewählt wird.

Hans-Ulrich Kalweit betont in seinem Schreiben, dass es bessere „emissionsfreie Technologien zur Klärschlammaufarbeitung unter gleichzeitiger Phosphat-Rückgewinnung“ gibt. „Es gibt Verfahren, die behandeln solche Schlämme ohne Sauerstoffzufuhr. Bei einem Vorgehen unter Luftabschluss wird kein CO2 freigesetzt.“ Kalweit schlägt die sogenannte hydrothermale Karbonisierung ( HTC) vor. Bei diesem Verfahren wird Biomüll, etwa Klärschlamm, unter Druck erhitzt und der darin enthaltende Kohlenstoff in lagerfähige HTC-Kohle umgewandelt.

