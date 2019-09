Warnemünde

Die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) hat die DB Regio AG Nordost beauftragt, einen Schienenersatzverkehr für die Zeit der Vollsperrung der Bahn-Strecke zwischen Warnemünde und Warnemünde-Werft ab 30. September zu bestellen. Bis voraussichtlich 16. Mai 2020 werden wegen Bauarbeiten auch keine S-Bahnen fahren.

Verkürzter Takt für die Busse im Ersatzverkehr

In der Zeit sollen täglich zwischen 4 und 24 Uhr Ersatzbusse zwischen beiden Bahnhöfen fahren. Vorgesehen sind Verbindungen im 15-Minuten-Takt. Nur in den „Randzeiten“ von 22 bis 24 Uhr verkehren die Ersatzbusse – so wie die S-Bahnen im regulären Betrieb – alle 30 Minuten.

„Uns ist sehr bewusst, wie wichtig der S-Bahn-Anschluss für die Einwohner Warnemündes, aber auch die Gäste des Ostseebads ist. Um die Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten, so gering wie möglich zu halten und möglichst ohne Zeitverzug beginnen zu können, haben wir uns entschieden, den aus Regionalisierungsmitteln finanzierten Ersatzverkehr zu beauftragen“, kündigte Infrastrukturminister Christian Pegel an.

Reisende sollten 10 bis 15 Minuten mehr einplanen

Die Ersatzbusse halten in Warnemünde am Bahnhofsvorplatz, in Warnemünde-Werft an der Bushaltestelle gleichen Namens. Dort besteht Anschluss an die regulären Buslinien der Rostocker Straßenbahn AG. S-Bahn-Fahrgäste von und nach Warnemünde sollten in Folge 10 bis 15 Minuten mehr Fahrzeit einplanen, heißt es in einer Mitteilung. Die Ersatzhaltestellen werden von der Deutsche Bahn ausgeschildert.

Ende des Monats, am 28. und 29. September, ist sogar eine Vollsperrung der gesamten Strecke vom Hauptbahnhof bis Warnemünde vorgesehen. Auch hier soll es einen Schienenersatzverkehr geben.

Von OZ