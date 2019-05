Rostock

Welche Erwartungen verknüpft die Wirtschaft in der Region mit der anstehenden Europawahl? Darüber diskutierten Kandidaten für das Parlament am Dienstagabend in der Rostocker IHK mit Unternehmern aus der Region. Auf dem Podium saß unter anderem Bernd Lucke, 2015 ausgetretener Mitbegründer der AfD. Von deren Rechtsruck distanziert sich der Wirtschaftsprofessor mittlerweile. Er ist seit 2014 EU-Abgeordneter und Bundesvorsitzender der Kleinpartei „Liberal Konservative Reformer“.

In seinen Wortbeiträgen klang der Euro-Kritiker fast genauso wie noch vor ein paar Jahren, als er Dauergast in den Talkshows war: Die Euro-Einführung in den süddeutschen Ländern sei ein Fehler gewesen. Die harte Währung bremse deren Wachstum, die Kluft zwischen Arm und Reich nehme zu. Griechenland, Portugal und Spanien sollten ein „Austrittsrecht“ aus dem Euro bekommen. Seine Rostocker Mit-Diskutanten witterten dahinter eher eine versteckte „Rauswurf“-Forderung.

Klagen über Datenschutz

Viel Platz nahm die seit einem Jahr geltende Datenschutzgrundverordnung ein. Werner Kuhn ( CDU) kritisierte Belastungen für kleine Unternehmen und Vereine. „Die müssen in der anstehenden Evaluierung wieder raus!“, forderte er. Reinhard Bütikofer (Grüne) lobte das Regelwerk dagegen als „globalen Standard“, der große Chancen für die digitale Wirtschaft eröffne. „Das war für Facebook und Google gedacht, trifft aber die kleinen Unternehmen“, sagte Benedikt von der Decken, Chef von Creditreform MV, der Bütikofer ansonsten recht gab. In Deutschland werde die Verordnung aber leider besonders gründlich umgesetzt.

„Für ein Großkrankenhaus gelten die gleichen Regeln wie für den Pizzabäcker um die Ecke“, sagte der Landesbeauftragte für Datenschutz, Heinz Müller. Er räumte mit einem Irrtum auf. Schuld an der Überregulierung sei nicht die EU, sondern der Bundestag. Der habe alte, besonders strenge, deutsche Regeln, die vorher niemanden kümmerten, einfach mit in die EU-Verordnung übernommen. Dass bestimmte Kleinfirmen und Vereine einen Datenschutzbeauftragten brauchen, sei nicht neu.

Politiker müssen verständlicher werden

Ist Europa nicht zu wichtig, um nur über Datenschutz zu reden? Das fanden nicht wenige Zuhörer. Iris Hoffmann ( SPD) äußerte Kritik an ihrer eigenen Berufsgruppe: „Politiker müssen verständlicher werden, besser erklären“. Wenn nur eine Handvoll Experten begreift, worum in Brüssel verhandelt wird, spielt das den Populisten in die Hände. Alexander Künzle ( FDP) forderte mehr Freizügigkeit gegen den wachsenden Fachkräftemangel.

Bütikofer kritisierte das starke Engagement der Landesregierung für gute Beziehungen zu Russland als einseitig. Andere Länder im Ostseeraum seien wirtschaftlich viel bedeutender für MV. „Wir brauchen endlich einen Polentag“, sagte er in Anspielung auf den „Russlandtag“.

Gerald Kleine Wördemann