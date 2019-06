In Hannover baut der Versicherungskonzern Talanx Stellen ab, in Rostock sollen neue entstehen. Die Gewerkschaft Verdi erhebt nun Vorwürfe gegen das Unternehmen: Talanx würde nur an die Warnow ziehen, weil die Löhne dort niedriger sind. Rostock Business und der Konzern widersprechen.