Am Rande von Rostocks Schweizer Wald zieht eine Hollywood-Ikone die Blicke auf sich: Marilyn Monroe – im Badeanzug und mit Dekolleté-Tattoo – lächelt den Vorbeifahrenden zu. Vor der Sexbombe gehen zwei Männer in die Luft. Von einer Hubsteiger-Gondel aus malen Hendrik auf der Heidt und René Ziemann der Diva den berühmten Kussmund an. Die beiden sind Streetart-Künstler aus Berlin. Ein XL-Auftrag führt sie nach Rostock: Sie dürfen die komplette Fassade des Trihotels mit Graffiti schmücken.

„Das Haus wird ein Gesamtkunstwerk“, freut sich Hoteldirektor Benjamin Weiß. Er hat schon als Kind in jener Baugrube gebuddelt, in der seine Eltern Anfang der 1990er den Grundstein für das Trihotel legten. Seit elf Jahren ist er Chef. Seither hat Weiß das Haus neu erfunden und in einen Mix aus Designhotel und Kultur-Hotspot verwandelt.

Besonders viel hat sich in den vergangenen Monaten getan. Der Neustart soll ein Knaller werden. Am Montag reisen die ersten Gäste an. Geplant sei zunächst ein Soft Opening, damit die Trihotel-Familie nach langer Corona-Pause nicht gleich von null auf hundert gehen muss, sagt Benjamin Weiß. Die große Wiedereröffnung steht am 1. August an – inklusive neuen Übernachtungsmöglichkeiten.

Das Hotel wurde um 18 auf jetzt 117 Zimmer erweitert. Dafür hat Weiß einen Tagungsraum und mehrere Juniorsuiten umbauen lassen. Eine Entscheidung, die auch coronabedingten Trends im Tourismus Rechnung trägt. Große Präsenzveranstaltungen seien in Zeiten zunehmender Digitalisierung nicht mehr so gefragt, sagt Weiß. Außerdem wolle er die Bettenkapazität erhöhen und so mehr Umsatz generieren. Die Buchungslage gebe das her. Zum Glück. In der Pandemie hat auch er keine Gewinne, dafür neue Schulden gemacht.

Damit sich bald Gäste in nagelneue Betten kuscheln können, wirbeln Handwerker Staub auf. Auf den Fluren des neugestalteten Hotelkomplexes stapeln sich Matratzen auf wie im Märchen „Prinzessin auf der Erbse“. In den Zimmern werden Wände tapeziert, Böden verlegt, Bäder gefliest.

In einem Doppelzimmer zeigt Benjamin Weiß, wie es bald aussehen soll: Naturmaterialien treffen auf lila Samtmöbel. Birkenstämme, Baumstümpfe und beleuchtete Waldfoto-Wände holen den Forst ins Haus. Hinzu kommen technische Spielereien wie Lichtwechsel-Spots in der Dusche. Wem die bunte Brause nicht prickelnd genug ist, bestellt sich das Paket „Sex in the City“ aufs Zimmer. Darin: „Tri-Lovetoys“ – Liebesspielzeug. Die Aussicht auf erotische Urlaubs-Höhepunkte scheint verlockend. „Wir haben schon viele Pakete verkauft“, sagt Benjamin Weiß.

Highlights hat auch der Rest des Hotels zu bieten: Die „Woodstock“-Lobby empfängt Gäste mit XL-Samtsofas, Industriedesign-Lampen und Holzskulpturen. Ein selbstspielendes Klavier klimpert wie von Geisterhand, was namhafte Künstler wie Komponist Martin Kohlstedt zuvor auf seinen Tasten hinterlassen haben. „Ein musikalisches Gästebuch. Irre, oder?“, schwärmt Benjamin Weiß. Ein Stück den Flur hinunter geht dem passionierten Musiker erneut das Herz auf: In der „Vinylothek“ können sich Schallplattenfans vor dem Kamin in Ledersessel fläzen und den Doors oder Jimi Hendrix lauschen.

Musik – live und unter Wasser

Großen Anklang findet das Trihotel in der Musikszene seit Langem, weil das Haus ihr eine Bühne bietet. Die wurde im Lockdown ordentlich aufgemöbelt: Das beliebte Rocktheater im Trihotel-Keller wurde von Grund auf renoviert und multimedial aufgerüstet. Künftig können Gäste auch in Chill-Out-Klängen abtauchen: Der Hotel-Pool wird im September mit Unterwasser-Soundsystem ausgestattet. Zeitgleich wird der Ruhebereich im Spa erweitert. Beim Wellness werden Körper, Geist und abgekühlte Liebschaften erquickt. „Unser Kleopatra-Bad rettet jede Ehe“, verrät Benjamin Weiß und lacht.

Wohin man blickt, bietet das Trihotel potenzielle Foto-Kulissen. Benjamin Weiß greift damit den Social-Media-Hype in der Reisebranche auf: Urlaubsdomizile sollen instagramable – instagramtauglich – sein. Draußen nimmt ein neuer Blickfang Gestalt an: Hendrik auf der Heidt und René Ziemann verpassen Marilyn die finalen Farbdosen-Sprüher. Ein heimatverliebtes Pärchen ist schon fertig: Von der parallel zur Straße verlaufenden Hauswand blickt ein Hipster-Seemann hinunter, neben ihm küsst eine Blondine den Warnemünder Leuchtturm. Im Laufe der nächsten drei Jahre soll das komplette Hotel mit solchen Kunstwerken übersät sein, kündigt Benjamin Weiß an.

Urban Artists sprühen vor Ideen

Mit René Ziemann und Hendrik auf der Heidt hat er dafür die richtigen Leute an der Hand. Letzterer hat sich in 29 Jahren als Graffiti-Künstler schon in aller Welt mit Artworks an Wänden verewigt. Als Chef der Urban Artists bringt er anderen das Sprayen bei – in der Eventlocation Yaam in Berlin, wo bekannte Combos wie Seeed und Culcha Cundela ihre ersten Konzerte gaben und bei Teambuilding-Aktionen für Konzerne wie Adidas. „Dann drücken 500 Leute zeitgleich auf die Dose“, erzählt Ziemann.

Auch die beiden sprühen vor Ideen – für das Trihotel. Denn was zur Wiedereröffnung am 19. Juli an der Fassade ist, ist erst der Anfang. „Step zwei ist in Planung.“ Holz-Installationen als Rahmen für den Hoteleingang, 3D-Graffiti und weitere Hingucker sollen folgen. Ziemann: „Wir sind Feuer und Flamme für das Projekt.“

Von Antje Bernstein