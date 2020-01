Wieso Fastenwandern an der Ostsee immer mehr zum Trend wird

Rostock

Mehr Sport, weniger rauchen und vor allem etwas mehr Acht auf sich selbst geben – Der Jahreswechsel ist für viele Menschen der ideale Zeitpunkt für gute Vorsätze. Besonders im Trend: Fastenwandern an der Ostsee.

Seit mittlerweile über 15 Jahren bietet das Hotel Godewind in Markgrafenheide ein entsprechendes Angebot an. Dieses lockt vor allem zwischen Neujahr und Ostern zahlreiche Besucher ins Seebad. Ob aus Österreich, Skandinavien oder Australien – sie kommen von überall her. Doch was ist das Besondere an der Kur, welche Wirkung hat sie auf den Körper und was gilt es dabei zu beachten?

Gesund durch Nahrungsentzug und Bewegung

Seit 2014 ist Stefan Möller Seminarleiter im Hotel Godewind und Ansprechpartner für die Teilnehmer. Der 45-jährige Heilpraktiker fastet selbst seit über zehn Jahren regelmäßig und weiß, worauf es ankommt. „ Fastenwandern ist keine Wellnessanwendung, sondern eine therapeutische Maßnahme“ , verrät er. „Durchhalten lohnt sich. Man fühlt sich danach wie neu geboren.“

Durch Nahrungsentzug, reichliches Trinken und viel Bewegung an der frischen Luft komme es zu einer Entgiftung des gesamten Körpers. Schon nach zwei Tagen seien erste Folgen spürbar, denn dann setze die Fettverbrennung ein, wie Möller erklärt. Zudem werde das Immunsystem stimuliert, die Beweglichkeit gefördert, Krankheiten können gelindert werden oder gar geheilt und die Kilos purzeln. Doch die Gewichtsabnahme stehe nicht im Vordergrund, sondern sei lediglich ein positiver Nebeneffekt, wie Stefan Möller betont.

Freuen sich über das zunehmende Interesse ihrer Gäste am Fastenwandern: Hotel-Inhaberin Christina Pfeil-Pohling und Seminarleiter Stefan Möller . Quelle: Susanne Gidzinski

Vielmehr gehe es darum, zu sich selbst zu finden und ein Gefühl für die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln. „Die Kur ist eine gute Möglichkeit, sein Leben Revue passieren zu lassen und mehr in die Selbstreflexion zu gehen“, meint Möller. Nicht ohne Grund sei das Fasten in mehreren Religionen verankert.

Auf das eigene Körpergefühl hören

Mindestens eine Woche lang dauert die Kur – Darmreinigung, Vorträge und Aufenthalte an der frischen Luft mit inbegriffen. Die Wanderungen beginnen jeweils um 10 Uhr und gehen bis in die Nachmittagsstunden hinein. Dabei seien die Routen so gelegt, dass die Gäste den Strand, den Küstenwald, die Rostocker Heide und die Altstadt erleben können. „Es ist wie eine Art Stadtführung. Es werden mehrere Pausen gemacht, in denen die Gäste viele spannende Informationen über die Region erfahren.“ Am Nachmittag bleibe den Teilnehmern ausreichend Zeit für Wellness, Kosmetik-Behandlungen und Entspannung.

„Das Konzept ist so ausgerichtet, dass so gut wie jeder mitmachen kann“, erklärt Möller. Lediglich eine handvoll Menschen sollten vom Fasten lieber absehen. Darunter Kinder, Schwangere und Menschen mit bestimmten Erkrankungen. Für alle anderen gilt: Immer auf das eigene Körpergefühl hören, so der Seminarleiter.

Essen ist oft Gesprächsthema

Ganz bewusst werde die Fastenwanderung in Gruppen angeboten, wie Hoteldirektor Bert Pohling mitteilt. „Das Schöne dabei ist, dass die Gedanken nicht ständig um den Magen und kreisen. Die Teilnehmer unterstützen und motivieren sich gegenseitig.“

Und das sei sehr wichtig, denn: der Verzicht auf feste Nahrung und Genussmittel könne für den einen oder anderen Fastenden zu einer schwierigen Herausforderung werden. Schließlich werden während der gesamten Kur lediglich Wasser, Tee und eine leichte Brühe serviert.

Kein wunder, dass Essen das Thema Nummer eins während des Fastenwanderns sei. „In fast jeder Gruppe wird früher oder später darüber gesprochen“, sagt Möller. Es werden Rezepte ausgetauscht, über ganz besondere Vorlieben berichtet oder aufgezählt, was nach der Kur auf dem Speiseplan stehen soll.

„Der Druck etwas für sich selbst zu tun wächst“

Doch wie kommt es, dass immer mehr Menschen die Fastenkur für sich entdecken? Hoteldirektor Bert Pohling hat darauf eine Antwort: „Die Umweltbelastungen haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Damit wächst für viele der Druck auch etwas für sich selbst und die eigene Gesundheit zu tun.“

Vor allem das milde Reizklima an der Ostseeküste – die Mischung aus Meeres- und Waldluft – seien Balsam für Körper und Geist. „Hier kann man richtig durchatmen und genesen.“

