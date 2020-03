Rostock

Die Corona-Epidemie legt in weiten Teilen des Landes den Alltag lahm. Vor allem Selbstständige und Kleinbetriebe leiden darunter. Auch zum Tag der offenen Töpferei, der für Sonnabend geplant war, mussten viele Kunsthandwerker Besichtigungen und Kurse absagen.

Darunter waren auch Sylvia Friedrich und ihr Ehemann Javier Ricardo Lopez Padilla, die das Geschäft Tanos Keramik in der Rostocker Innenstadt leiten. Das Paar plante ursprünglich, Besucher in ihre Töpfereikurse reinschnuppern zu lassen. Aber: „Ehe wir alleine in der Werkstatt sitzen und niemand vorbeischaut, wollten wir das lieber komplett absagen“, erzählt Friedrich.

Ohne Reue in die Selbstständigkeit

Die Drehkurse, die das Künstlerpaar anbietet, werden in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich auch schlecht besucht sein, befürchtet die 39-Jährige. Trotz Einbußen – den Weg ins selbstständige Kunsthandwerk bereut die studierte Erziehungswissenschaftlerin und Psychologin nicht.

Javier Ricardo Lopez Padilla und Sylvia Friedrich leiten das Geschäft Tanos Keramik. Quelle: Tanos

Padilla und Friedrich führen ihre Werkstatt, in der sie Keramikwaren und Schmuck herstellen und verkaufen, seit 2015. Sie lernten sich kennen, als die gebürtige Templinerin einen Auslandsaufenthalt in Mexiko hatte und dort Deutsch unterrichtete. Padilla, der gebürtig Mexikaner ist, fing in Deutschland eine Keramiker-Ausbildung an und bildete sich selbstständig in unterschiedlichen Betrieben fort.

„Zuerst war ich ja etwas skeptisch von seinem Ausbildungsweg“, gesteht Friedrich. Doch im Laufe der Zeit gefiel ihr die Idee eines selbstständigen Kunsthandwerkgeschäftes immer besser. Nachdem das Paar zwei Jahre in den Niederlanden lebte, wo Friedrich ebenfalls als Lehrerin tätig war, wurde sie schwanger. „Dann sind wir zurück nach Deutschland gezogen und ich hatte viel Zeit, weil ich zu Hause ein Kind hatte“, erzählt sie. Sie lernte in Kursen, wie man Schmuck verschiedenster Arten herstellt. Auch Bekanntschaften zu einem Goldschmied in Spanien stellte die Familie her, der ihr beim Lernprozess half.

Optimistisch trotz Corona-Krise

Nachdem der Familienbetrieb seine Waren zunächst nur über einen Online-Shop verkaufte, eröffneten sie ihre Werkstatt in der Langen Straße. „Das ist natürlich ein Ort, an dem wir auch produzieren und an dem es auch mal staubig ist – also kein steriler Verkaufsladen“, zeigt sich Friedrich stolz.

Neben den Verkäufen lebt das Geschäft vor allem von Töpfereikursen. „Lustigerweise sind das vorrangig Frauen, die herkommen“, erzählt Friedrich. „Die Männer, die da ab und zu mitkommen, sehen daneben meist aus wie Deko“, lacht sie. Auch Kindergeburtstage seien sehr beliebt. Ihre eigenen Kinder waren zeitweise ebenfalls vom Keramik-Handwerk begeistert, erzählt die dreifache Mutter. „Aber mittlerweile haben sie andere Interessen entwickelt.“

Sie erwarten kaum Besuch

Für Sylvia Friedrich ist ihr abwechslungsreicher Bildungs- und Berufsweg ein Ausdruck von freier Lebensgestaltung. Dass sie keine Fachrichtung aus ihrem Studium weiter verfolgt, bereut sie nicht. „Für mich ist es wichtiger, mein Leben selbst zu steuern.“ Ihre Reisen durch Lateinamerika und andere Auslandsaufenthalte, sowie der Weg ins selbstständige Kunsthandwerk waren und sind ein wichtiger Teil davon, sagt sie.

Für die nächsten Wochen erwarten Sylvia Friedrich und ihr Ehemann kaum Besuch in der Werkstatt. „Wir sagen die Kurse nicht ab, weil es sowieso nur wenige Teilnehmer pro Termin gibt“, sagt Friedrich. „Aber trotzdem haben schon viele Bescheid gesagt, dass sie nicht kommen werden, weil sie lieber zu Hause bleiben möchten.“ Auch Kunden, die in ihrem Geschäft Keramikwaren kaufen, erwartet sie nur in geringer Zahl. Trotzdem bleibt sie optimistisch: „Wir sehen ja dann, was die nächsten Wochen so bringen – vielleicht steigen ja die Verkäufe im Onlineshop dafür.“

Lesen Sie auch:

Von Anh Tran