Rostock

Der Lichtenhäger Brink ist in einem großen Abschnitt gerade erst fertig saniert – und nun wird darüber nachgedacht, ihn abzupollern. Denn dass der Boulevard von Autos befahren wird, ist dem Ortsbeirat ein Dorn im Auge. Heiko Tiburtius, Leiter des Rostocker Tiefbauamtes, kann zumindest von baulicher Seite her aber beruhigen: „Wir haben das im Vorfeld alles untersucht und den Oberbau des Brinks mit 14 Zentimeter dicken Platten so ausgelegt, dass er Befahrung aushält.“

Lesen Sie mehr: Eine Hundewiese für Rostocks Stadtteil Lichtenhagen: Das sagen Tierhalter dazu

Anzeige

Dabei ginge es vor allem um zwingend notwendige Fahrten des Rettungsdienstes, für Entsorgungsdienste sowie für Anlieferung. „Wir reden ja hier nicht von dauerhafter Befahrung oder von einem Lieferaufkommen wie in der Kröpeliner Straße“, so Tiburtius. Im Gegensatz zur innerstädtischen Einkaufsmeile sei die Befahrung des Brinks seiner Ansicht nach sehr reduziert.

Vor-Ort-Termin zur Lösungssuche vereinbart

Die Ausschilderung als verkehrsberuhigter Bereich erlaube aber quasi mehr als Rettungs- oder Lieferverkehr. „Sollte das ausgenutzt und mehr werden, müsste man über eine Lösung mit Pollern nachdenken“, erklärt Tiburtius. Dann könnten Rettungsfahrzeuge jederzeit auf den Brink, ausgewählte Nutzer – wie Gewerbebetreiber – aber nur noch zu festgelegten Zeiten. Die Einschätzung, ob ein solcher Schritt nötig ist, will Tiburtius aber dem Ortsbeirat überlassen, der besser wüsste, wie stark das Problem sei.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Schon vor der noch ausstehenden Sanierung des südlichen Teils vom Brink wollte Anne Mucha ( SPD) auf ein Problem aufmerksam machen: „An der Ecke ist ein Pizzalieferant und nicht nur dessen Fahrzeuge, sondern auch die Kunden, fahren quasi bis vor die Tür“, erklärt sie. Das sei auch für Fußgänger schon gefährlich.

„Bis wir dort sanieren, dauert es ja noch. Vielleicht müssen wir dann schon im Vorfeld über eine Abpollerung nachdenken“, zeigte sich Tiburtius lösungsbereit. Er will zusammen mit Vertretern des Ortsbeirates eine Begehung machen und sich anschauen, welche Lösungen es gibt und welche Wege für die ansässigen Gewerbetreibenden zumutbar sind. „Nicht jeder muss immer direkt bis vor die Tür fahren können“, ist auch Ortsbeiratsvorsitzender Ralf Mucha ( SPD) überzeugt.

Ortsbeirat gegen Sperrung des Groß Kleiner Weges

Der Lichtenhäger Ortsbeirat äußerte sich auch zu einem anderen Verkehrsproblem: Die geplante Abpollerung des Groß Kleiner Weges stieß im Gremium nicht auf Zustimmung. Die Strecke würde laut Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) zunehmend von Autofahrern als Abkürzung genutzt und soll deshalb nicht mehr befahren werden können, um Fußgänger und Radfahrer zu schützen.

Lesen Sie mehr: Rostocker Senator will Groß Kleiner Weg für Autos sperren: Anwohner sind sauer

„Ich halte das für komplett falsch“, erklärte Ralf Mucha. Er denke dabei vor allem an anliegende Landwirte, Gewerbetreibende, aber auch Arbeitspendler und die Schüler aus dem Landkreis, für die ein solcher Einschnitt einen Umweg von gut zehn Kilometern bedeuten würde. „Ich bin auch für eine radfreundliche Stadt, aber das ist eine schizophrene Idee“, so Joachim Möller ( CDU). Er hätte das Gefühl, dass sich durch Interessengemeinschaften der Fahrradfreunde auch in der Verwaltung eine zunehmend autofahrerfeindliche Stimmung entwickeln würde. Es sei wichtig, dass im Groß Kleiner Weg der Kontrolldruck erhöht würde – „aber man darf dafür nicht alle abhängen, die diesen Weg brauchen“.

Ralf Mucha regte zudem an, lieber über eine technische Lösung nachzudenken. „Denn die Navis weisen diesen Weg aus. Vielleicht ist es ja möglich, das zu ändern“, so der Ortsbeiratsvorsitzende.

Von Claudia Labude-Gericke