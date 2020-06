Wieso ein Hotel in Warnemünde jetzt Bienen auf dem Dach hat

Rostock

Behutsam öffnet Dietmar Karl die Tür zum Dach des Warnemünder Parkhotels Hübner. Hört man genau hin, kann man neben dem Kreischen der Möwen auch ein leises Summen vernehmen. „Das sind unsere neuen Gäste“, sagt der Direktor und deutet auf zwei hölzerne Kisten.

Erst vor wenigen Wochen haben darin Zehntausende Bienen ihr neues Zuhause gefunden – ein größeres Volk mit rund 25 000 schwarz-gelb gestreiften Insekten und ein etwa halb so großes Jungvolk. In regelmäßigen Abständen schwärmen sie aus und suchen die gesamte Umgebung nach Pollen ab. „Es ist faszinierend, sie dabei zu beobachten“, meint Karl und wendet seinen Blick einer Kundschafterin zu, die ihren Stock gerade durch eine kleine Öffnung an der Vorderseite verlässt.

Anzeige

Der Natur etwas zurückgeben

Das Hotel nahe der Strandpromenade ist das erste im Ostseebad mit eigenem Bienenvolk auf dem Dach. Dabei begann alles vor drei Jahren mit dem Wunsch, etwas für die Natur zu tun. „Wir wurden damals von dem Imkerpaar Kerstin und Wolfgang Zell angesprochen, ob wir uns nicht vorstellen könnten, eine Patenschaft für ein kleines Völkchen in Brandenburg zu übernehmen“, erinnert sich Karl. Ein Angebot, dass man ohne lange zu zögern angenommen hat.

Weitere OZ+ Artikel

Grund dafür sei das weltweite Bienensterben gewesen, welches eine enorme Auswirkung für den Menschen und die Umwelt habe. „Wenn Bienen nicht wären, würden auch wir nicht lange überleben“, meint der Hoteldirektor bestimmt. „Daher war es uns schon damals wichtig, etwas dagegen zu unternehmen. Mit dieser Zusammenarbeit wollten wir der Natur etwas zurückgeben.“ Frischen Honig für die Gäste gab es obendrein.

Aus Brandenburg direkt an die Ostsee

Ab sofort aber möchte das Hotel seinen Besuchern das flüssige Gold noch frischer servieren. „Wir dachten uns, wieso holen wir Honig aus Brandenburg, wenn wir ihn doch genauso gut hier herstellen könnten“, so Karl. Gesagt – getan.

Fleißig schwärmen die kleinen Insekten aus und erkunden ihr neues Zuhause. Quelle: Susanne Gidzinski

Nach einigen Absprachen packte Familie Zell schließlich zwei Stöcke samt Bevölkerung ins Auto und brachte die wuselnde Fracht sicher an die Küste. Mittlerweile haben sich die Insekten von der holprigen Fahrt erholt und erkunden das Revier. Die Bedingungen an der Ostsee seien zwar speziell, für die Bienen aber kein Problem. „Hier blüht immer irgendetwas“, meint der Direktor. Besonders einladend seien die Linden im Kurpark oder die Rapsblüten der umliegenden Felder.

Ausbau der Bienenstöcke geplant

Im Hotel ist man bereits gespannt, wie sich der „ Strandhonig“ geschmacklich von anderen Sorten unterscheiden wird. Bis die Kostproben allerdings zur Verfügung stehen, dauere es aber noch ein paar Wochen, wie Karl bestätigt. Mit der ersten Ernte rechnet er bis spätestens Ende Juli. Dann aber dürften es zwischen 30 und 50 Kilogramm sein.

Und weil das auf Dauer nicht genug sein würde, sollen die Bienenvölker zukünftig noch weiter aufgestockt werden. „Bei rund 300 Gästen, die in der Hochsaison täglich in unseren beiden Hotels ein und aus gehen, geht der Honig schnell weg. Platz für mehr Bienen haben wir auf dem Dach allemal“, betont der Hoteldirektor. Und gut für die Umwelt sei dies außerdem.

Anspruchslose Mitbewohner

Die Pflege des Stocks sowie die Ernte und Aufbereitung der klebrigen Substanz übernimmt Familie Zell. „Wir müssen überhaupt nichts dran machen“, erklärt Karl. „Generell sind die Insekten komplett anspruchslos und bedürfen keiner großen Einmischung.“ Nur etwa sechs Mal im Jahr schauen die Imker nach dem Rechten. Sorgen, dass etwas passieren könnte, macht sich der Hoteldirektor nicht. „Bienen sind superfriedliche Tiere. Solange sie sich nicht bedroht fühlen, tun sie auch nichts. Wir sind froh, sie bei uns zu haben und hoffen, dass auch unsere Gäste den Unterschied schmecken werden.“

Lesen Sie auch:

Von Susanne Gidzinski