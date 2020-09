Wiethagen

Sarah und Ida wuchten den Eimer voller Äpfel hoch und schütten den Inhalt auf den Hänger. Die Fünfjährigen sind mit Eifer bei der Sache: „Sammeln macht Spaß.“ Und Apfelsaft schmeckt allen Knirpsen der Kita „Heidehummeln“ aus Rövershagen. Sie helfen, wie auch schon in den Jahren zuvor, bei der Apfelernte auf dem Obsthain des BUND Rostock ( Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland).

Hochwasser 2011 vernichtete Fichtenforst

In Wiethagen stehen auf einem Hektar Fläche des Rostocker Stadtforstamtes rund 100 alte Apfelbäume verschiedenster Sorten. Ein Relikt aus DDR-Zeiten. „Diese Hochstamm-Plantage wurde mal im Rahmen der Konsumgüterproduktion angelegt, zur Versorgung der Bevölkerung“, erzählt Försterin Angelika Stoll. Nach der Wende wurden Weihnachtsbäume zwischengepflanzt. Doch die wurden nie geerntet, sondern wuchsen zu einem Fichtenforst heran. Dann kam 2011 das Hochwasser und hat alle Nadelbäume absterben lassen. „Wir haben die Fläche beräumt, die Apfelbäume bekamen wieder Licht und Luft“, sagt Stoll. Aber was macht ein Forstamt mit Obstbäumen? „Da kam die Idee einer Apfelwiese, die vom BUND gepflegt wird“, berichtet die Frau vom Forstamt.

Susanne Schumacher vom BUND (l.) und Angelika Stoll vom Rostocker Forstamt freuen sich über die Hilfe bei der Apfelernte. Quelle: Doris Deutsch

„Zum einen wollen wir hier einen Genpool alter regionaler Sorten pflegen und das Wissen um diesen traditionellen und stark bedrohten Teil unserer Kulturlandschaft erhalten“, betont Susanne Schumacher, Vorsitzende des BUND Rostock. „Andererseits sollen die alten Bäume mit ihren Höhlen und Rissen Vögeln, Fledermäusen und Insekten einen Lebensraum bieten.“ Neben Nachpflanzung und Obstbaumschnitt ist die Apfelernte im September die wichtigste Aktion der Pfleger. Und da bekommen die Naturschützer seit Jahren schon tatkräftige Unterstützung aus eigenen Reihen, vom Stadtforstamt und von den kleinen „Heidehummeln“.

Leckerer Apfelsaft aus 2,5 Tonnen Obst

„Vor zwei Jahren hatten wir eine richtig gute Ernte, konnten 2500 Liter Saft daraus pressen“, erinnert sich Schumacher. Nach der Flaute 2019 erwartet sie auch in diesem Jahr eine reiche Ausbeute. „Zwei bis 2,5 Tonnen Äpfel kommen in die Saftpresse“, schätzt die Rostocker BUND-Chefin. Bevor das Obst jedoch von der mobilen Mosterei Satow am Freizeitzentrum Rövershagen vor neugierigen Kinderaugen zu leckerem Saft verarbeitet wird, müssen die Äpfel aus dem grünen Gras gefischt werden. Erzieherin Nicole Levold schüttelt die Bäume und fröhlich stürzen sich die Kita-Knirpse mit ihren Gefäßen auf das Obst.

Mutti Sarah Herziger hebt die dreijährige Jasmin hoch, damit sie ihre Äpfel auf den Hänger schütten kann. Quelle: Doris Deutsch

Die Äpfel landen auf einem Hänger des Forstamtes. Zu hoch für die dreijährige Jasmin, doch Mama Sarah Herziger hilft und hebt die Kleine hoch, damit sie ihr Eimerchen auskippen kann. Elisa (5) hat einen Kratzer am Daumen abbekommen. Die Erzieherin klebt ein Pflaster drauf – weiter geht’s. „Bei mir gab es heute schon Apfelkuchen“, erzählt Johann (4) und schleppt seinen Eimer zum Sammelhänger. Inzwischen marschieren die Vorschulkinder aufs Gelände. Schichtwechsel. Die Fünf- bis Sechsjährigen übernehmen, schnappen sich die Eimer und legen los.

„Das Projekt ist schon Ritual“, erklärt Erzieher Joel Aufenfehn. Jedes Jahr starte die Rövershäger Kita eine Apfelwoche, in der sich alles um das leckere Obst drehe. „Es wird Apfelkuchen gebacken, Apfelmus gekocht, wir trocknen Apfelringe und zum Schluss gibt es ein Apfelfest mit Saftpresse, wo die Kinder sehen können, wie der Saft in die Packung kommt“, erzählt Aufenfehn. Auf den Ausflug in die Plantage freuen sich die Mädchen und Jungen besonders. „Sie sind begeistert, stolz, dass sie hier eine richtige Aufgabe bekommen“, sagt der Erzieher. Die fünfjährige Lynn reicht ihm zwei Apfelwinzlinge: „Die sind so süß“, findet die Kleine und macht sich gleich wieder auf die Suche. Der Hänger füllt sich allmählich.

Streuobstwiesen von Vernichtung bedroht

„Dass wir neben dem Erhalt dieses Biotops auch noch leckere und gesunde Äpfel ernten und verarbeiten können, ist ein schöner Lohn für unsere Arbeit“, sagt Susanne Schumacher. Streuobstwiesen gehören mit über 5000 Tier- und Pflanzenarten zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas, drohen jedoch zu verschwinden. Laut der aktuellen Roten Liste Deutschland sind Streuobstwiesen „von vollständiger Vernichtung bedroht“ und liegen damit gleichauf mit Mooren und Gletschern. In Wiethagen sollen die alten Bäume weiter wachsen und langfristig ein Obsthain mit Waldcharakter entstehen.

Von Doris Deutsch