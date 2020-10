Wiethagen

Kurz nachdem Antje Raschke am Morgen ins Büro des Köhlerhofes kommt, klingelt innerhalb kurzer Zeit zwei Mal das Telefon. „Das waren wieder zwei Absagen von Schulklassen“, sagt die Geschäftsführerin des Fördervereins Forst- und Köhlerhof Wiethagen e. V. Seit dem ersten Lockdown im März bestimmt die Corona-Pandemie den Alltag der historischen Stätte, die nun um ihre Existenz bangen muss.

„Normalerweise besuchen uns viele Schulklassen – etwa 3000 Kindern zeigen wir jährlich, wie man damals Holzkohle, Holzteer und Terpentin hergestellt hat. Dieses Jahr war noch keine Schulklasse zu Besuch. Da sind wir natürlich traurig“, sagt Raschke.

Anzeige

Haupteinnahmequellen weggebrochen

Im Januar werde man die Auswirkungen dieses Jahres zu spüren bekommen, ist sich Vereinsmitglied Michael Groitzsch sicher. Erst vor Kurzem hat er die Geschäftsleitung nach 15 Jahren an Antje Raschke übergeben und wird bald nur noch als 450-Euro-Kraft zur Verfügung stehen. Und seine Nachfolgerin steht direkt vor einer schweren Aufgabe. Denn die Haupteinnahmequellen des Vereins – Eintrittsgelder, Feste, Firmenfeiern oder Schulklassenausflüge – sind in diesem Jahr zu einem großen Teil weggebrochen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die wichtigsten Monate sind für den Köhlerhof der Juni und der Dezember. „Am Ende des Jahres gibt es viele Firmen, die hier ihre Weihnachtsfeiern veranstalten“, sagt Raschke. Darauf könne der Verein in diesem Jahr aber nicht bauen. „Es ist stark zu beobachten, wie der Tourismus einen deutlich größeren Anteil an unseren Einnahmen ausgemacht hat. Statt wie üblich 30 Prozent sind es in diesem Jahr 90 Prozent.“

Erinnerung an 2014

Bis heute habe man dennoch nur etwa 3100 Besucher gezählt. „Normalerweise wären wir jetzt bei knapp 9000“, macht Raschke das Ausmaß des Verlustes deutlich. Auch der Holzkohle-Verkauf lief in diesem Jahr nicht wie gewohnt. „Sonst waren wir im Frühjahr schnell ausverkauft. Doch da kaum Grillfeste gefeiert wurden, gab es keine Nachfrage“, sagt Raschke.

Lesen Sie auch: Erster Teerofen 2020 spuckt Holzkohle aus – Köhlerhof freut sich auf Gäste

Es sei eine gefährliche Situation, in der sich der Verein befindet. Groitzsch erinnert sich diesbezüglich an 2014, als der Verein bereits einmal kurz vor der Insolvenz war. „Da haben wir eines der Häuser von unserem Grundstück verkauft. Das hat uns damals gerettet.“

Angst vor Überraschungen

Die größte Sorge: „Unvorhersehbare Reparaturen“, sagt Groitzsch. Vor Kurzem blieb der T4-Bus des Vereins in einer Kieskuhle stecken. „Da war das Getriebe kaputt. Ein erster Kostenvoranschlag belief sich auf 11 000 Euro Reparaturkosten.“ Nach einer zweiten Untersuchung erwies sich der Schaden glücklicherweise doch nicht als derart verheerend. Dennoch: „Im November braucht er neuen Tüv und wir gehen bereits an unsere Reserven.“

Der Förderverein des Forst- und Köhlerhofes Der Verein der Freunde und Förderer des Forst- und Köhlerhofes Rostock-Wiethagen e. V. hat im Moment 109 Mitglieder und zehn Sponsoren. Seit 1993 betreibt der Verein die historische Stätte, die bereits 1696 erstmals als „Köllerbrandt“ erwähnt wurde. Das alte Teerschwelerhandwerk wurde 2014 in das „Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes“ aufgenommen. Im Januar, Februar und März hat der Köhlerhof Schließzeit und nutzt diese Monate für typische Winterarbeiten und die Instandhaltung des Hofes. Bis 20. Dezember hat der Hof dienstags bis freitags 9 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Das Kuriose sei, dass trotz fehlender Veranstaltung jede verfügbare Arbeitskraft gebraucht werde. Die historische Stätte überrascht die Mitglieder nämlich beinahe jeden Tag wieder mit neuen Herausforderungen. „Die Dächer sind zum Teil nicht mehr dicht und auch die Fenster müssen neu gemacht werden. Wir flicken schon, wo wir können“, sagt Raschke während Vereinsmitglied Bernd Holz den Teerofen mit Holz bestückt. „Auch die Einrichtungen müssen in Schuss gehalten werden. Der Betrieb läuft ja weiter“, sagt Raschke.

Veranstaltung unter anderen Bedingungen

Zumindest habe der Verein vor Kurzem sein jährliches Kürbisfest ausrichten können. 300 Besucher haben sich dabei über das weitläufige Gelände verteilt. Doch auf viele typische Attraktionen musste verzichtet werden. „Wir konnten nicht wie üblich mit den Besuchern Kürbisse schnitzen, Armbrust schießen oder Stockbrot machen“, sagt Raschke. Stattdessen gab es für die Kinder eine Schnitzeljagd, die durch den Märchenwald führte. „Da musste auch die Hexe Mundschutz tragen“, sagt die Geschäftsführerin.

Lesen Sie auch: Fatale Verwechslung: So schildern die Trauergäste ihren Abend mit Cannabis-Kuchen

Neben der finanziellen Komponente, plagen den Verein auch noch Personalsorgen. „Wir brauchen einen teamfähigen Vorarbeiter, der geschickt, teamfähig und auch mobil ist“, sagt Raschke. Insgesamt verfügt der Verein über zweieinhalb Festangestellte und zwei Bundesfreiwilligendienstler. Neue Stellen für den Freiwilligendienst werden aktuell wieder vergeben.

Ein Audioguide für den Köhlerhof ?

Wie der Verein nun für die kommende Zeit plant? „Wir werden unser Adventsfest am 29. November veranstalten. Dafür suchen wir noch nach einer Attraktion.“ Denn der Kinderchor der Rövershäger Grundschule, der normalerweise zu diesem Anlass auftritt, kann im Moment nicht proben und dementsprechend auch nicht auftreten. Außerdem wünscht sich Raschke in Zukunft einen Audioguide, mit dem Besucher dann selbstständig und coronakonform die Attraktionen des Hofes entdecken können.

Doch vorerst geht es darum, den Verein irgendwie durch diese Zeit zu bringen. „Wenn Corona nicht wäre, hätten wir keine existenziellen Sorgen“, betont Groitzsch. Zumindest auf die Stadt könne man zählen. „Seit 2018 erhalten wir einen Zuschuss, der uns unheimlich hilft. Ohne diesen wären wir bereits insolvent.“

Von Moritz Naumann