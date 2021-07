Wilde Verfolgungsjagd bei Rostock – Autofahrer mit Nagelbrett gestoppt

Rostock

Eine etwa 30 Kilometer lange Verfolgungsjagd hat sich ein betrunkener Autofahrer am Mittwochnachmittag im Landkreis Rostock mit der Polizei geliefert. Das Auto des 47-Jährigen konnte nur durch ein Nagelbrett gestoppt werden.

Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann aus Niedersachsen in Güstrow aufgrund seiner unsicheren Fahrweise (Schlangenlinien) auf. Er sollte angehalten und kontrolliert werden, jedoch gab der 47-Jährige mit seinem Opel Corsa Gas und raste davon.

„Stop Stick“ half, das Auto zu stoppen

Die Fahrt ging in Richtung Laage und dann weiter nach Dummerstorf. Inzwischen hatten sich sechs Streifenwagen an der Verfolgungsfahrt beteiligt. Da an den Flüchtigen kein Herankommen war und eine große Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer ausging, entschieden sich die Beamten, kurz vor einer großen Kreuzung in Dummerstorf einen so genannten „Stop Stick“ auf die Fahrbahn zu legen.

Dabei handelt es sich um einen Gurt mit Nägeln, die sich in die Reifen bohren. Der 47-Jährige fuhr mit seinem Opel über diese Sperre herüber und sich einige Nägel in den Reifen. Wenige hundert Meter musste er mit notgedrungen einem platten Vorderrad seine Flucht beenden.

Fahrer wurde festgenommen

Mehrere Streifenwagen keilten das Kleinfahrzeug dann ein. Der 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Laut Polizei hatte er keinen Führerschein und war mit über einem Promille Atemalkohol unterwegs. Zu Unfällen oder gar Verletzten kam es auf der Flucht vor der Polizei zum Glück nicht.

Von Stefan Tretropp