Wer sein grünes Wunder erleben will, der sollte in den eigenen Garten oder auf eine Wiese gehen und mal schauen, was da wächst. Vielleicht ist ja ein Kräutlein dabei, das auf gesunde Weise den Tee versüßt, das Rührei würzt und nebenbei noch Farbe auf den Teller bringt. Kräuerfee Mandy Wille weiß, wo was wächst, und haben sie in Schwaan begleitet.