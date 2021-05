Rostock-Stadtmitte

Eine Familie spaziert durch Rostock und steht auf einmal wenige Meter vor einem Fuchs, der sie mit großen Augen anschaut: Solche Szenen spielen sich in der Hansestadt immer öfter ab. „Fast täglich rufen Leute an und berichten von solchen Begegnungen“, sagt der städtische Wildtiermanager, Jörg Vogelsang.

Füchse gebe es inzwischen in der ganzen Stadt, „und sie haben offensichtlich auch keine Angst mehr vor den Menschen.“ Vogelsang rät aber dringend davon ab, sich den Tieren zu nähern und sie gar zu streicheln. „Füchse können leicht die Räude übertragen, vor allem auf Hunde, aber auch auf den Menschen.“ Zudem trügen viele Füchse den Fuchsbandwurm in sich. Kleingärtner sollten daher unbedingt erdnahe Früchte, wie Erdbeeren, vor dem Verzehr waschen.

Wildschweine sorgen für Ärger

Während Füchse in der Stadt vor allem für Verwunderung sorgen, machen Wildschweine teilweise richtig Ärger. Sie graben Gärten um und plündern Mülltonnen oder Komposthaufen. Eine schweinische Kleinfamilie macht unter anderem Alt Dierkow unsicher, weiß Vogelsang. Im Gebiet der Zingelwiese leben etwa fünf Tiere, die sich nachts auch in die Wohnbebauung trauen.

Grund sei auch, dass die Anwohner den Schwarzkitteln quasi den Tisch decken, so der Experte: „Die Hausbesitzer entsorgen Lebensmittelreste auf dem Kompost oder in Mülltonnen, die meist ungesichert im nicht eingezäunten Vorgarten stehen.“ Teilweise werde auch Grün- und Rasenschnitt einfach auf öffentlichem Grund entsorgt. „Darin leben Kleintiere wie Würmer und Schnecken, die für das Schwarzwild sehr attraktiv sind.“

Nicht so schlimm wie in Greifswald

Für Menschen seien die Wildschweine in der Regel keine Gefahr, sagt Vogelsang: „Normalerweise ziehen sich die Tiere bei geringsten Störungen sofort zurück.“ Wie viele Wildschweine insgesamt in Rostock leben, lasse sich nur schwer schätzen.

Verhältnisse wie in Greifswald, wo die Tiere teilweise offen durch die Straßen laufen, gebe es in Rostock nicht. „Wildschweine brauchen Wasser und Rückzugsräume. Da Rostock derzeit schnell wächst und die Bebauung verdichtet wird, werden die Wildschweine eher verdrängt.“ Das werde auch beim Gelände für die Bundesgartenschau 2025 geschehen, prognostiziert der Experte: „Auf der Fläche leben bis jetzt auch Wildschweine. Es wird interessant, zu sehen, wohin sie ausweichen.“

Rehe schon in der Stadt heimisch

Auch andere Wildtiere fühlen sich in Rostock wohl, weiß Vogelsang: „Vor allem im Nordosten gibt es viele Rehe.“ Sie seien dort inzwischen heimisch: „Die Kitze werden schon in der Stadt geboren.“ Weitere wilde Nachbarn sind Waschbären, die sich gerne auf Dachböden einnisten, oder Marderhunde und Steinmarder, die gerne in Motorräumen von Autos Leitungen anknabbern.

Dass besonders der Nordosten heimgesucht wird, liegt auf der Hand: Dort schließt sich die Rostocker Heide an, immerhin eines der größten kommunalen Waldgebiete Deutschlands. Anders als in der Stadt werden die Tiere dort auch gejagt – ein Grund mehr, in die sicheren Wohnviertel auszuweichen.

Wild auf dem Teller

Gerade hat die Jagdsaison auf Rehe begonnen. Wildschweine können derzeit ganzjährig gejagt werden, um den Bestand auszudünnen und so die Übertragung der Afrikanischen Schweinepest zu verlangsamen. Gejagt werden nur Tiere, die auch auf dem Speisezettel des Menschen stehen, und zugewanderte Arten, wie Waschbären oder Marderhunde, betont Forstwirt Aribert Messinger. Füchse und Dachse können sich also in der Heide sicher fühlen.

Für die erlegten Rehe und Wildschweine, die in der Kühlkammer des Forstamts in Wiethagen hängen, kann man das nicht sagen. Mit dem Start der Jagdsaison setzt das Forstamt jetzt auch wieder verstärkt auf die Wildfleischvermarktung. Denn wegen Corona sind die bisherigen Vertriebswege zusammengebrochen. „Restaurants nehmen den Jägern praktisch nichts mehr ab“, sagt Messinger.

Von Natur aus in Bio-Qualität

Also bemüht sich das Forstamt, das Fleisch selbst an den Mann zu bringen. Denn Tiere werden nicht nur vor Weihnachten geschossen, wenn die Nachfrage am größten ist. Und es schmecke auch außerhalb der Feiertage, betont Angelika Stoll, Sachbearbeiterin für die Jagd beim Stadtforstamt. „Wild lebt in Freiheit, ernährt sich nur aus der Natur, bekommt keine Medikamente und wird nicht lebend durch ganz Europa transportiert“, zählt Stoll die Vorzüge des Fleischs auf.

Manche Stammkunden kaufen im Forstamt komplette ausgenommene Tiere, mit Fell und Knochen. Weil das aber Kunden aus der Stadt, die nur portioniertes Fleisch kennen, abschrecken könne, bietet das Forstamt auch abgepackte Stücke an. Aber Stoll wirbt dafür, nicht nur die edlen Teile zu kaufen: „Ein Reh besteht nicht nur aus Rücken und Keule.“ Aus dem Rest lasse sich hervorragend ein Fond kochen.

Wildschwein auf dem Grill

Wildschweinhackfleisch sei wiederum eine gute Alternative für Hamburger – ideal für die beginnende Grillsaison. Forstwirt Messinger, der auch selbst Wildschweine schießt, hat noch besondere Tipps: „Die Keulen lassen sich als Schinken räuchern. Und von meinem ganzen Wildschwein am Spieß sind immer alle begeistert.“

