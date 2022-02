Rostock

Wenn Landwirte im Mai beginnen, ihr Grünland zu mähen, werden aus Wiesen Todesfallen. Experten schätzen, dass in Deutschland jedes Jahr mehr als 500 000 Wildtiere – Feldhasen, Kiebitze, Lerchen, vor allem aber Rehe – bei der Mahd aufgeschlitzt, zerquetscht oder verstümmelt werden. Genau das will Frank Demke aus Dolgen bei Rostock verhindern und hat dafür die Wildtierhilfe Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Nun, in der zehnten Saison, soll ein neues Team an den Start gehen.

Der Verein will Rehkitzen Leid ersparen und lässt dafür seit 2012 Mini-Hubschrauber mit Wärmebildkameras in die Luft gehen. Mittels Drohne scannen die Ehrenamtler Wiesen und Felder ab. Hier verstecken Rehe ihren Nachwuchs. Spüren sie ein Kitz auf, bauen die Retter einen Zaun um das Tier, der dieses schützt, bis der Landwirt ringsum das Wiesenstück gemäht hat.

Die Methode hat Erfolg: Binnen neun Jahren habe die Wildtierhilfe gut 600 jungen Rehen Verletzungen oder Schlimmeres ersparen können, sagt Frank Demke. „Anfangs lagen unsere Erfolge bei 200 bis 300 Hektar und rund 30 geretteten Tieren pro Saison. Heute fliegen wir pro Saison über 1000 Hektar Wiese ab und können dabei etwa 170 Rehkitze sichern.“ Zudem habe der Verein auch andere Jungtiere wie Feldhasen schützen können.

Die Nachfrage nach der Dienstleistung wachse stetig, so der Wildtierhilfe-Chef. „Noch haben aber längst nicht alle Landwirte Interesse daran, ihrer Pflicht des Absuchens ihrer Flächen nachzukommen. Unser Ziel ist es, Landwirten einen Weg zu zeigen, wie sie effektiv und professionell ihre Flächen in Eigenregie abfliegen können. Die moderne, leicht bedienbare Drohnentechnik macht dies möglich.“

Um noch mehr Rehkitze beschützen zu können und ihren sinnlosen Tod zu verhindern, hat der Verein in Drohnentechnik investiert, einen zweiten Einsatzwagen angeschafft. Für das neue Retter-Mobil werden Helfer gesucht. „Wir möchte ein weiteres Team auf die Beine stellen“, kündigt Demke an. Der Verein lebe von engagierten Menschen, die einen Teil ihrer Freizeit zum Wohle der Tiere opfern. „Bei flugfähigem Wetter werden wir ab März wieder mit Übungsflugeinsätzen beginnen.“ Wer dann mit dabei sein möchte, kann sich bei der Wildtierhilfe MV melden: per Mail an info@wildtierhilfe-mv.de oder per Telefon unter 0157 / 768 200 20. Wer den Verein lieber finanziell unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: IBAN: DE63 1305 0000 0201 0388 97; BIC: NOLADE21ROS.

