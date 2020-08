Rostock

Keine Wolke ist am Himmel zu sehen, die Sonne brennt, der Asphalt flirrt. Thomas Wiencke steht mit Mund-Nasen-Schutz auf dem Universitätsplatz. Seit 24 Stunden trägt er nun schon fast ununterbrochen die Maske. Nicht aus medizinischer, sondern aus moralischer Notwendigkeit. „Es ist ein Experiment“, sagt der 45-Jährige, der davon genervt ist, wie nachlässig viele Menschen mittlerweile mit den Corona-Verordnungen umgehen.

Eine Woche lang will er deshalb nun permanent Mund und Nase bedeckt haben, um zu beweisen, dass man unter den Stoffstücken nicht erstickt, wie so viele Maskenverweigerer argumentieren. Nur beim Essen, Trinken, Duschen, Zähneputzen und Rasieren nimmt Wiencke die Maske ab – „das ist aber maximal eine halbe Stunde am Tag“, sagt der Hansestädter, den viele als Mitarbeiter des Coffeebikes am Uniplatz oder als Vorsitzenden des Quarantänehilfevereins „Sofa Rostock“ kennen.

Argumente der Maskenverweigerer entkräften

Montag um 14 Uhr ging es los. Lange vorbereitet hätte er die Aktion nicht, sagt der Rostocker. Vielmehr sei ihm die Idee spontan gekommen, als er mal wieder Mitmenschen entdeckte, die trotz Vorschrift keine Maske trugen oder diese falsch aufgesetzt hatten. „Ich will mich nicht bei so jemanden anstecken und dadurch mich und meine Angehörigen gefährden“, so Wiencke. Immer wenn er diejenigen auf ihr Fehlverhalten angesprochen hätte, kamen die gleichen Argumente: „Zum Beispiel, dass man gerade bei der aktuellen Hitze darunter nicht genügend Luft bekommt“, erzählt er.

So sei die Idee zu dem Experiment geboren worden. „Ich kenne nicht einen Todesfall durch das Tragen einer Maske. Außerdem gibt es Berufsgruppen wie Ärzte, die stundenlang Mundschutz tragen“, so Wiencke. Allerdings wolle er die Argumente der Maskenverweigerer nicht einfach als falsch abtun, sondern lieber mit seinem Test Beweise liefern. Und zwar dafür, dass die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes vielleicht nicht das angenehmste Gefühl aller Zeiten ist, aber auch niemandem ernsthaft schadet. Im Gegenteil: „Weil niemand davor gefeit ist, sich zu infizieren, ist das Tragen der Maske ja das Mindeste, was ich tun kann, um mich und andere zu schützen.“

Ihm sei bewusst, dass es Menschen gibt, die aufgrund von Vorerkrankungen vom Tragen der Masken befreit sind. „Gerade für diese Personen ist es aber wichtig, dass der Rest den Mund-Nasen-Schutz trägt“, sagt Wiencke, der deshalb auch die gerade beschlossene Bußgelderhöhung begrüßt.

Erste Nacht im brütend heißen Dachgeschoss

Thomas Wiencke ist gespannt, wie es ihm bei seinem Selbstversuch ergeht. Vor allem, weil er eine Sichelzellenanämie hat, was bedeutet, dass sein Körper sowieso schon schwerer Sauerstoff aufnehmen kann. „Ich würde deshalb jetzt mit der Maske keinen Marathon laufen, bei dem Wetter allerdings auch ohne nicht“, sagt er.

Die erste Nacht sei bei der aktuellen Hitze allerdings schon herausfordernd gewesen. „Vor allem im Dachgeschoss. Die Temperaturen kamen mir vor wie dreistellig“, sagt der Rostocker. Ihm sei klar, dass es abends allein im Bett wenig sinnvoll sei, eine Maske zu tragen. Dennoch will er es durchziehen. „Ich hatte auch keine Angst, mit Maske einzuschlafen. Eher dass ich kaum in den Schlaf finde, aber das war nicht der Fall“, bilanziert Wiencke.

Einziger Verzicht: Der Besuch am FKK-Strand fällt aus

Was ihm schon nach dem ersten vollen Tag aufgefallen ist: „Sobald man außerhalb der vorgeschriebenen Bereiche einen Mund-Nasen-Schutz trägt, wird man komisch angeschaut oder sogar belächelt“, sagt Wiencke. Trotz zunehmender Zahl von Neuinfektionen würden die Vorgaben von vielen Menschen immer weniger ernst genommen – so zumindest sein Gefühl.

Der 45-Jährige verbringt seine Tage während des Experimentes genau so, wie er es auch ohne Maske getan hätte. „Das einzige, was ich gerade nicht mache, ist am FKK-Strand baden gehen – das wäre mit der Maske schon komisch, aber das habe ich mir ja selber eingebrockt“, sagt Wiencke und ergänzt, dass er in diesen Tagen sogar gern in die Läden auf der Kröpi geht. „Die sind wenigstens klimatisiert“, erklärt er und zumindest seine Augen lassen das Grinsen erahnen, das sich hinter der Maske verbirgt.

Ab Ende der Woche ist er dann auch wieder im Dienst und steht mit dem Coffee-Bike und Maske am Universitätsplatz. Normalerweise müsste er dabei keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Aber ich hatte immer einen dabei und sobald Kunden einen auf hatten, habe ich aus Respekt auch einen aufgesetzt“, erzählt er, wie es bisher lief. Während des Experimentes wird er den Mund-Nasen-Schutz nun dauerhaft tragen. „Wat mut, dat mut!“ – dieser Spruch ziert nicht nur eine seiner Masken, sondern ist auch zum Motto des Rostockers geworden, wenn es um den Schutz vor Ansteckung geht.

Täglicher Erfahrungsbericht im Internet

Ob er mit seinem Versuch wirklich etwas am Verhalten der Mitmenschen verändern kann, weiß Thomas Wiencke noch nicht. Ihm gehe es vor allem darum, herauszufinden, ob die Argumente der Maskengegner stimmen. Am Montagabend hat er sich mit Mundschutz zur Anti-Corona-Demo auf den Neuen Markt begeben und dort das Gespräch mit Teilnehmern gesucht.

Kommende Woche wird er den Kritikern berichten können, ob die Mund-Nasen-Masken wirklich so einschränken, wie von vielen Menschen befürchtet. Bis zum Ablauf des Versuchs will er täglich einen kleinen Erfahrungsbericht im Internet teilen. „Auch als Lebenszeichen, um zu zeigen, dass ich doch nicht erstickt bin“, so Wiencke grinsend.

